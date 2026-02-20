Venezuela

El FMI calificó la situación económica y humanitaria de Venezuela como “bastante frágil”

“La pobreza es alta, la desigualdad es alta y hay una escasez generalizada de servicios básicos”, señaló la portavoz del organización financiera internacional

La portavoz del Fondo Monetario
La portavoz del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack

El Fondo Monetario Internacional (FMI) calificó la situación económica y humanitaria de Venezuela como “bastante frágil”, y anticipó una inflación de tres dígitos junto a una rápida depreciación de la moneda.

La portavoz del FMI, Julie Kozack, señaló que el organismo continúa monitoreando la evolución en Venezuela, pese a que suspendió sus relaciones con Caracas en 2019.

La vocera explicó que cualquier decisión sobre la reanudación de relaciones dependerá de la posición de los países miembros y de la comunidad internacional, en un contexto donde casi una cuarta parte de la población venezolana —alrededor de 8 millones de personas— migró desde 2014.

Venezuela atraviesa una grave y prolongada crisis económica y humanitaria. Las condiciones socioeconómicas siguen siendo muy difíciles; la pobreza es alta, la desigualdad es alta y hay una escasez generalizada de servicios básicos. La situación, en general, es bastante frágil”, afirmó Kozack en una sesión informativa.

El FMI no ha realizado su revisión anual estándar de Venezuela —la consulta del Artículo IV— desde 2004. En 2018, el directorio ejecutivo del fondo emitió una declaración de censura contra el país por no proporcionar información. El organismo essima que la deuda pública del país asciende al 180% del PIB, sin incluir posibles sentencias o arbitrajes vinculados a incumplimientos previos.

La directora gerente del FMI,
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva (AP/Markus Schreiber)

Kozack indicó que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, mantuvo conversaciones sobre Venezuela con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, como parte del seguimiento regular de políticas y asuntos nacionales. A su vez, remarcó el organismo sigue recopilando información y datos sobre la mejor manera de proceder respecto a Venezuela.

Estamos recopilando información y hechos sobre cuál sería la mejor manera de perseguir una línea de contacto“, informó en la rueda de prensa.

Los directorios ejecutivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial se reunieron la semana posterior a la captura del ex dictador Nicolás Maduro y analizaron la situación del país caribeño, según fuentes cercanas al asunto. Las reuniones, no previstas en la agenda habitual, se celebraron ante la expectativa de que el país necesitará asistencia significativa para reactivar su economía tras años de aislamiento.

De acuerdo con las fuentes, que solicitaron anonimato por tratarse de conversaciones privadas, el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también abordó recientemente el tema venezolano.

Estas discusiones se produjeron antes de un informe que señalaba que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, tenía previsto reunirse con los directores del FMI y el Banco Mundial para discutir la reanudación de los compromisos de los organismos multilaterales con Venezuela.

El secretario del Tesoro de
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asiste a la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 20 de enero de 2026 (REUTERS/Denis Balibouse)

Venezuela podría utilizar cerca de 5.000 millones de dólares de sus activos de reserva en el FMI, conocidos como Derechos Especiales de Giro (DEG), como parte de un paquete para revitalizar su economía, según declaró Scott Bessent a Reuters.

De acuerdo con las normas del FMI, los 191 países miembros reciben activos en DEG asignados según su peso en la economía mundial. La mayoría de los países puede canjear esos activos por efectivo si lo solicita, pero Venezuela tiene restringido el acceso hasta que la comunidad internacional reconozca oficialmente un gobierno en Caracas.

Durante la pandemia de 2020, Maduro solicitó a Georgieva apoyo para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud de Venezuela. Sin embargo, el país no pudo acceder a sus Derechos Especiales de Giro (DEG), un activo de reserva internacional que puede convertirse en dólares, euros, yenes, libras esterlinas y yuanes chinos.

(Con información de Reuters y Bloomberg)

Donald Trump anunció que 50 millones de barriles de petróleo venezolano están en camino a EEUU

El mandatario confirmó que cargamentos de crudo ya navegan hacia territorio estadounidense tras la reciente flexibilización de restricciones para empresas energéticas que operan en Venezuela

Donald Trump anunció que 50

El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa recuperó la libertad y cuestionó la ley de amnistía promulgada por Delcy Rodríguez

“Lo aprobado hoy en el Palacio Legislativo no es ninguna amnistía. Es un documento chucuto que pretende chantajear a muchos venezolanos inocentes y que excluye a varios hermanos que siguen injustamente tras las rejas”, expresó el dirigente tras confirmar su liberación en redes sociales

El opositor venezolano Juan Pablo

Delcy Rodríguez promulgó la ley de amnistía en Venezuela: “Hay que saber pedir perdón”

La norma fue promulgada pocas horas después de su aprobación por la legislatura venezolana y permitirá la liberación de activistas, opositores, periodistas y abogados detenidos en causas vinculadas a conflictos políticos desde 1999

Delcy Rodríguez promulgó la ley

Venezuela reclama una negociación directa con Guyana por el Esequibo y rechaza la jurisdicción de La Haya

El régimen chavista insiste en que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único mecanismo válido para resolver la disputa territorial, mientras Georgetown mantiene su confianza en la Corte Internacional de Justicia

Venezuela reclama una negociación directa

El Parlamento de Venezuela aprobó por unanimidad la ley de amnistía impulsada por Delcy Rodríguez

La nueva legislación permitirá la excarcelación de activistas, opositores, periodistas y abogados detenidos en procesos vinculados a conflictos políticos desde 1999

El Parlamento de Venezuela aprobó
Cuáles son los efectos de

El dilema de Carlos III con sus sobrinas, las princesas Eugenia y Beatriz, tras la detención del expríncipe Andrés

Un hombre mata a un niño de 10 años y hiere a la madre de gravedad en Tenerife

Un hombre mata a un niño de 10 años y hiere a la madre de gravedad en Tenerife

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija por falta de relación y la Justicia lo rechaza: faltar a una sesión de mediación no la responsabiliza del distanciamiento

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija por falta de relación y la Justicia lo rechaza: faltar a una sesión de mediación no la responsabiliza del distanciamiento

Infobae

Uber gastará 84,6 millones de euros en construir estaciones de recarga para vehículos autónomos en EE.UU.

China adelanta a EE.UU. y vuelve a ser el principal socio comercial de Alemania en 2025

Un terremoto de magnitud 4 sacude la provincia suroriental china de Cantón

Cinco CCAA están hoy con avisos por viento y olas, de nivel naranja en Cataluña

Cinco CCAA están hoy con avisos por viento y olas, de nivel naranja en Cataluña

Ni ‘Euphoria’ ni ‘Mi primer

El padre de Jacob Elordi en 'Euphoria', Eric Dane ('Anatomía de Grey'), luchó contra la ELA hasta el final: "Si tengo que irme, lo haré ayudando a alguien"

Lista completa de ganadores de Premio Lo Nuestro 2026

Lista completa de ganadores de Premio Lo Nuestro 2026

Jason Bateman reveló que las drogas y el alcohol casi destruyen su matrimonio con Amanda Anka

Jason Bateman reveló que las drogas y el alcohol casi destruyen su matrimonio con Amanda Anka