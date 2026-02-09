Venezuela

Fuerzas de Estados Unidos abordaron en petrolero vinculado a Venezuela en el Océano Índico

La nave Aquila II fue rastreada desde el Caribe y detenida bajo sospecha de violar sanciones internacionales

Las fuerzas estadounidenses abordan un petrolero vinculado a Venezuela en el océano Índico.

Fuerzas militares de Estados Unidos abordaron el petrolero Aquila II, una embarcación vinculada a Venezuela, en el Océano índico durante una operación anunciada en la noche del nueve de febrero por el secretario de Defensa estadounidense. Las imágenes difundidas por el Pentágono muestran el despliegue realizado a plena luz del día, lo que sugiere que el horario comunicado corresponde a la franja de Estados Unidos. Los datos de ubicación del buque, recogidos en la misma fecha, confirmaron la presencia del Aquila II en aguas del índico, mientras que fuentes del Departamento de Defensa señalaron que la nave fue rastreada desde el Caribe hasta su localización final.

El mensaje oficial publicado en la red social X detalló que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un “derecho de visita, interdicción marítima y abordaje” sin incidentes, dentro del área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico (INDOPACOM). El comunicado subrayó que el Aquila II operaba en desafío a la cuarentena establecida para buques sancionados en el Caribe. Tras intentar evadir la persecución, el petrolero fue seguido y finalmente interceptado por unidades militares estadounidenses. El Departamento de Defensa resaltó la capacidad de las fuerzas armadas para imponer su voluntad “por tierra, aire o mar”, y afirmó: “Ninguna otra nación del planeta Tierra tiene la capacidad de imponer su voluntad en ningún ámbito. Por tierra, aire o mar, nuestras Fuerzas Armadas los encontrarán e impartirán justicia. Se quedarán sin combustible mucho antes de que puedan escapar de nosotros”.

Estados Unidos intensificó desde finales de 2025 su política de interceptación de buques vinculados a PDVSA, ampliando las tensiones diplomáticas y militares con Venezuela (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Desde finales de 2025 y durante los primeros meses de 2026, Estados Unidos ha intensificado una política de interceptación y abordaje de buques petroleros relacionados con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Esta estrategia, enmarcada en una escalada de tensiones diplomáticas y militares, se divide principalmente en dos frentes: la persecución de la denominada “flota oscura” petrolera y las operaciones letales contra presuntas redes de narcotráfico en el Caribe. El gobierno estadounidense ha justificado estas acciones señalando que los barcos sancionados violan las normas internacionales, operan con “banderas de conveniencia” y navegan con transpondedores apagados para ocultar su origen y destino.

En diciembre de 2025, bajo la administración de Donald Trump, quien reasumió la presidencia ese año, se produjo la incautación del buque Skipper tras su salida de Venezuela. El gobierno de Estados Unidos argumentó que la embarcación formaba parte de una red ilícita destinada a financiar actividades terroristas. Caracas calificó el abordaje y decomiso como un acto de “piratería internacional”. El siete de enero de 2026, las fuerzas estadounidenses realizaron operaciones simultáneas en el Atlántico Norte y el Caribe para incautar dos petroleros adicionales. Uno de ellos, el Bella 1, que fue rebautizado como Marinera, intentó evadir el abordaje cambiando su bandera a la de Rusia. Incluso con la presencia de un submarino ruso escoltando al petrolero, las fuerzas estadounidenses procedieron con el abordaje tras obtener órdenes judiciales de decomiso.

Durante la administración de Donald Trump, en diciembre de 2025, se incautó el buque Skipper vinculado a Venezuela, bajo acusaciones de financiar actividades terroristas (REUTERS/ARCHIVO)

De manera paralela a la presión sobre los buques petroleros, el despliegue militar en el Caribe se extendió a operaciones letales contra embarcaciones menores. Estas operaciones, dirigidas contra lo que Washington identifica como “narco-lanchas”, han involucrado el uso de portaaviones, destructores y cazas F-35, reforzando la presencia militar estadounidense en la región. El Departamento de Defensa ha reiterado que la política de “estrangulamiento total” a las exportaciones petroleras venezolanas y al tráfico ilícito marítimo continuará como parte de su estrategia para negar a actores ilícitos y sus representantes la capacidad de desafiar el poder de Estados Unidos en el ámbito marítimo global.

