El FMI calificó la situación económica y humanitaria de Venezuela como “bastante frágil”

La portavoz del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack

El Fondo Monetario Internacional (FMI) calificó la situación económica y humanitaria de Venezuela como “bastante frágil”, y anticipó una inflación de tres dígitos junto a una rápida depreciación de la moneda.

La portavoz del FMI, Julie Kozack, señaló que el organismo continúa monitoreando la evolución en Venezuela, pese a que suspendió sus relaciones con Caracas en 2019.

La vocera explicó que cualquier decisión sobre la reanudación de relaciones dependerá de la posición de los países miembros y de la comunidad internacional, en un contexto donde casi una cuarta parte de la población venezolana —alrededor de 8 millones de personas— migró desde 2014.

“Venezuela atraviesa una grave y prolongada crisis económica y humanitaria. Las condiciones socioeconómicas siguen siendo muy difíciles; la pobreza es alta, la desigualdad es alta y hay una escasez generalizada de servicios básicos. La situación, en general, es bastante frágil”, afirmó Kozack en una sesión informativa.

El FMI no ha realizado su revisión anual estándar de Venezuela —la consulta del Artículo IV— desde 2004. En 2018, el directorio ejecutivo del fondo emitió una declaración de censura contra el país por no proporcionar información. El organismo essima que la deuda pública del país asciende al 180% del PIB, sin incluir posibles sentencias o arbitrajes vinculados a incumplimientos previos.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva (AP/Markus Schreiber)

Kozack indicó que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, mantuvo conversaciones sobre Venezuela con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, como parte del seguimiento regular de políticas y asuntos nacionales. A su vez, remarcó el organismo sigue recopilando información y datos sobre la mejor manera de proceder respecto a Venezuela.

“Estamos recopilando información y hechos sobre cuál sería la mejor manera de perseguir una línea de contacto“, informó en la rueda de prensa.

Los directorios ejecutivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial se reunieron la semana posterior a la captura del ex dictador Nicolás Maduro y analizaron la situación del país caribeño, según fuentes cercanas al asunto. Las reuniones, no previstas en la agenda habitual, se celebraron ante la expectativa de que el país necesitará asistencia significativa para reactivar su economía tras años de aislamiento.

De acuerdo con las fuentes, que solicitaron anonimato por tratarse de conversaciones privadas, el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también abordó recientemente el tema venezolano.

Estas discusiones se produjeron antes de un informe que señalaba que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, tenía previsto reunirse con los directores del FMI y el Banco Mundial para discutir la reanudación de los compromisos de los organismos multilaterales con Venezuela.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asiste a la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 20 de enero de 2026 (REUTERS/Denis Balibouse)

Venezuela podría utilizar cerca de 5.000 millones de dólares de sus activos de reserva en el FMI, conocidos como Derechos Especiales de Giro (DEG), como parte de un paquete para revitalizar su economía, según declaró Scott Bessent a Reuters.

De acuerdo con las normas del FMI, los 191 países miembros reciben activos en DEG asignados según su peso en la economía mundial. La mayoría de los países puede canjear esos activos por efectivo si lo solicita, pero Venezuela tiene restringido el acceso hasta que la comunidad internacional reconozca oficialmente un gobierno en Caracas.

Durante la pandemia de 2020, Maduro solicitó a Georgieva apoyo para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud de Venezuela. Sin embargo, el país no pudo acceder a sus Derechos Especiales de Giro (DEG), un activo de reserva internacional que puede convertirse en dólares, euros, yenes, libras esterlinas y yuanes chinos.

(Con información de Reuters y Bloomberg)