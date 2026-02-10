Detenido a los 17 años y sin juicio: el testimonio de la madre de un cadete preso por la inteligencia chavista

Ana Luisa Hernández con su hijo Carlos Daniel Fernández Hernández, con el adolescente en la Academia Militar cuando aspiraba a ser un oficial de la Fuerza Armada

La detención del S1 retirado Damián Alexander Rojas Díaz, ocurrida hace un año, fue utilizada por el oficialismo para denunciar una presunta conspiración contra el magistrado Maikel Moreno. Mientras Diosdado Cabello hablaba de un plan para atentar contra el alto funcionario, Nicolás Maduro los calificó de “una célula nazi”. Así, 27 cadetes de la Academia Militar fueron vinculados al caso y detenidos el 7 de febrero de 2025 y desaparecidos hasta el 10 de enero de 2026, entre ellos el adolescente Carlos Fernández. Hoy, 10 de febrero, tienen establecida la audiencia.

En conversación exclusiva con Infobae, Ana Luisa Hernández narra el calvario que vive como madre de Carlos Daniel Fernández Hernández, un cadete distinguido del primer año del Batallón Leander, detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) el 7 de febrero de 2025, cuando apenas tenía 17 años, junto a una treintena de cadetes de la Academia Militar.

El S1 retirado Damián Alexander Rojas Díaz en un video transmitido por el Minsterio del Interior

Según Hernández, ni la Fuerza Armada ni la Academia Militar informaron a las familias sobre lo ocurrido; fueron los propios compañeros de los cadetes quienes, a través de comentarios, transformaron un rumor en una dolorosa realidad.

La madre recuerda que logró conversar “con Rodríguez Villamizar, director del cuerpo de Cadetes”, pero este nunca le explicó los cargos que pesaban sobre su hijo, limitándose a informarle que Carlos Daniel estaba bajo investigación de la DGCIM durante un periodo de 45 días.

Desesperados, los familiares acudieron a la sede de la DGCIM, donde les aseguraron que el joven no se encontraba allí. “Estuvimos más de dos semanas buscando a mi hijo”, relata Hernández.

La confirmación de que Carlos Daniel estaba efectivamente recluido en los sótanos del centro llegó cuando les detallaron el protocolo para entregar ropa y artículos de higiene personal. Los 45 días iniciales de investigación se transformaron en casi un año de angustia para la familia.

Primer Teniente retirado José Ángel Rodríguez Araña, quien aparece en varias operciones que han llevado a numerosos militares muertos o detenidos

El sábado 10 de enero de 2026, Ana Luisa recibió una llamada de su hijo, quien le pidió que acudiera a la DGCIM al día siguiente. Fue entonces cuando, tras casi un año sin noticias, le permitieron verlo.

Con voz entrecortada, Hernández relata la visita: “Me dijo que lo golpearon para que diera nombres que nunca había escuchado. No quiso contarme más para que no sufriera. Me pidió un corrector de postura para usarlo cuando salga en libertad, porque siente una lesión en la columna”.

Los defensores públicos, que están al servicio de Adelaida Maduro Moros, hermana de Nicolás Maduro, les dicen a los familiares que no denuncien, que lo mejor es quedarse tranquilos y esperar, se niegan a darles copia del expediente. Así pasó un año en la vida de esos muchachos y en la de sus seres queridos.

Varios padres de los cadetes lograron que, en la Vicepresidencia de la República, a cargo de Delcy Eloína Rodríguez Gómez, los atendieran y ahí lograron saber que sus hijos se encontraban en el Rodeo I; la gestión se canalizó a través de la Defensoría del Pueblo, institución que asegura haber hecho una investigación, pero confesando “hasta aquí llegamos nosotros; habrá que esperar qué va a suceder”.

La excusa de la baja académica es la misma para todos los cadetes expulsados

Otros cadetes

Carlos Daniel Fernández también le confesó a su mamá que el 10 de enero de 2026 fue la primera vez, desde su detención, que veía la luz del sol. “Nunca imaginé que algo tan simple fuera tan importante”, reconoció el joven, quien explicó que permaneció encerrado en un espacio con paredes y luz blanca. Aunque la comida no era mala, las raciones eran muy pequeñas.

La esperanza de nuevos encuentros se vio interrumpida cuando, tras ser informada de una próxima visita para el 17 de enero, Ana Luisa supo, por medio de un oficial recientemente liberado, que el 12 de enero su hijo había sido trasladado sin notificación oficial a la cárcel Rodeo I, donde el 23 de enero pudo ver a su hijo por segunda vez desde su detención.

Carlos Daniel le comentó que la alimentación en esa prisión es mejor y que puede salir tres veces a la semana a un espacio donde recibe sol e incluso juega al fútbol. “Me pidió unos zapatos sin cordones”, añade.

Ana Luisa Hernández pudo ver a su hijo Carlos Daniel el viernes 6 de febrero de 2026 en el Rodeo I. “Ya está empezando a agarrar un poco de color y peso, 55 kilos”.

