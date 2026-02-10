Venezuela

El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa salió de la cárcel y se encuentra en Maracaibo bajo arresto domiciliario

La familia del ex diputado expresó alivio por el regreso del dirigente. Calificaron su situación legal como equivalente a una privación de la libertad. Quedó recluído en el hogar de su hijo Ramón

El opositor venezolano Juan Pablo
El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa salió de la cárcel y se encuentra en Maracaibo bajo arresto domiciliario (REUTERS/ARCHIVO)

El régimen de Venezuela liberó nuevamente al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, según un mensaje publicado en su cuenta de X por su hijo, Ramón Guanipa. En la publicación, se informó que líder se encontraba en la vivienda de su hijo en Maracaibo, al occidente del país, y que la familia se estaba aliviada por la posibilidad de reunirse nuevamente.

El mensaje atribuyó agradecimientos al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Donald Trump y al Secretario de Estado Marco Rubio, por su actuación en favor de la libertad en Venezuela y de los presos políticos.

La publicación también sostuvo que, aunque Guanipa ya no está en una celda, permanece bajo arresto domiciliario, lo que su entorno considera una forma de encarcelamiento. El mensaje concluyó con una exigencia de libertad plena tanto para el ex diputado como para el resto de los presos políticos en el país.

El mensaje publicado en la
El mensaje publicado en la cuenta de X de Juan Pablo Guanipa confirmando su liberación

Integrante cercano del equipo de la líder de la oposición, María Corina Machado, Guanipa permaneció detenido por la dictadura venezolana durante ocho meses, hasta este domingo cuando se informó de su liberación como parte del proceso de amnistía a los presos políticos que se implementó en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 03 de enero.

El dirigente salió de prisión a comienzos de la tarde. Luego se trasladó por distintos puntos de Caracas y recorrió en motocicleta varios centros de detención, donde se reunió con familiares de presos políticos y habló con la prensa. Horas más tarde, Ramón Guanipa, hijo del diputado dijo que un grupo de personas armadas interceptó y secuestró a su padre. “Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Symbol. Exigimos FE DE VIDA inmediata y su liberación”, señala el comunicado difundido.

Además, el hijo del opositor difundió un video en el que relató que su padre “se encontraba en una actividad a las once y cuarenta y cinco de la noche cuando fue emboscado”. “Los apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre. Exijo fe de vida inmediatamente y responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre. Ya basta de tanta represión”, concluyó.

En respuesta, la fiscalía del régimen venezolano informó que durante la madrugada solicitó el arresto de Guanipa al considerar que violó las condiciones de su excarcelación, a través de un comunicado difundido en redes sociales. El organismo pidió a los tribunales revisar la medida cautelar otorgada y solicitó “pasar a un régimen de detención domiciliaria”.

En el texto publicado en las redes sociales del Ministerio Público, la institución señaló que las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas”. También indicó que “el Ministerio Público de Venezuela solicitó ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar otorgada al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, al alegar el incumplimiento de las condiciones impuestas por el órgano jurisdiccional”.

El comunicado de la Fiscalía
El comunicado de la Fiscalía del régimen venezolano

El comunicado agregó que la solicitud se realizó “en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales”. La fiscalía reiteró el alcance de este tipo de beneficios judiciales y sostuvo que “las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las condiciones establecidas y que su incumplimiento permite al órgano judicial, a solicitud de parte, revocar o sustituir el beneficio previamente otorgado, conforme a la legislación vigente”.

El organismo también informó que pidió a la instancia judicial avanzar con nuevas decisiones dentro del proceso. En ese sentido, señaló que solicitó “adoptar las decisiones que correspondan en derecho, en resguardo del proceso penal, para pasar a un régimen de detención domiciliaria”.

Durante más de 30 horas que pasaron sin conocer de su paradero, la familia y allegados de Guanipa exigieron tener al menos una fe de vida del dirigente y manifestaron su preocupación extrema debido a la forma irregular que la que se produjo su detención la noche del domingo.

