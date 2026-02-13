Delcy Rodríguez aseguró que se realizarán elecciones “justas y libres” en Venezuela pero no fijó una fecha

La jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, recibe en el Palacio de Miraflores al Secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

La jefa del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró en una entrevista con NBC News que está “absolutamente” comprometida a organizar “elecciones libres y justas” en el país, aunque precisó que la fecha de los comicios dependerá del diálogo político nacional.

En entrevista con la cadena estadounidense, Rodríguez respondió afirmativamente cuando la periodista Kristen Welker le preguntó si está dispuesta a celebrar elecciones.

“Absolutamente, sí”, declaró Rodríguez, según la traducción difundida por NBC News.

“Tendremos elecciones en este país justas y libres, por supuesto, como lo establece la Constitución”, añadió. Sin embargo, aclaró que el calendario electoral será decidido “por el diálogo político en este país”.

En la misma entrevista, Rodríguez confirmó que ha recibido una invitación formal para visitar Washington y que está dispuesta a concretar el viaje “una vez que establezcamos esta cooperación y podamos avanzar con todo”.

Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, brindan declaraciones a la prensa tras una reunión oficial en Caracas (EFE/ Miguel Gutiérrez)

“Me han invitado a Estados Unidos. Estamos considerando ir allí una vez que establezcamos esta cooperación y podamos avanzar con todo”, señaló Rodríguez a NBC News.

La transición política venezolana ha estado marcada por la intervención de Estados Unidos, que ahora tutela la gestión de Rodríguez y exige la apertura del sector petrolero y la normalización institucional. El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, visitó Caracas esta semana y mantuvo una reunión con la líder chavista para abordar los próximos pasos del acuerdo energético y la hoja de ruta hacia la recuperación económica.

En declaraciones recogidas por The Wall Street Journal, Wright enfatizó que Venezuela atraviesa el inicio de una etapa de transición y que Delcy Rodríguez es consciente de que el proceso electoral es una condición necesaria para consolidar la cooperación.

“Estamos en las primeras semanas de un período de transición”, explicó Wright al periódico. Al ser consultado sobre la posibilidad de que Rodríguez acepte elecciones en un plazo de año y medio, Wright dijo: “Creo que sí. Ella es muy consciente de eso… Creo que reconoce que es una condición necesaria. Tenemos un plan. Ella conoce el plan”.

Delcy Rodríguez, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y la encargada de negocios Laura Dogu recorren instalaciones de producción de crudo de la empresa conjunta entre Chevron y PDVSA en la Faja Petrolífera del Orinoco (REUTERS)

Delcy Rodríguez visitó junto a Chris Wright las instalaciones de una de las plantas que opera Chevron en la Faja Petrolífera del Orinoco, región que concentra las mayores reservas probadas de crudo en el mundo. Desde allí abogó por la eliminación de cualquier obstáculo en el acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos.

“Chevron tiene más de 100 años en Venezuela y estamos haciendo un trabajo extraordinario, como socios que somos, mejorando producción, mejorando las instalaciones, la infraestructura y el mantenimiento y este es el camino de la cooperación”, afirmó.

Durante la entrevista con NBC News, Rodríguez reiteró que Maduro sigue siendo, a su juicio, el “presidente legítimo” de Venezuela. “Tanto el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes”, afirmó.

La jefa del régimen chavista también respondió sobre la situación de la líder opositora María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, quien se encuentra fuera del país.

La líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado (REUTERS/Kylie Cooper)

Rodríguez advirtió que Machado “tendrá que responder ante Venezuela” si regresa y deberá explicar “por qué pidió una intervención militar, por qué pidió sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a comienzos de enero”.

Enfatizó que, respecto a la seguridad de la opositora, no entiende “por qué hay tanto revuelo”, pero insistió en que deberá rendir cuentas ante la justicia venezolana.

El proceso de transición política ocurre junto a una serie de reformas económicas y legales. La Asamblea Nacional aprobó recientemente cambios en la Ley Orgánica de Hidrocarburos para facilitar la inversión extranjera y la participación de empresas estadounidenses en el sector energético, en línea con las exigencias de Washington para la recuperación económica del país.

(Con información de EFE y AFP)