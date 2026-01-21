Sacudida militar: Delcy Rodríguez y los primeros 28 cambios en la Fuerza Armada venezolana

Delcy Rodríguez con el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, en una foto difundida por la presidencia de Venezuela. Se los ve en los pasillos del Palacio de Miraflores

Delcy Eloína Rodríguez se reacomoda en el poder con mucha velocidad, por lo que, a 18 días de la Operación Resolución Absoluta, que extrajo a Nicolás Maduro, realiza 28 cambios militares que tocan el Alto Mando Militar Ampliado, nombrando jefes en las dos principales bases aéreas, en dos de las ocho Regiones de Defensa Integral, en 12 de las Zonas Operativas de Defensa Integral, así como seis en la Guardia Nacional, tres en las Brigadas y en tres de las Academias Militares.

Todas las resoluciones están suscritas por el ministro de la Defensa, GJ Vladimir Padrino López, quien destaca que se realizan los cambios militares por disposición de Delcy Eloína Rodríguez Gómez “en su condición de Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a la Decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Ponencia Conjunta de fecha 3 de enero de 2026”, sustentándose en la Ley Constitucional de la Fuerza Armada, pero sin mención alguna a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Algunos sugieren ser cargos de compensación, como el del hermano de Carmen Teresa Meléndez Rivas, a quien nombra director de la Academia Militar de la Guardia Nacional (GNB).

Es relevante la salida del Mayor General Juan Ernesto Sulbarán Quintero de la REDI Oriental, “el triángulo perfecto para el narcotráfico, que forman los estados Anzoátegui, Monagas y Sucre”, como lo llaman sectores militares.

De la Zona Operativa del Táchira sacaron al GD Michell Leonardo Valladares Molina, quien hace dos meses había anunciado la distribución de armas para la defensa territorial, tanto a militares como a civiles de la Milicia y el “poder popular”.

General de Brigada (GB) Fidel Humberto Olivo Pacheco Ramírez, nuevo jefe de la Base Aérea La Carlota

Alto Mando Ampliado

Para los cambios en dos Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), se hacen con las resoluciones 63260 y 63261:

REDI Los Andes: traen a quien era el jefe de la Zodi Barinas, el Mayor General (MG) Pablo Ernesto Lizano Colmenter, para que sustituya al MG José Gregorio Martínez Campos.

Lizano Colmenter, cuarto lugar en orden de mérito de la II promoción “General en Jefe Rafael Urdaneta” 1995, fue parte de la elitesca Guardia de Honor Presidencial en 2022, luego jefe de la ZODI Carabobo hasta el 2024 y de ahí comandó la ZODI Barinas. Fue ascendido en agosto de 2025 a Mayor General.

REDI Oriental: sale el MG Juan Ernesto Sulbarán Quintero y ahora comanda el MG Erasmo Eduardo Ramos Iriza, quien era el comandante de la Guardia del Pueblo y en el 2021, había ocupado la jefatura del Comando de Zona Nr. 11 de la GNB en el Zulia.

En la ZODI Táchira comanda ahora el GD Carlos Augusto Bastidas Bastidas

Bases Aéreas

Con las resoluciones 63275 y 63276 se refleja el significativo cambio de jefes en las dos bases aéreas más importantes del país. A pesar del discurso de Delcy Eloína Rodríguez y del Ministro de la Defensa sobre lo ocurrido el 3 de enero, con la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, queda claro que hubo responsabilidad, por acción u omisión, de los altos mandos de la Aviación.

Para La Carlota, Base Aérea “Generalísimo Francisco de Miranda”, nombraron a General de Brigada (GB) Fidel Humberto Olivo Pacheco Ramírez, en reemplazo del General de División (GD) José Freitas Gómez.

El general Olivo es hasta ahora el comandante del Grupo Aéreo de Transporte Nr. 5 de la Aviación Militar.

En Base Aérea “El Libertador” (BAEL) fue designado el GD Marco Antonio Vásquez Pérez, quien reemplaza al GD Jesús Alberto Fernández Peñaloza.

En la Guardia del Pueblo fue nombrado GD Carlos Eduardo Aigster Villamizar

Nuevos jefes de Zodi

Los cambios en las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI), con las resoluciones 63262, 63263, 63264, 63265, 63266, 63267, 63268, 63269, son los siguientes:

ZODI Táchira, sustituido el GD Michell Leonardo Valladares Molina y ahora ocupa el cargo el GD Carlos Augusto Bastidas Bastidas.

ZODI Trujillo: nombran al GD Lumar José Hernández Vargas, quien sustituye al GD Rafael Asdrúbal Zerpa Zambrano.

ZODI Barinas: entra el GD Gustavo Enrique Belizario Sánchez, en reemplazo del Mayor General (MG) Pablo Ernesto Lizano Colmenter.

