Venezuela

El Parlamento de Venezuela retomará este jueves el debate sobre la ley de amnistía

Una ONG denuncia la falta de información sobre los presos políticos mientras un grupo de familiares lleva en huelga de hambre más de 100 horas

Guardar
Los legisladores votan sobre un
Los legisladores votan sobre un proyecto de ley de amnistía en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Cristian Hernández)

El Parlamento de Venezuela retoma este jueves el debate sobre la ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, después de que las discrepancias entre el oficialismo y activistas y ONG por un texto que obliga a los presos beneficiarios a reconocer hechos que niegan haber cometido, hayan obligado a su aplazamiento.

La Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez --hermano de la mandataria-- comenzará así a las 16.00 horas (hora local, 21.00 en la España peninsular y Baleares) el debate en segunda lectura del denominado “Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, una iniciativa que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999, de acuerdo a Caracas.

Mientras, familiares de presos políticos siguen concentrados a estas horas frente a centros de detención y otras instalaciones, incluida una sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, donde un grupo de ellos lleva desde en huelga de hambre desde el pasado sábado.

El Parlamento de Venezuela retoma
El Parlamento de Venezuela retoma este jueves el debate sobre la ley de amnistía

Marcos Velazco, dirigente del opositor Vente Venezuela, ha indicado este miércoles una de las personas congregadas “Mariana Escalona, esposa de mi padre Julio Velazco, ha sufrido una afectación de salud en medio de la huelga de hambre que ha sostenido, junto a otros familiares, por más de 100 horas” en este centro conocido como Zona 7, tras lo que ha sido atendida en un ambulatorio. “Esta pesadilla debe terminar. Y solo será posible cuando todos los presos políticos sean liberados”, ha agregado en un breve mensaje en redes sociales.

Por otra parte, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) ha pedido este miércoles a la Fiscalía la designación “inmediata” de un miembro del organismo especializado en Derechos Humanos para “escuchar directamente a las víctimas, constatar el deterioro físico y psicológico que enfrentan, y proceder a solicitar la liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos en Boleíta, Zona 7”.

Así lo ha expresado en un comunicado difundido en X, donde ha denunciado que “un funcionario identificado como Fiscal 13 con competencia nacional (...) no ofreció respuestas” a los familiares sobre el estado de los detenidos que permanecen en este penal, pese a que “la Fiscalía General sí tiene la capacidad y la obligación constitucional de actuar para proteger la vida y la integridad de las familias y de las personas detenidas, cuyo estado de salud continúa deteriorándose mientras esperan respuestas sobre la libertad de sus seres queridos”.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Venezuelaley de amnistía

Últimas Noticias

Venezuela y EEUU acordaron una agenda de cooperación contra el narcotráfico y el terrorismo en la región

La reunión, a la que han asistido el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el titular de Defensa, Vladimir Padrino, “ratifica que debe ser el camino diplomático el mecanismo para resolver divergencias”

Venezuela y EEUU acordaron una

Delcy Rodríguez recibió al primer ministro de Qatar en Caracas y revisaron un “mapa de cooperación integral”

El encuentro tuvo lugar en el palacio de Miraflores y contó además con la presencia del canciller venezolano, con el fin de revisar acuerdos bilaterales y fomentar nuevas oportunidades de negocios entre ambos países

Delcy Rodríguez recibió al primer

Delcy Rodríguez anunció que se reunirá “próximamente” con el presidente colombiano Gustavo Petro

La presidenta encargada de Venezuela señaló que el objetivo será “seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países”

Delcy Rodríguez anunció que se

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos encabezó una visita histórica a Caracas

Una delegación militar, liderada por el General Francis Donovan, mantuvo encuentros con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y los ministros Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, en un acercamiento para avanzar en el plan estratégico que busca estabilizar a Venezuela

El jefe del Comando Sur

Maduro y Cilia Flores recibieron una visita consular mientras permanecen detenidos en una cárcel de Nueva York

Un funcionario diplomático de Venezuela proporcionó servicios y apoyo durante su detención al ex dictador y su esposa, cumpliendo la instrucción del tribunal de garantizar acceso consular mientras continúan a la espera del juicio federal

Maduro y Cilia Flores recibieron
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Habló Manuel Alejandro Tique, un

Habló Manuel Alejandro Tique, un colombiano que estuvo detenido por el régimen venezolano: “Quedan alrededor de 20” connacionales

Beca Rita Cetina 2026: quiénes cobran este 19 de febrero

Esto se sabe de la extraña desaparición de un hombre en Bogotá tras ingresar a una barbería: “Encontraron cloros y sangre”

Por esto cuesta tanto encajar las opiniones contrarias: algunas herramientas para saber escuchar

Elecciones presidenciales de Colombia en 2026: Armando Benedetti afirmó que Paloma Valencia derrotaría a Iván Cepeda si se fueran a segunda vuelta

INFOBAE AMÉRICA
AMP. Pueyo y Colell, óptima

AMP. Pueyo y Colell, óptima 15ª plaza en el sprint libre por equipos de Milán y Cortina

La petrolera YPF y Santander sellan una alianza para integrar los servicios financieros en APP YPF

Galerías de arte contemporáneo y artistas se encierran mañana en 4 museos españoles para protestar por un IVA reducido

Maribel López (ARCO) pide una ley que reduzca el IVA: "Tenemos que estar igualados con países europeos y otros sectores"

El 35% de los cuidadores de pacientes de enfermedades oncohematológicas se han visto obligados a dejar su trabajo

ENTRETENIMIENTO

La nota que Anne Burrell

La nota que Anne Burrell dejó antes de morir: detalles revelados por la policía de Nueva York

El film de Netflix “La gran exclusiva” vuelve a escena: detienen al príncipe Andrés en medio del escándalo Epstein

Delfina Chaves se pone la corona: la segunda temporada de Máxima llega a HBO Max con más desafíos y emociones

Franco Colapinto toma el volante: así será la octava temporada de Formula 1: Drive to Survive en Netflix

El director de la película cancelada de ‘Star Wars’ muestra su enfado tras años de trabajo: “Nadie la verá nunca, es una locura”