El ex director de la Academia Militar GB Crismarth Darío Mavo Sánchez es quien notifica de la baja académica del joven cadete Daniel Fernández, que tenía cinco meses preso para ese momento

En el Rodeo I, Carlos Daniel Fernández Hernández comparte reclusión con otros 13 cadetes detenidos en febrero de 2025, aunque en su caso la causa fue a un tribunal distinto por ser menor de edad. Hasta la fecha, no ha sido llevado a tribunales; solo fue presentado por vía telemática y el defensor público asignado informó a las familias que los cargos imputados son Terrorismo y Traición a la Patria.

Lo único que saben de las imputaciones es que los acusan de pretender extraer armas del parque de armas para accionar contra el régimen de Nicolás Maduro.

El adolescente Carlos Daniel Fernández Hernández tenía 17 años cuando la DGCIM lo detiene y lo mantiene en desaparición forzada durante un año involucrándolo en una supuesta conspiración

El 27 de julio el General de Brigada Crismarth Darío Mavo Sánchez, quien entonces era el director de la Academia Militar del Ejército, es quien suscribe la baja académica de Carlos Daniel Fernández Hernández, justificándolo en el artículo 332 aparte B del Reglamento de Disciplina, Incentivos y Comportamiento en las Academias Militares de la Universidad Bolivariana de Venezuela: “Haber sido reprobado en más de dos (02) unidades curriculares durante el período académico. Motivado a que durante el I periodo del año lectivo 2024-2025, usted reprobó la asignatura: Táctica General”.

Mavo, quien fue destituido de la Academia después que Delcy Rodríguez llega al interinato, agrega en la comunicación que “en caso de disconformidad podrá interponer el recurso de reconsideración establecido en el artículo 94 de la misma ley, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de su notificación, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana”.

A todos los cadetes los dieron de baja con la misma excusa, aunque el motivo o razón de la baja no tiene nada que ver de lo que se le acusa. Fernández tenía un desempeño académico con todas las materias aprobadas. Todos los cadetes recibieron el mismo oficio con la misma causa de baja académica.

Diosdado Cabello mostró la declaración del S1 Damián Alexander Rojas Díaz y que llevó a la detención de los 27 cadetes

Un general lo advirtió

El 13 de febrero de 2025, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció la desarticulación de un presunto plan para secuestrar al magistrado Maikel José Moreno Pérez. Según informó, las autoridades detuvieron a varios sargentos y tenientes, entre ellos el S1 Damián Alexander Rojas Díaz, quien ya había estado implicado en la Operación Aurora en 2019 y quien fue detenido en estado de embriaguez y con gran cantidad de información en su telefono.

Cabello afirmó que Rojas Díaz fue contactado el 26 de diciembre para colocar explosivos en el Fuerte Conopaima, ubicado en Guárico y señaló que el oficialismo llevaba tiempo siguiendo las declaraciones de quienes difunden sus mensajes a través de medios digitales y redes sociales, en alusión a las entrevistas y apariciones públicas en Youtube de un grupo del teniente retirado (Ej) José Ángel Rodríguez Araña, también de la Operación Aurora, y que llevó a la detención de los 27 cadetes.

Pocos días después, el 17 de febrero, el Mayor General retirado (Ej) Hebert Josué García Plaza reaccionó en la red social X ante un mensaje de Nicolás Maduro sobre la supuesta conspiración. García Plaza cuestionó al presidente sobre la detención, en la Academia Militar, de 27 cadetes, de los cuales 19 fueron trasladados a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

El ex ministro acusó a Maduro, junto a Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello, de iniciar una persecución interna en la institución militar bajo el argumento de conspiraciones para secuestrar a líderes oficialistas.

García Plaza aseguró que la intervención en la Academia Militar responde al descontento generado por el presunto fraude electoral del 28 de julio, que, según sus palabras, ha calado en todos los niveles de la administración pública y la institución armada.

“Los menores de 21 años están detenidos en las instalaciones de la Academia del Ejército. La solución de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello para contener tal problema ha sido confiscar todos los teléfonos celulares de los cadetes e imagino que bloquearán el internet”, dijo.

En su comunicado, García Plaza añadió que la persecución a civiles y militares, motivada por pensar diferente y defender los resultados electorales, habría alcanzado el núcleo de la sociedad y las Fuerzas Armadas: “Ya esto es irreversible”, expresó.

El 19 de febrero, Diosdado Cabello respondió al mensaje del mayor general García Plaza, desacreditando la existencia de cadetes de quinto año, pero sin desmentir el resto de la información. Cabello se limitó a afirmar que conocía las razones detrás del comunicado, sin ofrecer más detalles.

Por su parte, los familiares de los 27 cadetes optaron por guardar silencio, movidos por el temor, pero también la esperanza de que la situación se resolviera y sus hijos pudieran retornar a la institución militar.