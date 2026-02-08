Venezuela

El régimen chavista excarceló al preso político venezolano Juan Pablo Guanipa

El anuncio fue realizado por su hijo en redes sociales, acompañado de un llamado a la libertad plena e incondicional para el resto de los detenidos

Juan Pablo Guanipa, reconocido dirigente de la oposición venezolana vinculado al equipo de María Corina Machado, fue excarcelado en horas de la tarde de este domingo luego de permanecer más de ocho meses detenido por motivos políticos.

“Aquí estamos, saliendo en libertad después de año y medio, diez meses escondidos, casi nueve meses aquí detenido. Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante”, expresó Guanipa en un video publicado en sus redes sociales.

Guanipa, ex diputado y ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, fue arrestado en junio de 2025 en el marco de una ola de detenciones contra aliados de María Corina Machado. Su caso fue ampliamente denunciado por organizaciones nacionales e internacionales, que lo identificaron como un preso de conciencia.

Machado celebró la excarcelación del dirigente de Primero Justicia y destacó la trayectoria de Guanipa.

“Mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte. Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre. Libertad para todos los presos políticos”, escribió en sus redes sociales.

La también Premio Nobel de la Paz reiteró el reclamo por la excarcelación de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela.

Noticia en desarrollo...

