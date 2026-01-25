Venezuela

Rusia afirmó que el ex dictador Maduro fue traicionado por su entorno: “Conocemos los nombres”

Serguéi Melik-Bagdasarov, embajador ruso en Caracas, afirmó que agentes de seguridad venezolanos actuaron con “negligencia” y facilitaron la operación militar de Estados Unidos que terminó con la detención del narco dictador

Guardar
Serguéi Melik-Bagdasarov afirmó que agentes
Serguéi Melik-Bagdasarov afirmó que agentes de seguridad venezolanos actuaron con “negligencia” y facilitaron la operación militar de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro

El embajador de Rusia en Venezuela, Serguéi Melik-Bagdasarov, sostuvo que la captura del narco dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses fue posible debido a fallas internas, negligencia y la colaboración de funcionarios venezolanos con los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista emitida por el canal de televisión Rossiya-24, en la que el diplomático describió un escenario de deslealtades previas a la operación militar que culminó el 3 de enero con la detención del ex líder chavista y de su esposa, Cilia Flores.

Naturalmente, muchos agentes del orden locales no hicieron todo lo que pudieron”, afirmó Melik-Bagdasarov al referirse al comportamiento de los cuerpos de seguridad durante la incursión estadounidense.

Según el embajador, los problemas no se limitaron a los hechos de esa jornada, sino que se remontan a un período anterior.

Si lo que ocurría aquí mucho antes de que esto sucediera pudiera calificarse de traición, naturalmente lo fue”, agregó.

El embajador ruso en Caracas
El embajador ruso en Caracas atribuyó la captura de Nicolás Maduro a traiciones y colaboración de funcionarios chavistas

El diplomático ruso aseguró que Moscú conoce los nombres de quienes “trabajaban sistemáticamente para la inteligencia estadounidense” y que abandonaron Venezuela tras la operación.

Conocemos los nombres de estos traidores que huyeron de Venezuela y que trabajaban sistemáticamente para la inteligencia estadounidense”, declaró en Rossiya-24.

La operación estadounidense, denominada “Resolución Absoluta”, incluyó ataques contra objetivos militares en Caracas y otras zonas del país. Ese mismo día, fuerzas especiales de Estados Unidos capturaron a Maduro y a su esposa y los trasladaron fuera de Venezuela. Posteriormente, ambos comparecieron ante un tribunal federal en Nueva York, donde enfrentan cargos vinculados al narcotráfico

Desde Washington se presentó la acción como una intervención dirigida a desarticular una estructura criminal en el poder y a restaurar el orden institucional. Tras la captura, Delcy Rodríguez asumió como jefa del régimen chavista.

Días después del operativo, Rodríguez nombró a 12 oficiales superiores en mandos regionales para comandar distintas zonas operativas de defensa (ZODI) en varios estados del país.

Tras la captura de Nicolás
Tras la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez asumió como jefa del régimen chavista (EFE/ Miguel Gutierrez)

Además, designó al ex jefe del servicio de inteligencia (Sebin) como nuevo comandante de su guardia presidencial y como director de la agencia de contrainteligencia militar (DGCIM). Un documento con copia de los nombramientos, firmado por el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, circuló en medios locales.

El jefe del Comando Estratégico Operacional, general Domingo Hernández Lares, felicitó públicamente a cada uno de los nuevos comandantes a través de su canal de Telegram, elogiando su liderazgo y compromiso.

Las declaraciones del embajador ruso se difundieron en un contexto de profundas divisiones dentro de la estructura de seguridad venezolana. Desde Moscú, funcionarios del gobierno ruso han insistido en que la operación estadounidense constituyó una violación del derecho internacional y han ratificado su postura contraria al uso de la fuerza en la región. Pese a estas condenas, la captura de Maduro marcó un quiebre en el equilibrio de poder de Venezuela y evidenció fracturas en el aparato estatal.

En la entrevista, Melik-Bagdasarov subrayó que el desenlace de la operación no puede explicarse únicamente por la capacidad militar de Estados Unidos. A su juicio, la ausencia de una respuesta efectiva por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas fue determinante.

