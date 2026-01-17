Venezuela prepara la reanudación de la venta oficial de dólares

Un hombre cuenta billetes, el 8 de julio de 2024, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña

El gobierno de transición de Venezuela se prepara para reanudar la venta de dólares en el mercado local, una medida que busca aliviar la presión sobre el bolívar tras el endurecimiento del bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos, según información proporcionada por personas familiarizadas con el tema citadas por Bloomberg. Durante esta semana, bancos en Caracas contactaron a clientes corporativos para ofrecerles la primera cantidad significativa de dólares provenientes del gobierno desde mediados de diciembre, aunque hasta el jueves no se habían desembolsado fondos.

De acuerdo con los testimonios recogidos por Bloomberg, las entidades bancarias están recopilando ofertas para la compra de divisas, pero aún no está claro el monto total que el gobierno de transición pondrá a disposición ni si estos recursos provienen de nuevas ventas de petróleo. Esta reactivación en la oferta de dólares se produce tras la autorización de la administración de Donald Trump a dos de las mayores comercializadoras de materias primas del mundo para vender crudo venezolano, lo que generó expectativas de que parte de los ingresos alcancen el mercado cambiario y contribuyan a estabilizar la moneda local.

Alejandro Grisanti, director de la consultora venezolana Ecoanalitica, explicó a Bloomberg que los fondos que se están ofertando provienen de un fideicomiso establecido en Qatar para recibir los ingresos de las exportaciones petroleras, los cuales luego se venden a través de los cuatro principales bancos privados del país. Grisanti advirtió que esta medida sirve para evitar una depreciación extrema del tipo de cambio, la cual, en sus palabras, “nos habría dejado al borde de una nueva hiperinflación”.

El gobierno no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por Bloomberg. Según los precios publicados en plataformas de intercambio de criptomonedas, el bolívar mostró signos de estabilización el viernes, situándose en menos de 500 por dólar en el mercado paralelo. La moneda había experimentado fuertes oscilaciones desde que las fuerzas militares estadounidenses bloquearon las exportaciones de petróleo, lo que redujo drásticamente la oferta de dólares y privó al gobierno de su principal fuente de ingresos en moneda extranjera.

La crisis se agravó tras la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses, hecho que provocó una depreciación superior al 20% del bolívar, que llegó a cotizarse en torno a los 800 por dólar en algún momento, alimentando el temor a una nueva crisis cambiaria, según Bloomberg.

Un fajo de billetes de bolívares de distintas denominaciones bajo un billete de un dólar estadounidense, en San Cristóbal (estado Táchira, Venezuela). EFE/Johnny Parra

En paralelo a la autorización para algunas operaciones con crudo venezolano, Trump sostuvo reuniones con empresas petroleras para discutir posibles inversiones en el sector energético nacional. El jueves, la presidenta encargada Delcy Rodríguez presentó ante la Asamblea Nacional una propuesta de reforma de las leyes energéticas y anunció la creación de dos fondos destinados a canalizar los dólares provenientes de las ventas de petróleo, según información de Bloomberg.

(Con información de Bloomberg)