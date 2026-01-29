Venezuela

El régimen venezolano le prohibió a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, salir del país y declarar a la prensa tras su excarcelación

“No podemos brindar declaraciones a medios de comunicación, ni compartir información alguna sobre cualquier aspecto vinculado con su caso”, explicó Mariana González en su cuenta de la red social X

La hija de Edmundo González
La hija de Edmundo González Urrutia, Mariana González, llegaba a la prisión de El Rodeo I mientras esperaba la liberación de su marido Rafael Tudares (REUTERS/Gaby Oraa)

Mariana González, hija del líder de la oposición venezolano Edmundo González Urrutia, informó este miércoles que un tribunal prohibió a su esposo, Rafael Tudares, salir del país y declarar a los medios de comunicación, en cumplimiento de la medida cautelar sustitutiva impuesta por las autoridades del régimen venezolano tras su excarcelación la semana pasada.

No podemos brindar declaraciones a medios de comunicación, ni compartir información alguna sobre cualquier aspecto vinculado con su caso”, explicó González en su cuenta de la red social X.

Además, detalló que Tudares debe cumplir un “régimen de presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y prohibición de dar declaraciones a medios de comunicación, así como realizar cualquier tipo de comunicación pública en prensa, radio, televisión y cualquier otro medio electrónico”.

“Gracias por el respeto, comprensión y empatía ante lo que aquí estamos comunicando, con el fin de cumplir, como nos corresponde, con las medidas judiciales que se le han establecido a Rafael”, agregó Mariana González.

Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, fue excarcelado la semana pasada tras haber pasado 380 días detenido y haber soportado, según denunció su esposa el 22 de enero, “más de un año en una inhumana situación de desaparición forzada”.

Rafael Tudares junto a su
Rafael Tudares junto a su esposa Mariana González

“Finalmente, se ha confirmado la liberación de Rafael Tudares Bracho, mi yerno. Este ha sido un año marcado por la incertidumbre, el silencio y la angustia que conocen quienes han vivido la ausencia forzada de un familiar. Por eso, esta noticia trae alivio, en primer lugar a su familia. Pero sería un error reducir este hecho a una historia personal”, afirmó González Urrutia en un mensaje difundido en su cuenta de X tras la excarcelación de Tudares el pasado 22 de enero.

Y agregó: “Hay hombres y mujeres que continúan privados de libertad por razones políticas, sin garantías, sin debido proceso y, en muchos casos, sin verdad. La verdad es asumir que estas personas no deberían estar presas y que cada día de privación de libertad prolonga una violación que sigue abierta”.

Tudares fue arrestado el 7 de enero de 2025, tres días antes de la investidura del ex dictador Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo. En esa misma jornada también fueron detenidos el defensor de derechos humanos Carlos Correa y el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez, ambos ya excarcelados.

En diciembre pasado, el preso político fue condenado a 30 años de prisión acusado de conspiración y terrorismo, cargos que diversas ONG y figuras de la oposición rechazaron al considerar que se trató de un arresto motivado políticamente, ya que Tudares es yerno de González Urrutia.

Cabe mencionar que la ONG Foro Penal confirmó el miércoles la excarcelación de 20 nuevos presos políticos en Venezuela, lo que eleva a 297 el número de casos verificados por la organización desde que inició el proceso de liberaciones el pasado 8 de enero, tras el anuncio del régimen interino encabezado por Delcy Rodríguez.

Madres de presos políticos se
Madres de presos políticos se niegan a dejar un campamento a la espera de nuevas excarcelaciones frente a una cárcel en Caracas (EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo)

El organismo advirtió que aún permanecen cientos de personas detenidas por motivos políticos y reclamó mayor claridad sobre el alcance y las condiciones de las excarcelaciones.

Alfredo Romero, director de Foro Penal, informó en la red social X que las últimas liberaciones corresponden a 15 venezolanos y 5 extranjeros que recuperaron la libertad este martes. En ese sentido, mencionó que 19 de estas excarcelaciones tuvieron lugar en la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda, al norte del país, y una más en la región de Amazonas, en la frontera con Brasil y Colombia.

Con estos nuevos casos, elevamos a 297 los casos verificados en los últimos veinte días”, indicó Romero. Sin embargo, la organización calcula que hasta el domingo había cerca de 800 presos políticos en Venezuela.

El proceso de liberaciones fue anunciado por el régimen venezolano el 8 de enero, tras la captura y extradición de Nicolás Maduro a Estados Unidos.

(Con información de EFE)