El dictador venezolano, Nicolás Maduro,
El dictador venezolano, Nicolás Maduro, fue capturado el 3 de enero de 2026 (Crédito Reuters)

Muchos no hicieron lo que podían hacer”, insistió, al tiempo que sugirió que existió una red de colaboración previa que facilitó la acción estadounidense.

El impacto de la captura de Maduro se extendió más allá de las fronteras venezolanas. La dictadura de Cuba confirmó la muerte de 32 agentes de seguridad cubanos durante la operación, la mayoría vinculados a tareas de protección del dictador chavista.

Temas Relacionados

RusiaVenezuelaNicolás MaduroCaptura de Nicolás MaduroÚltimas Noticias AméricaSerguéi Melik-BagdasarovCaracasOperación Resolución Absoluta

Últimas Noticias

Delcy Rodríguez dijo que Venezuela debe convertirse en una “potencia” petrolera con una “agenda energética” con EEUU

La jefa del régimen chavista criticó lo que describió como “órdenes” provenientes de Washington sobre la política interna del país y defendió la apertura de un diálogo entre actores venezolanos

Delcy Rodríguez dijo que Venezuela

El Foro Penal reportó la excarcelación de al menos 80 presos políticos en Venezuela

Alfredo Romero, director de la ONG, indicó que las liberaciones se registraron en varias cárceles del país. Mientras avanza el proceso de verificación, por el momento no reveló la lista de excarcelados

El Foro Penal reportó la

Un oficial de la aviación venezolana explicó cómo EEUU desmanteló la defensa de Caracas para extraer a Maduro

La madrugada del 3 de enero, una operación militar estadounidense empleó tácticas de guerra electrónica, coordinación estratégica y fuerzas especiales para ingresar al espacio aéreo venezolano y lograr la detención del líder y su esposa

Un oficial de la aviación

Trump dijo que el petróleo incautado ya está siendo procesado en EEUU: “Venezuela ganará más dinero de lo haya ganado jamás”

El presidente norteamericano aseguró que su país gestiona la totalidad del crudo interceptado, y se volvió a referir al arma secreta que se utilizó para capturar a Maduro. También confió que obtendrá “todo lo necesario” de Groenlandia

Trump dijo que el petróleo

Crece la presión por la liberación de los presos políticos en Venezuela: más de 80 familias pasaron otra noche fuera del penal El Rodeo I

Aurora Silva, esposa del activista Freddy Superlano, señaló que los familiares siguen sin “información real” ni una “cifra certera” sobre la cantidad de liberados

Crece la presión por la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
SRE informó que Brasil asumió

SRE informó que Brasil asumió representación diplomática de México en Perú tras conflicto

No tomes sandía si sufres de migrañas: un estudio demuestra que esta fruta desencadena los síntomas de la enfermedad neurológica crónica

Trastorno de la personalidad antisocial: cómo identificarlo y cuáles son las claves para su tratamiento

Sinuano Día: resultados del último sorteo del domingo 25 de enero de 2026

Director de la Ungrd respondió por los polémicos contratos de lanchas ambulancia en La Guajira: “Qué enorme desconocimiento”

INFOBAE AMÉRICA
El jefe de la Patrulla

El jefe de la Patrulla Fronteriza asegura que los agentes son las víctimas en la muerte de Pretti en Minnesota

Juan Carlos Ferrero se pasa al golf para entrenar la salud mental de Ángel Ayora

Hamás anuncia que ha dado todos los detalles para hallar el último cuerpo por entregar a Israel

Israel prorroga 90 días más la prohibición de la cadena de televisión Al Yazira

El Gobierno y la Junta acuerdan posponer la celebración del Homenaje de Estado por las víctimas de Adamuz

ENTRETENIMIENTO

Eagles alcanzan cuádruple diamante con

Eagles alcanzan cuádruple diamante con un disco histórico que redefine los récords de ventas en Estados Unidos

Las parejas de Brooklyn Beckham antes de casarse con Nicola Peltz

Dave Mustaine, del quiebre con Metallica al ADN de Megadeth: “Quería ser más pesado y rápido que ellos”

El k-drama “Bon Appétit, majestad” ingresó al ranking de las series más vistas en Netflix

Eric Dane generó preocupación por su estado de salud tras ausentarse de un evento en su honor