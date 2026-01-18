Cómo impactó la captura de Maduro en la Fuerza Armada de Venezuela

La Defensa Aeroespacial era utilizada solo para fines propagandísticos y ejercicios irrelevantes

La defensa aérea venezolana, durante los últimos meses, había sido utilizada principalmente con fines propagandísticos, exhibiendo ejercicios irrelevantes y videos en redes sociales. El día en que se requirió una respuesta efectiva, no se emitió ninguna alerta y las fuerzas no lograron reaccionar. Un general reconoció que las órdenes se dieron a las 4:00 AM, cuando ya Nicolás Maduro había sido extraído. El 8 de enero 2026, los dos principales jefes de la defensa aeroespacial (CODAI) fueron destituidos.

Es un hecho la sustitución de los oficiales, aunque ni el Alto Mando Militar ni la Aviación han confirmado oficialmente la destitución del comandante de la Defensa Aeroespacial Integral (CODAI), Mayor General José Luis Tremont Jiménez, ni la del segundo comandante y jefe del Estado Mayor del CODAI, General de División José Antonio Cuarez Salazar.

El relevo en el mando, al frente del Codai, fue asumido por General de División (Ej) Eduardo José Sellone David, quien anteriormente comandaba la Brigada Central del CODAI. Sellone, perteneciente a la promoción 1996 “GB José Florencio Jiménez”, ascendió a divisionario en julio de 2024; en 2016 lideraba el Grupo Misilístico de Defensa Aérea Portátil “GJ José Félix Rivas”.

GD Eduardo José Sellone David nuevo jefe del Comando de Defensa Aeroespacial Integral (Codai)

Las razones detrás de su nombramiento permanecen desconocidas, y varios oficiales justifican la decisión alegando la necesidad de mantener la “normalidad” ante los subalternos. Antes de la incursión estadounidense en Venezuela, el general Sellone convocó, en carácter imperativo, a sus oficiales subalternos para que acudieran al almuerzo decembrino “en posición de Guardia Combativa” asegurando que estaban venciendo.

Menos de 72 horas antes de la incursión extranjera, Sellone celebró el año nuevo en una unidad militar en Alto de Irapa, cerca de Caracas, lugar donde fue neutralizado uno de los radares de la defensa aérea venezolana.Cabe recordar que el exjefe del Codai, Tremont sufrió una tragedia personal el 3 de junio 2025, cuando perdió a su esposa Milagros Salazar y a su hija Ana Karina Tremont en un no aclarado accidente aéreo; cinco meses después los restos de su ayudante, el SM3 Rafael José Guedez González, fueron entregados la familia del joven, sin que la Fuerza Armada lo hubiese incluido entre las víctimas del siniestro.

Desbordante crisis

La crisis en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se oculta tras discursos de patriotismo, pero en la Aviación se está desbordando. Las críticas y los señalamientos entre oficiales han aflorado, ante las dudas de la traición, no solo en las figuras políticas sino en las militares, ante el insólito éxito de la operación estadounidense. “Todo estamos bajo sospecha y ya nadie confía en nadie”, asegura un coronel de la Aviación.

Nicolás Maduro durante un acto de lealtad de los militares en la Meseta de Mamo en La Guaira

El MG Lenin Lorenzo Ramírez Villasmil, sigue como comandante General de la Aviación, y se ha dedicado a dar discursos motivacionales a los funcionarios militares, como lo hiciera en la Academia Militar de la Aviación, donde supervisó obras del comedor de los cadetes de la Academia Técnica Militar.

El comandante general de la Aviación, MG Lenin Lorenzo Ramírez Villasmil de visita a la Academia de la Aviación donde dio una charla motivacional al personal

El capitán de corbeta Hugo Vera Cabrera, comandante del Grupo de Vigilancia y Control Central, sufrió un ataque de estrés postraumático tras el ataque estadounidense. La tensión se evidenció en el intercambio entre el comandante de la Brigada Aérea Central, GB Jhonny Mora Soto, y Vera Cabrera, quien insistió en que seguía esperando instrucciones del comandante del CODAI, reflejando la incertidumbre y las dudas que prevalecen en la institución

El capitán de corbeta Hugo Vera Cabrera, comandante del Grupo de Vigilancia y Control Central, sufrió un ataque de estrés postraumático, pues resultó muy afectado por el ataque estadounidense.

La Fuerza Armada venezolana enseñaba equipos modernos de defensa aérea como el radar de vigilancia de largo alcance 3D JYL-1

Incluso ante el reclamo del comandante de la Brigada Aérea Central, GB Jhonny Mora Soto, le respondió airadamente: “el comandante del CODAI me dio la orden que esperara sus instrucciones y si usted tiene algo que decirme, comuníquese con él. Le envío el mensaje porque aún estoy esperando sus instrucciones. Usted siempre demostró dudas en sus comandantes”, reflejando lo que es vox populi en la institución armada.

