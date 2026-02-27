Venezuela

Levantaron el arresto domiciliario a Freddy Superlano tras 19 meses: recuperó la libertad plena por la Ley de Amnistía en Venezuela

Organizaciones de derechos humanos advierten que aún permanecen detenidas 568 personas por motivos políticos en el país

Freddy Superlano recuperó la libertad plena tras 19 meses de arresto domiciliario en Venezuela (X)

La medida de arresto domiciliario contra Freddy Superlano, dirigente opositor venezolano, fue levantada este viernes y el político recuperó su libertad plena tras casi 19 meses de restricciones.

En su residencia en Barinas, agentes policiales acudieron para notificarle la decisión y retirarle el grillete electrónico que portaba desde febrero, cerrando así el período de privación de libertad iniciado tras las elecciones presidenciales de 2024.

La noticia se difundió cuando Superlano publicó en redes sociales un video en el que un funcionario policial lee la boleta de liberación y le retira el grillete.

El dirigente opositor fue liberado
El dirigente opositor fue liberado gracias a la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional (Captura de video)

El dirigente explicó que su libertad se le restituyó en virtud de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada por la Asamblea Nacional y en vigor desde hace una semana, que forma parte de un proceso de excarcelaciones masivas.

Superlano fue arrestado el 30 de julio de 2024, dos días después de las elecciones presidenciales en las que el oficialismo proclamó vencedor al exdictador Nicolás Maduro.

Superlano fue diputado de la
Superlano fue diputado de la Asamblea Nacional y ganó la gobernación de Barinas en 2021, pero el resultado fue anulado (EFE)

Su detención ocurrió en el contexto de protestas y denuncias de fraude por parte de la oposición, cuando agentes encapuchados lo interceptaron y trasladaron a un destino desconocido. Su familia y organizaciones de derechos humanos denunciaron la falta de información sobre su paradero durante meses.

Aurora Silva, esposa de Freddy
Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano, solo pudo verlo tras meses de incomunicación (Reuters)

En los primeros meses, Superlano estuvo incomunicado; su esposa, Aurora Silva, solo pudo verlo en enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro y el anuncio oficial de una política de liberación para presos políticos.

Aurora Silva acompañó la defensa
Aurora Silva acompañó la defensa de los derechos de Superlano ante organismos nacionales (Reuters)

En febrero, el dirigente fue excarcelado bajo arresto domiciliario y permaneció así hasta la aplicación de la nueva ley, que extinguió todas las restricciones en su contra.

El artículo 10 de la Ley de Amnistía ordena el cese de acciones penales, disciplinarias o civiles para los beneficiados, incluyendo la suspensión de juicios, medidas alternativas a la prisión y solicitudes de extradición. Esta normativa permitió que Superlano recibiera la notificación formal de su libertad y abandonara el arresto domiciliario.

Tras su liberación, Superlano aseguró
Tras su liberación, Superlano aseguró que continuará defendiendo sus convicciones políticas (Captura de video)

El Ministerio Público vinculó a Superlano con la difusión de más del 80% de las actas electorales recolectadas por la oposición, consideradas por el bloque antigubernamental como prueba del triunfo de Edmundo González Urrutia, quien terminó exiliado.

En el mismo operativo, fueron detenidos colaboradores como Perkins Rocha y Biagio Pilieri, también liberados bajo el proceso de amnistía.

Perkins Rocha fue detenido junto
Perkins Rocha fue detenido junto a otros colaboradores opositores tras las elecciones de 2024 (Reuters)

En su primer mensaje tras la liberación, Superlano afirmó que le arrebataron la libertad por pensar distinto y defender sus convicciones, y aseguró que continuará luchando por sus ideales. La excarcelación fue celebrada por otros opositores como Juan Pablo Guanipa, también recientemente liberado.

A pesar de los avances, organizaciones como Foro Penal advierten que aún permanecen 568 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, incluyendo a 52 extranjeros y 182 militares, y exigen la liberación de todos los presos de conciencia.

Foro Penal advierte que aún
Foro Penal advierte que aún permanecen 568 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela (AP Foto/Matías Delacroix)

Freddy Superlano fue diputado de la Asamblea Nacional entre 2016 y 2021 y ganó la elección a la gobernación de Barinas en 2021, aunque el Tribunal Supremo de Justicia anuló los resultados por una supuesta inhabilitación.

(Con información de Reuters y EFE)

