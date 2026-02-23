Venezuela

Venezuela anunció la reconversión del Helicoide de centro de torturas en espacio social: “Comenzó la fase de ejecución”

En menos de un mes, el gobierno de Delcy Rodríguez evaluó y aprobó un proyecto para que se inicien las obras

Guardar
Imágenes de la remodelación del Helicoide

El gobierno de Venezuela informó el lunes el inicio de la remodelación de la temida cárcel Helicoide, considerada un lugar de torturas, para convertirla en un centro social luego de que la presidenta encargada Delcy Rodríguez ordenó su cierre.

“Inmediatamente comenzó la elaboración del proyecto. Consultamos a la comunidad, a la familia policial, hicimos el levantamiento arquitectónico y de ingeniería, y hoy podemos decir que, en menos de un mes, el mismo ya fue aprobado y comienza su fase de ejecución”, dijo en un video difundido en X el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez.

“Nos comprometemos a cumplir la palabra empeñada de nuestra presidenta, la doctora Delcy Rodríguez”, agregó, sin ofrecer más detalles de este proyecto que ya empezó la fase de ejecución.

A través de un video publicado en Instagram, el Ministerio de Comunicación anunció el comienzo de los trabajos para que los espacios de esta cárcel se conviertan en un “centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto”.

El centro de detención Helicoide
El centro de detención Helicoide se encuentra entre casas. REUTERS/Maxwell Briceno

El pasado 30 de enero, Rodríguez pidió convertir El Helicoide en un centro social y deportivo, en medio de su propuesta de una ley de amnistía para los presos políticos desde 1999 hasta la actualidad, que fue aprobada el pasado jueves por el Parlamento, controlado por el chavismo.

La propuesta sobre El Helicoide la dio a conocer semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien el Gobierno encargado de Rodríguez mantiene acercamientos, hablara del cierre de una “cámara de torturas” en la capital venezolana.

El Helicoide, una estructura inconclusa de la década de 1950 que fue concebida originalmente como centro comercial, pasó luego a convertirse en la sede del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

La sede ha sido señalada como un centro de “torturas” por opositores y activistas defensores de derechos humanos, mientras que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de torturas y abusos.

La presidenta encargada de Venezuela,
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firma el documento junto al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El Gobierno venezolano, en tanto, siempre ha negado estos señalamientos.

La ONG Foro Penal estimó el viernes que al menos 400 presos políticos podrían estar excluidos de la Ley de Amnistía, mientras que contabiliza más de 600 detenidos por estos motivos que siguen encarcelados.

El Gobierno niega que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que todos cometieron delitos, una afirmación rechazada por la dirigencia opositora y varias ONG.

Rodríguez asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense el 3 de enero.

(con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

HelicoidecárceltorturasVenezuela

Últimas Noticias

El Foro Penal confirmó la excarcelación de 54 presos políticos tras la promulgación de la ley de amnistía en Venezuela

La organización advirtió que más de 600 personas continúan detenidas por motivos políticos y que una parte de los casos no está contemplada en el alcance de la nueva legislación

El Foro Penal confirmó la

Más de 200 presos políticos en Venezuela iniciaron una huelga de hambre por quedar excluidos de la ley de amnistía

La medida de protesta, comenzada en la cárcel El Rodeo I, afecta principalmente a militares y extranjeros

Más de 200 presos políticos

Cómo funciona el aparato represivo transnacional del régimen chavista contra los venezolanos en el exilio

Un análisis de la ONG Sin Mordaza documentó el uso de propaganda y represalias contra parientes como medidas para castigar y disuadir la denuncia pública de quienes viven fuera de su país

Cómo funciona el aparato represivo

La oposición en Venezuela confirmó sólo 19 excarcelaciones de presos políticos tras la promulgación de la Ley de Amnistía

La coalición PUD precisó que, después de la firma de Delcy Rodríguez al instrumento legal, la verificación independiente demuestra que apenas se han logrado algunas liberaciones

La oposición en Venezuela confirmó

Arribaron a Venezuela más de 65 toneladas de insumos médicos enviados por Estados Unidos

La encargada de negocios Laura Dogu supervisó personalmente la llegada del segundo cargamento dirigido al sistema de salud venezolano. El total de suministros entregados por Washington asciende a 71.000 kilogramos

Arribaron a Venezuela más de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Antártida busca carpinteros, electricista

La Antártida busca carpinteros, electricista o médicos por sueldos desde 35.000 euros al año y alojamiento gratuito

Secretario de Defensa informa cuál fue la participación de EEUU para la captura de El Mencho

“Nos hacemos cargo”: Patricia Bullrich admitió un error del Gobierno en la inclusión del artículo de las licencias médicas

Cómo afecta a la Argentina el nuevo arancel de Trump tras el reciente acuerdo comercial, según la Cámara de Exportadores

Un fósil de reptil de hace 300 millones de años fue hallado con el ano y la piel escamosa preservados

INFOBAE AMÉRICA
Una ONG de DDHH denuncia

Una ONG de DDHH denuncia la detención de más de 3.000 refugiados eritreos en Egipto desde principios de enero

El Supremo anula que el FC Barcelona prohibiera a socios la "cesión onerosa" de abonos por falta de información

AV. UEFA suspende provisionalmente un partido a Prestianni por los presuntos insultos racistas a Vinícius Jr

Zelenski propone fijar el sistema de misiles 'Oreshnik' en Bielorrusia como "objetivo legítimo" de la OTAN

GSK lanza una campaña para visibilizar el herpes zóster, un virus al que son susceptibles el 90% de españoles

ENTRETENIMIENTO

Bonnie Blue, estrella de OnlyFans,

Bonnie Blue, estrella de OnlyFans, reveló estar embarazada tras maratónico encuentro sexual con 400 hombres sin protección

La divertida anécdota de Ricky Martin en un bar donde estaba en una lista de ‘celebrities’ que podían beber gratis: “¡Miren esto!"

En el barro tendrá tercera temporada en Netflix y promete el regreso de María Becerra y Juana Molina

Llega a los cines la nueva película de Lucrecia Martel, “Nuestra tierra”

La confesión de Hailey Bieber sobre el trauma tras su accidente cerebrovascular