EN VIVO | Los familiares de presos políticos aguardan nuevas excarcelaciones en plena vigilia frente a la incertidumbre generada por el régimen

Los familiares de los presos políticos aguardan por la liberación de sus seres queridos (X)

Familiares de presos políticos en Venezuela mantienen la expectativa fuera de las cárceles de todo el país ante la ausencia de un comunicado oficial por parte de las autoridades interinas del régimen. El pedido de excarcelaciones retumba a las redes sociales con videos que muestran a los seres queridos a la espera de novedades.

En materia política, la nombrada jefa interina, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que enviará al Parlamento una propuesta para reformar la ley de hidrocarburos, con el objetivo de facilitar nuevas inversiones en el sector petrolero, en medio del interés de empresas estadounidenses y el esquema de control financiero supervisado por Washington.

Desde Washington, Trump calificó como un “gran honor” su encuentro del jueves con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, y destacó la trayectoria personal y política de la dirigente. En la reunión a puertas cerradas, de la cual no se conocieron los detalles de lo debatido, la Premio Nobel de la Paz le entregó su medalla del reconocimiento internacional por “su extraordinario liderazgo en la promoción de la paz mediante la fuerza, el impulso de la diplomacia y la defensa de la libertad y la prosperidad”