El secretario del Interior de Estados Unidos se reunió con Delcy Rodríguez en Caracas para discutir reformas en el sector minero

Delcy Rodriguez se reunió con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el Palacio de Miraflores, Caracas (AFP)

La jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, mantuvo este miércoles una reunión con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio de Miraflores, en Caracas. Al encuentro asistió también la representante estadounidense en Venezuela, Laura Dogu.

Durante la jornada, el funcionario estadounidense sostuvo diálogos con directivos de compañías mineras extranjeras, en el contexto de un posible cambio regulatorio en el sector mineral venezolano.

La visita de Burgum se enmarca en la estrategia de Washington para promover inversiones estadounidenses en Venezuela, especialmente en los sectores de petróleo, gas y minerales. Tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro en enero, la administración Trump busca afianzar su influencia sobre el país sudamericano.

Burgum es el segundo miembro del gabinete estadounidense que viaja a Caracas desde ese episodio, en una ciudad donde hasta hace poco solo eran recibidos representantes de aliados estratégicos como China y Rusia.

Delcy Rodríguez, el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, y Diosdado Cabello, juntos en Caracas (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

La agenda oficial incluyó conversaciones sobre la cadena de suministro de minerales críticos, clave para las industrias tecnológica y energética, en línea con las prioridades del Consejo de Dominio Energético de Estados Unidos, presidido por Burgum.

Según la misión diplomática estadounidense en Venezuela, la reunión tuvo como objetivo explorar mecanismos de cooperación y garantizar el acceso a recursos estratégicos para ambas partes.

La Asamblea Nacional venezolana, controlada por el chavismo, trabaja en una reforma integral a la ley de minería, vigente desde 1999. El proyecto prevé autorizar a empresas extranjeras la explotación de oro, diamantes, tierras raras y otros minerales estratégicos.

El titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, explicó en sesión reciente que la nueva normativa busca atraer inversiones y reactivar sectores productivos tras años de nacionalizaciones y litigios internacionales.

Venezuela mantiene deudas con conglomerados industriales y firmas mineras que sufrieron expropiaciones en las últimas décadas, como Crystallex, Gold Reserve y Rusoro Mining. Los cambios legislativos buscan ofrecer garantías a los inversores y resolver conflictos pendientes derivados de gestiones anteriores.

Fuentes cercanas al proceso señalaron que Burgum mostró especial interés en el avance del nuevo marco legal. Está previsto que el funcionario estadounidense se reúna el jueves con representantes de empresas petroleras y de gas, con el objetivo de analizar nuevos proyectos de inversión y expansión.

Hasta ahora, en Venezuela no se ha llevado a cabo una exploración exhaustiva para determinar el volumen real de las reservas de tierras raras, un grupo de diecisiete metales esenciales para la fabricación de imanes, motores eléctricos y tecnologías avanzadas. Según mapas oficiales publicados en 2021, el país posee yacimientos de antimonio, cobre, níquel, coltán, molibdeno, magnesio, plata, zinc, titanio, tungsteno y uranio, aunque sin datos precisos sobre los volúmenes disponibles.

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en su visita a Venezuela

El sector minero venezolano también ha despertado el interés de empresas iraníes, que participaron en exploraciones en años anteriores sin que se concretaran inversiones de envergadura.

En paralelo a las gestiones diplomáticas y económicas, el presidente estadounidense Donald Trump expresó su respaldo a Delcy Rodríguez, destacando la colaboración bilateral en materia energética y la reanudación de los flujos petroleros hacia Estados Unidos.

“Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, está haciendo un excelente trabajo y colaborando muy bien con los representantes estadounidenses. El petróleo está empezando a fluir, y el profesionalismo y la dedicación entre ambos países es algo muy grato de ver”, dijo Trump.

Donald Trump elogió a Delcy Rodríguez

Mientras tanto, persiste la presión sobre el régimen tutelado de Delcy Rodríguez, con investigaciones en curso sobre presuntos casos de corrupción y lavado de dinero.

(Con información de Reuters, EFE y AFP)