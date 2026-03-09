Venezuela

El opositor Juan Pablo Guanipa anunció que un tribunal venezolano ordenó el cierre de su causa por terrorismo

El ex diputado aseguró que el expediente demuestra una “persecución política” y afirmó que no existían pruebas en su contra

Guardar
Juan Pablo Guanipa anunció que
Juan Pablo Guanipa anunció que un tribunal venezolano ordenó cerrar su causa por terrorismo (REUTERS/Issac Urrutia)

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa informó este lunes que un tribunal con competencia en terrorismo ordenó el cierre de la causa penal que pesaba en su contra, luego de que el Ministerio Público solicitara el sobreseimiento del caso.

El ex diputado aseguró que recibió la notificación oficial durante el fin de semana y afirmó que el expediente en su contra evidenciaba la persecución política del chavismo.

Guanipa explicó que un alguacil del sistema judicial acudió a su residencia para entregarle el documento emitido por un tribunal de primera instancia especializado en terrorismo. En el texto, según relató el opositor, se le informó que el tribunal aceptó la solicitud presentada por la Fiscalía.

Se declara con lugar la petición incoada por el Ministerio Público y se decreta el sobreseimiento de mi causa por extinción de la acción penal”, escribió Guanipa en un mensaje publicado en la red social X.

El dirigente político Juan Pablo
El dirigente político Juan Pablo Guanipa anuncia el sobreseimiento de su causa por cargos de terrorismo, calificándolo de persecución política.

El dirigente político había sido acusado de varios delitos graves tras su detención en mayo de 2025. Entre los cargos que enfrentaba figuraban terrorismo, asociación para delinquir, obstrucción a la justicia, conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria.

El régimen chavista lo vinculó en su momento con un supuesto plan destinado a boicotear las elecciones regionales y legislativas que se celebraron ese mismo mes. Guanipa rechazó desde el inicio esas acusaciones y sostuvo que el proceso judicial no tenía sustento.

Tras conocer el cierre del caso, el opositor afirmó que el contenido del expediente demuestra que no existían pruebas en su contra. Según dijo, su defensa pudo revisar el material judicial una vez que logró designar formalmente a un abogado.

Todo evidencia una vulgar persecución política. Ni siquiera se ocuparon de inventar hechos. No se describe qué hice, cuándo, cómo, dónde ni con quién”, afirmó Guanipa.

El opositor explicó que la semana pasada logró nombrar como su abogado defensor al jurista Joel García, lo que permitió finalmente acceder al expediente del proceso.

El ex diputado venezolano aseguró
El ex diputado venezolano aseguró que el expediente demuestra una “persecución política” y afirmó que no existían pruebas en su contra (REUTERS/Issac Urrutia)

La causa judicial contra Guanipa había atravesado varios episodios durante los últimos meses. En febrero de este año, el dirigente recibió una notificación oficial en la que se le concedía libertad plena, después de que el Parlamento venezolano aprobara una ley de amnistía.

El ex diputado relató entonces que el 19 de febrero un comisario acudió a informarle que la medida estaba vinculada con la norma promovida por Delcy Rodríguez, quien ejerce como jefa del régimen chavista.

Sin embargo, días después surgieron versiones contradictorias dentro del propio oficialismo. El titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, sostuvo públicamente que la liberación de Guanipa no era consecuencia directa de la ley de amnistía, sino una decisión política adoptada por la cúpula en el poder.

Antes de ese anuncio, el opositor había pasado por varias situaciones judiciales. A comienzos de febrero fue excarcelado durante unas horas, pero posteriormente volvió a ser detenido después de participar en una caravana organizada en apoyo a los presos políticos.

Posteriormente fue enviado a arresto domiciliario el 10 de febrero, una medida que se mantuvo hasta que recibió la notificación de libertad plena.

Un activista protesta frente a
Un activista protesta frente a la oficina de las Naciones Unidas por la liberación de todos los presos políticos en Venezuela (AP Foto/Ariana Cubillos)

La ley de amnistía aprobada por el Parlamento venezolano establece un marco legal que abarca un período de 27 años, desde 1999 —cuando el chavismo llegó al poder— hasta febrero de 2026. No obstante, el texto especifica 13 episodios políticos concretos dentro de ese período, lo que significa que no todos los casos quedan cubiertos por la norma.