ZODI Falcón: asume el GD José Yunior Herrera Duarte, sustituyendo así al GD Francisco Luis Moreno.

ZODI Monagas: es designado el GD José Gregorio Caldera Vivas, en reemplazo del MG Romerl Enrique Romero Domínguez.

En la Academia de la GNB ahora está el GB Franklin Martín Meléndez Rivas

ZODI Miranda: El GD Rufo Daniel Parra Hernández reemplaza al GD Carlos Eduardo Aigster Villamizar.

ZODI Yaracuy: ingresa el GD José Freitas Gómez, en sustitución del MG Luis Gerardo Reyes Rivero.

ZODI Aragua: es designado el GD Francisco Javier Sánchez Carballo, en reemplazo del MG Ángel Daniel Balestrini Jaramillo.

ZODI Delta Amacuro: sale de esa jefatura el GD Richard José Rondón Liendo y asume como comandante el GD Miguel Andrés Chacín Socorro.

ZODI Nueva Esparta: ingresa el Vicealmirante (VA) Pedro Elías González Rubio, en reemplazo del Almirante Carlos David Luque Solórzano.

ZODI Marítima e Insular Occidental: asume el VA Uldren Alberto Gedde Díaz, quien reemplaza al VA Ángel Humberto Sisco Mota.

ZODI Marítima e Insular Oriental: ingresa el VA Juan José Solórzano Araujo, en reemplazo del Almirante Leonardo Alberto Castellano Molina.

Las resoluciones suscritas por el Ministro Padrino resaltan que se hicieron por orden de Delcy Rodríguez

Guardia Nacional Bolivariana

Con las resoluciones 63279, 63280, 63281, 63282, 63283 y 63284, se hicieron cambios en la Guardia Nacional:

Para el Comando Nacional Guardia del Pueblo fue designado GD Carlos Eduardo Aigster Villamizar, quien sustituye al MG Erasmo Eduardo Ramos Iriza, quien a su vez asciende a la REDI.

Aigster Villamizar fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en noviembre de 2024, entre responsables del fraude electoral y represión; fue jefe de la ZODI Miranda desde 2023 y antes ocupó el Comando de Zona No. 62 de la GNB en Bolívar.

En el Comando Nacional Antidrogas fue nombrado el General de División Rafael José Hernández Aguirre, sustituyendo al MG Félix Manuel Arnos Rodríguez, quien apenas tiene cinco meses desde que Nicolás Maduro lo ascendió a Mayor General en agosto 2025.

Varios de los generales nombrados y condecorados por Nicolás Maduro son relevados de sus cargos

Arnos en el 2023 asumió la ZODI Falcón; antes fue director de la Academia Militar de la GNB, en el 2019 fue viceministro de Agenda y Actividades Presidenciales, del Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.

Hubo también cambios en Comandos de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB):

CZGNB 21, Táchira: fue designado el GB Ángel Roberto Puerta Saiz, quien sustituye al GD Miguel Andrés Chacín Socorro.

CZGNB 42, Aragua: ingresa el GB Oswaldo Ramón Rengifo Armas, sustituyendo al GD Rufo Daniel Parra Hernández.

CZGNB 42, Distrito Capital: es nombrado el GB Misael Ricardo Luna Párica, en reemplazo del GD José Yunior Herrera Duarte.

CZGNB 61, delta Amacuro: asume el GB César Junior Mendoza Medina, sustituyendo así al GD Orlando José López Romero.

En las Brigadas

Las resoluciones para estos cambios fueron las número 63270, 63271 y 63272.

Para la 31 Brigada de Infantería Mecanizada fue designado el GB Carlos Esteban Castillo León, quien reemplaza al GB Jhoan Antonio Márquez Flores.

En la 33 Brigada Caribe, comanda ahora el GB Pawer Avelino González García, quien reemplaza al GD José Gregorio Caldera Vivas.

De la 94 Brigada Especial “Negro Primero” sacaron al GD División Lumar José Hernández Vargas y fue nombrado comandante el GB José Luis Terán Albarrán.

GB Pawer Avelino González García comanda ahora la 33 Brigada Caribe

Las academias también

Con las Resoluciones 63289, 63290 y 63291 hubo cambios en las direcciones de tres academias de los componentes militares.

En la Academia Militar de la Armada fue nombrado el Contralmirante (CA) Ronald José Briceño Huerta, quien reemplaza al Vicealmirante Pedro Elías González Rubio.

Para la Academia Militar del Ejército, nombrado el GB Lansford José Castillo López, quien sustituye al GB Crismarth Darío Mavo Sánchez.

De la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana sacaron al GB Darwin Andrés Crespo Rojas y ahora la dirige el GB Franklin Martín Meléndez Rivas, quien está de director de la Policía de Caracas; es hermano de la Almirante y ex ministra de Defensa Carmen Teresa Meléndez Rivas, alcaldesa de Caracas.