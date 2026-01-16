Venezuela

EN VIVO | Los familiares de presos políticos aguardan nuevas excarcelaciones en plena vigilia frente a la incertidumbre generada por el régimen

Los seres queridos y allegados de las personas detenidas ilegalmente en territorio venezolano no bajan los brazos y se mantienen despiertos durante la noche a la espera de noticias en las afueras de centros penitenciarios de todo el país

Los familiares de los presos
Los familiares de los presos políticos aguardan por la liberación de sus seres queridos (X)

Familiares de presos políticos en Venezuela mantienen la expectativa fuera de las cárceles de todo el país ante la ausencia de un comunicado oficial por parte de las autoridades interinas del régimen. El pedido de excarcelaciones retumba a las redes sociales con videos que muestran a los seres queridos a la espera de novedades.

En materia política, la nombrada jefa interina, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que enviará al Parlamento una propuesta para reformar la ley de hidrocarburos, con el objetivo de facilitar nuevas inversiones en el sector petrolero, en medio del interés de empresas estadounidenses y el esquema de control financiero supervisado por Washington.

Desde Washington, Trump calificó como un “gran honor” su encuentro del jueves con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, y destacó la trayectoria personal y política de la dirigente. En la reunión a puertas cerradas, de la cual no se conocieron los detalles de lo debatido, la Premio Nobel de la Paz le entregó su medalla del reconocimiento internacional por “su extraordinario liderazgo en la promoción de la paz mediante la fuerza, el impulso de la diplomacia y la defensa de la libertad y la prosperidad”

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

07:31 hsHoy

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió un proceso de liberación transparente al régimen

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó que, este 16 de enero, los familiares de detenidos en el Internado Judicial El Rodeo I cumplen ocho días consecutivos de vigilia a las afueras del recinto. A ellos se les suma los allegados de detenidos a las afueras del Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, el Helicoide entre otros.

En medio de la madrugada, señalaron que los grupos permanecen en resistencia pacífica y esperanza, aferrado a la oración ante la incertidumbre.

Los presentes reclaman la libertad plena de todos los presos políticos, rechazando medidas parciales o procesos incompletos. Exigen a las autoridades que el proceso de excarcelaciones sea transparente y que se brinde información oficial sobre el estatus de los detenidos.

A pesar del cansancio físico tras más de una semana de espera ininterrumpida, los familiares mantienen su determinación y reiteran que no se retirarán hasta ver a sus seres queridos en libertad.

07:00 hsHoy

Una ONG que lucha por la libertad de expresión pidió la excarcelación de todas las personas “injustamente detenidas” por el régimen

La ONG Espacio Público, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, solicitó este jueves la liberación de todas las personas “injustamente detenidas por expresarse” en Venezuela, tras el anuncio oficial de la excarcelación de un “número importante” de presos políticos.

A través de su cuenta en X, la organización destacó que hasta las 15:46 hora local aún no habían sido liberados los periodistas Rory Branker, Leocenis García, Juan Francisco Alvarado y Juan Pablo Guanipa, este último dirigente político cercano a la líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.

06:01 hsHoy

Durante su encuentro, María Corina Machado le regaló su medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump

En un gesto de acercamiento político, la líder opositora venezolana le obsequió el reconocimiento internacional al mandatario estadounidense por “el impulso de la diplomacia y la defensa de la libertad y la prosperidad”

El presidente Donald J. Trump
El presidente Donald J. Trump se reunió con María Corina Machado de Venezuela en la Oficina Oval (X: @WhiteHouse)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como un “gran honor” su encuentro de este jueves con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, y destacó la trayectoria personal y política de la dirigente.

04:25 hsHoy

Familiares piden excarcelaciones de militares presos, “los grandes olvidados” en Venezuela

Los familiares de militares considerados presos políticos en terrotorio venezolano reclamaron este jueves la excarcelación de sus parientes, a quienes calificaron como “los grandes olvidados” del país por tratarse de efectivos del Ejército. La demanda se realizó durante una vigilia frente a la cárcel militar de Ramo Verde, en el estado Miranda, donde estuvo detenido el dirigente Leopoldo López.

Sandra Hernández, esposa del sargento Luis Bandres, relató que su esposo fue detenido el 21 de enero de 2019 por “manifestar” contra la escasez de medicinas, las malas condiciones de vida y los bajos salarios en Venezuela. Hernández subrayó en diálogo con la agencia EFE: “Los militares son los grandes olvidados en cuanto a negociaciones, excarcelaciones. Siempre salen civiles, gracias a Dios pueden regresar a sus hogares, pero los militares nunca son tomados en cuenta”.

03:02 hsHoy

El secretario general de la OEA reiteró su disposición a apoyar la transición política en Venezuela

Albert Ramdin expresó su disposición para brindar acompañamiento en la etapa en proceso en territorio venezolano, mientras Delcy Rodríguez mantiene el liderazgo como presidenta interina del régimen

Fotografía del secretario general de
Fotografía del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el surinamés Albert Ramdin, reiteró este jueves la disposición del organismo para apoyar la transición en Venezuela, tras la captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina del régimen.