Fueron advertidos

La madrugada del sábado 3 de enero de 2026, fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo la Operación Resolución Absoluta, extrayendo a Nicolás Maduro y Cilia Flores de Venezuela. Horas antes, el viernes 2 de enero, militares de la Aviación reportaron interferencias significativas en las señales de los radares.Según fuentes consultadas por Infobae, no hubo reacción alguna pese a que la interferencia indicaba la presencia de aeronaves estadounidenses MQ9, responsables de generar perturbaciones electrónicas previas a la supresión de las defensas aéreas. “Hay formas de contrarrestar esto, pero los operarios de la defensa aérea de Venezuela demostraron que no tenían capacidad de respuesta”, dice un alto oficial en conversación con Infobae.

Afirma que el éxito de la Operación Resolución Absoluta radicó en la ausencia de filtraciones y en la inserción de fuerzas especiales estadounidenses sin previo aviso institucional. La red de defensa integrada que protegía Caracas, Aragua, Miranda y La Guaira fue comprometida, evidenciando la vulnerabilidad del sistema que, en teoría, debía ser el más resguardado del país.

¿Cómo la fuerza extranjera logra suprimir las defensas aéreas venezolanas con tanta precisión, velocidad y eficiencia?

Influyeron distintos elementos. Primero, la neutralización de sistemas de guerra electrónica y la red de radares de alerta temprana de largo alcance, alcance medio, de exploración en indicación de blancos aéreos y de apoyo a la inteligencia aérea y la guerra electrónica como los radares pasivos.

¿Qué función hacen esos sistemas?

En teoría, proporcionaban múltiples capas de defensa para proteger el espacio aéreo de Caracas y zonas aledañas como Miranda y Aragua, lo que se conoce como el “sistema de protección de Caracas”, que incluye una red de radares de largo alcance como el JY-27, el JYL-1 el JH12 y por último radares portátiles de fabricación China que da dirección de tiro a Iglas y cañones antiaéreos ZU-23 mm.

¿Por qué no funcionó?

La fase de supresión y destrucción de defensas (SEAD/DEAD), consistió en operaciones que debieron incluir una campaña intensiva de supresión/destrucción de defensas aéreas (SEAD/DEAD), que permitió abrir un “corredor aéreo” seguro para la inserción y extracción de las fuerzas especiales de EEUU, con ataques rápidos a los radares de alerta temprana, radares de largo alcance y de baja cota, así como los sistemas de comando, control, comunicaciones y dirección de tiro de las armas.

¿Fueron bombardeados?

Estos ataques a los radares no necesariamente tuvieron que ser con bombas, sino que gestores de guerra electrónica como el EA 18 Growler, se encargaron de cegar los radares e inducirles lo que se conoce como Q9, es decir la inducción de ecos falsos y trazas fantasmas en las consolas de radares, esto tuvo que ocurrir muchas horas antes de la operación.

Ello explica que horas antes de la extracción de Maduro y Flores, se haya evidenciado esa interferencia en los radares. Imagino que creyeron que seguía siendo parte de la guerra psicológica.

Pero, cabe destacar que el EA 18G, es capaz de simular blancos aéreos múltiples en el radar del enemigo, interferir enlaces de mando, saturar el espectro electromagnético, crear ruido y ondas expansivas electrónicas, guiar misiles anti radiación en contra de radares activos, lo cual les permitió indudablemente a las fuerzas delta aerotransportadas, la ventana temporal de supremacía aérea.

¿Temporal? ¿No cree que fuera superioridad aérea como consideran algunos?

No, en mi opinión, lo visto en Caracas esa madrugada del 3 de enero, fue total impunidad en los ataques aéreos, ese concepto se describe así, porque las fuerzas de Defensa Aeroespacial de Venezuela (Aviación de Caza-CODAI), no influyeron en lo absoluto sobre el enemigo aéreo.

¿No quisieron o no pudieron?

No, no fue por falta de deseos o intenciones reales de actuar, simplemente no lo hicieron por total y absoluta incompetencia, falta de entrenamiento de las tripulaciones en ejercicios reales, falta de cohesión, liderazgo, operatividad y sobre todo una baja moral de lucha, ya que todos los operarios de la defensa aérea en su fuero interno saben, y aun lo que resta de esa mermada defensa aérea lo sabe, protegían defendían a unos usurpadores e ilegítimos, que aún insisten en mantenerse en el poder.

¿Que hizo EEUU para lograr su objetivo?

Fuentes abiertas han dicho que las fuerzas militares de EEUU emplearon gestores de guerra electrónica de plataformas furtivas como el (F-35, F-22), aeronaves de ataque electrónico (EA-18Growler) y aviones de alerta temprana para degradar comunicaciones e interferir con radares y “cegar” redes de vigilancia. Eso es típico en las operaciones SEAD con un alto nivel de integración tecnología ISR (Inteligencia, Vigilancia y reconocimiento multiespectral)