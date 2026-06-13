María Corina Machado le agradeció a Trump por su lucha contra el crimen organizado tras la muerte del líder del Tren de Aragua

María Corina Machado halagó a Donald Trump en sus redes sociales

El sábado, la opositora venezolana y exdiputada María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025, agradeció públicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las acciones contra organizaciones armadas y criminales, entre ellas el Tren de Aragua. La dirigente mencionó el operativo militar que terminó con la vida de Héctor Guerrero, conocido como “Niño Guerrero”, señalado como máximo líder de la banda.

“Todos estos logros eran impensables hace seis meses y, por ello, reconocemos y agradecemos al Presidente Trump y a su administración”, señaló.

Machado atribuyó a la intervención de Estados Unidos el inicio del desmantelamiento de redes criminales que, sostuvo, operaron con impunidad en Venezuela y extendieron su presencia a otros países de la región.

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“El pasado 3 de enero inició una nueva etapa en nuestra larga marcha hacia la Libertad de Venezuela, gracias a la acción decisiva del Presidente Trump y su administración. En los últimos días, hemos visto el inicio del desmantelamiento de grupos armados, organizaciones criminales y mafias que operaron con absoluta impunidad, controlando y destruyendo vastas áreas de nuestro territorio y extendiendo sus tentáculos más allá de nuestras fronteras, incluyendo al Tren de Aragua”, agregó.

Según la Premio Nobel de la Paz, esas estructuras surgieron bajo la protección del chavismo y con complicidad de quienes gobernaron el país durante años; afirmó que el daño causado alcanzó dimensiones humanas, sociales, ecológicas y económicas “incalculables”.

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El viernes por la noche, Trump anunció que el Comando Sur de Estados Unidos ejecutó un ataque “rápido y letal” que abatió a “Niño Guerrero”, líder de la banda que Washington designó como organización terrorista. Caracas confirmó posteriormente la operación.

EEUU abatió a “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua

Según el relato del gobierno de transición venezolano, el operativo en el estado Bolívar se realizó con tecnología especializada y mecanismos de intercambio de inteligencia entre ambos países, lo que restableció canales de cooperación que, afirmó, estuvieron interrumpidos durante siete años.

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Machado enmarcó el operativo en lo que describió como un nuevo escenario político en Venezuela, tras la captura y destitución del exdictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. Sostuvo que, desde entonces, comenzó una etapa de recuperación de libertades y reconstrucción institucional, y adjudicó ese avance a la acción de Trump y su administración.

En ese contexto, resaltó hitos como la salida de Maduro para rendir cuentas ante la justicia, el desmantelamiento progresivo de alianzas con países como Rusia, Irán y China, y la recuperación de espacios cívicos.

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La muerte de Héctor Guerrero se confirmó tras semanas de rumores en Venezuela. Guerrero, conocido como “Niño Guerrero”, se convirtió en uno de los criminales más buscados de Sudamérica tras escapar de la cárcel de Tocorón en 2023, donde vivió con lujos y dirigió operaciones desde el penal. Las autoridades estadounidenses ofrecieron una recompensa de cinco millones de dólares por información que permitiera su captura.

Héctor Guerrero, conocido como “Niño Guerrero”, fue abatido durante un operativo militar en el estado Bolívar

Bajo su mando, el Tren de Aragua evolucionó de una banda carcelaria local a una organización criminal transnacional con operaciones en países como Colombia, Chile y Perú, vinculada a extorsión, secuestro y trata de personas. El texto también la señala por homicidio, sicariato, narcotráfico, prostitución, trata de personas y minería ilegal, y afirma que Guerrero lideró a la organización desde 2015.

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Machado remarcó que, pese a los avances, el proceso de recuperación de la libertad en Venezuela aún requiere el compromiso de la sociedad. Llamó a los ciudadanos a organizarse, denunciar la presencia de estructuras criminales y sostener instituciones que, según planteó, recuperan su funcionamiento. También mencionó la excarcelación de presos políticos y la ampliación del espacio cívico, con la sociedad civil y los medios de comunicación recuperando espacios perdidos durante años de represión.

(Con información de EFE)