En paralelo, organizaciones de derechos humanos han reportado numerosas excarcelaciones de presos políticos.

La organización no gubernamental Foro Penal informó recientemente que al menos 670 personas han sido liberadas desde el 8 de enero, cuando el régimen anunció la excarcelación de un “número importante” de detenidos.

El director de la organización, Alfredo Romero, explicó que esa cifra incluye tanto liberaciones plenas como excarcelaciones en las que los detenidos continúan sometidos a procesos judiciales o medidas cautelares.

Según los datos más recientes del Foro Penal, hasta comienzos de semana había 526 presos políticos en Venezuela. El régimen venezolano rechaza esa denominación y sostiene que las personas detenidas enfrentan cargos por delitos comunes.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

VenezuelaJuan Pablo GuanipaLey de AmnistíaPresos políticosÚltimas noticias AméricaMinisterio PúblicoDelcy RodríguezParlamento de VenezuelaPersecución en Venezuela

Últimas Noticias

Un bebé y su madre fueron liberados de una cárcel militar en Venezuela: su padre permanece entre rejas

Los padres del bebé son presos políticos y militares activos, quienes fueron detenidos el 13 de abril 2025

Un bebé y su madre

“No sabemos nada”: la desesperación de la familia de Germán Giuliani, el argentino detenido en Venezuela

Su familia denuncia que no tiene información oficial sobre su estado de salud ni sobre los cargos que enfrenta. Aseguran que está detenido desde 2025 en Venezuela, sin garantías judiciales y en condiciones que, según relatan, incluyen torturas, aislamiento y graves violaciones a los derechos humanos

“No sabemos nada”: la desesperación

El Foro Penal confirmó la excarcelación de al menos 670 presos políticos en Venezuela desde el pasado 8 de de enero

La organización indicó que, pese a las recientes liberaciones, más de 500 personas siguen privadas de libertad por pensar distinto

El Foro Penal confirmó la

María Corina Machado mantuvo una reunión privada con Donald Trump en la Casa Blanca

El encuentro, el segundo entre ambos, se llevó a cabo el viernes por la mañana

María Corina Machado mantuvo una

Alex Saab y Raúl Gorrín: vínculos con Maduro, ¿lavado del narco? y un temor compartido entre chavistas

El destino de estos popes del blanqueo es incierto. Se cree que podrían ser extraditados por Delcy Rodríguez a los Estados Unidos, lo que puso en alerta al resto de los testaferros y traficantes ligados a la dictadura

Alex Saab y Raúl Gorrín:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Cuándo iniciarán las clases en

¿Cuándo iniciarán las clases en colegios estatales por la crisis del gas y qué medidas aplicó el Gobierno en el sector educativo?

Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios recibirán un pago de mil 900 pesos este mes de marzo

Oro líquido: el té que incrementa la microbiota y mejora la salud digestiva

Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, fue otra de las ‘quemadas’ en las elecciones al Congreso: así reaccionó a su primer revés

“No se valora lo que se ha logrado”: Nicolás Dujovne elogió al Gobierno y proyectó una caída de la inflación para 2026

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Guyana dice que Cuba retiró sus misiones médicas pese a que estaban en conversaciones

Baréin informa de la muerte de una persona en un ataque de Irán

1-12. República Dominicana noquea a los Países Bajos en Miami

Llega a España un nuevo avión militar con 251 evacuados de Oriente Medio

La Iglesia mexicana exige mayor protección para las mujeres ante entornos violentos

ENTRETENIMIENTO

Robots gigantes, hazañas logísticas y

Robots gigantes, hazañas logísticas y escenarios de película: así “Transformers” copó Machu Picchu y la selva peruana

‘Hoppers’: la nueva película de Pixar que confirmaría una de las más populares teorías entre los fans

The Boys pone fecha a su adiós: la quinta temporada será el gran final en Prime Video

Ex reina de belleza y cristiana devota: esta es la mujer que disparó a la casa de Rihanna

Tom Cruise recibe el premio Saturn y deja un enigmático mensaje sobre el futuro de Misión Imposible tras su salida