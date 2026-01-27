Venezuela prevé 1.400 millones de dólares de inversión petrolera este año

Delcy Rodríguez se reunió con representantes de empresas petroleras, entre ellas la española Repsol, la estadounidense Chevron y la británica Shell, para abordar la reforma de la ley de hidrocarburos que discute el Parlamento y con la que su Gobierno busca atraer inversiones privadas y extranjeras (EFE/Palacio Miraflores)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, estimó que la inversión destinada este año al sector de hidrocarburos alcanzará los 1.400 millones de dólares.

Esta cifra, que representa un aumento respecto a los casi 900 millones registrados el año pasado, fue anunciada durante una reunión de consulta pública sobre la reforma de la ley orgánica de hidrocarburos, actualmente en discusión en el Parlamento, y que ya recibió aprobación inicial.

Durante su intervención, transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez subrayó la relevancia de los contratos de participación productiva (CPP), calificándolos como un modelo “exitoso” que ha favorecido el crecimiento del sector.

Actualmente, Venezuela cuenta con 29 CPP vigentes, que operan junto a empresas mixtas y otros mecanismos como las “alianzas técnico financieras”, aunque no detalló su funcionamiento.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (EFE/Palacio Miraflores)

Rodríguez recordó que estas modalidades contractuales se implementaron bajo la ley antibloqueo, aprobada en 2020 con el objetivo de sortear las sanciones económicas impuestas por diferentes países.

Como parte del proceso de consulta sobre la reforma de hidrocarburos, Rodríguez mantuvo un encuentro con trabajadores de la refinería de Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui.

Por su parte, el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez, lideró la primera consulta pública sobre la reforma en el mismo estado.

La propuesta legislativa ya superó la primera discusión, pero requiere una segunda revisión, artículo por artículo, para su aprobación definitiva. En esta etapa pueden introducirse modificaciones.

Delcy Rodríguez espera que Venezuela sea un "gigante productor" de petróleo como EEUU

El debate sobre la reforma coincide con una nueva fase en la relación entre Caracas y Washington, marcada por acciones de Estados Unidos y el interés declarado del presidente Donald Trump en el petróleo venezolano, cuya comercialización anticipó que quedará bajo gestión estadounidense.

Además, la mencionada presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que espera que su país se convierta en un “gigante productor” de petróleo, y como ejemplo nombró a Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita.

“Tenemos que pasar de ser el país con las reservas más grandes de petróleo del planeta a ser un gigante productor, que Venezuela sea un gigante al lado de Rusia, de Estados Unidos, de Arabia Saudita, que seamos gigantes productores de petróleo. (...) Ya basta del título de tener las mayores reservas y que eso no se traduzca en desarrollo para Venezuela”, expresó.