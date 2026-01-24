Venezuela

Crece la presión por la liberación de los presos políticos en Venezuela: más de 80 familias pasaron otra noche fuera del penal El Rodeo I

Aurora Silva, esposa del activista Freddy Superlano, señaló que los familiares siguen sin “información real” ni una “cifra certera” sobre la cantidad de liberados

Más de 80 familias durmieron
Más de 80 familias durmieron afuera de una cárcel venezolana en otra vigilia por los presos políticos (EFE)

Más de 80 familias pasaron otra noche fuera del penal El Rodeo I tras el anuncio de excarcelaciones en Venezuela. Este viernes, cumplieron la decimosexta noche de vigilia reclamando la liberación de sus parientes detenidos por motivos políticos.

Hoy más de 15 días en vigilia constante con distintas familias. Hemos manejado un número entre 80 y 90 familias a las afueras de El Rodeo I (en el estado Miranda, cercano a Caracas)”, declaró a la agencia de noticias EFE Aurora Silva, esposa del activista político Freddy Superlano.

Silva señaló que los familiares siguen sin “información real” ni una “cifra certera” sobre la cantidad de presos políticos excarcelados en el país. Varias ONG han hecho el mismo reclamo y piden una lista oficial con detalles de las liberaciones.

Una mujer emocionada en la
Una mujer emocionada en la vigilia por los presos políticos (EFE)
Los familiares de los presos
Los familiares de los presos políticos cumplieron la decimosexta noche de vigilia (EFE)

Nosotros estamos exigiendo transparencia, las cifras reales, y que nos muestren las listas de las excarcelaciones. También, pidiendo que sean liberaciones plenas e incondicionales”, afirmó Silva, quien indicó que algunos liberados recibieron medidas cautelares.

Durante la vigilia, los familiares encendieron velas y escribieron en el suelo los nombres de los presos políticos, en un acto de oración por sus seres queridos.

Los familiares prendieron velas (EFE)
Los familiares prendieron velas (EFE)

En su cuenta de X, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) ratificó que los familiares “no abandonarán las puertas de los penales ni cesarán en sus oraciones” hasta que “el último” de los presos políticos regrese a casa.

El Clipp, integrado por familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos, informó sobre actividades similares realizadas este viernes fuera de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, y frente a otros centros de detención en el país.

Los familiares con velas y
Los familiares con velas y carteles (EFE)

En horas previas, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que 626 personas han sido excarceladas hasta ahora y anunció que pedirá a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas verificar la lista de liberados, en respuesta a los reclamos de familiares y organizaciones.

La ONG Foro Penal y la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, reportan entre 156 y 170 excarcelados desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó sobre la liberación de un “número importante” de personas.

De acuerdo con Foro Penal, en Venezuela hay 780 presos políticos.

