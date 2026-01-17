Venezuela recibió el primer vuelo de deportados desde Estados Unidos tras la captura de Maduro

La llegada del vuelo marca la reanudación de traslados directos de deportados desde Phoenix, Arizona, a Venezuela (Wingo/Reuters)

Este viernes Venezuela recibió un avión con al menos 199 migrantes deportados desde Estados Unidos, en el primer vuelo de repatriación que arribó tras la captura del exdictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ocurrida el 3 de enero en Caracas.

La aeronave de Eastern Airlines aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, punto habitual para estos traslados.

El vuelo, procedente de Phoenix, Arizona, marcó la reanudación de los traslados directos de venezolanos deportados, tras una suspensión atribuida por autoridades venezolanas a una decisión “unilateral” de Washington.

Este vuelo se realizó casi dos semanas después de la captura y traslado de Maduro y Flores a Nueva York, donde ambos enfrentan cargos de narcotráfico y se declararon inocentes ante un tribunal estadounidense.

Tras su detención, Maduro fue trasladado a Nueva York junto a Cilia Flores para enfrentar cargos de narcotráfico (Reuters)

El último vuelo directo antes de este episodio había aterrizado el 10 de diciembre, con 218 migrantes a bordo.

La operación se realizó bajo la supervisión de la administración interina encabezada por Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia encargada tras la detención de Maduro y Flores, en medio de ataques en Caracas y regiones cercanas.

Delcy Rodríguez propuso avanzar en una “agenda de cooperación” con el gobierno de Donald Trump (Reuters)

El intercambio diplomático entre ambos países modificó su tono tras la destitución del exdictador Maduro. Sin intensificarse el discurso antiestadounidense, Rodríguez expresó su intención de avanzar en una “agenda de cooperación” con la administración de Donald Trump.

Al mismo tiempo, mientras se intenta abrir una vía de diálogo con Washington, el gobierno de transición confirmó el saldo de víctimas que dejaron los ataques y el operativo militar estadounidense en Caracas durante la captura de Maduro.

En la jornada de hoy, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó que 47 miembros de la Fuerza Armada venezolana, incluidas nueve mujeres, murieron durante las operaciones.

Vladimir Padrino López informó la muerte de 47 militares venezolanos en los ataques estadounidenses (EFE)

Además, la cifra total de fallecidos ascendió a 83, con la inclusión de 32 agentes militares y policiales cubanos reportados por La Habana. El ministro explicó que la identificación de cuerpos se dificultó por el estado en que fueron encontrados tras los enfrentamientos.

La secuencia de hechos que terminó con la captura de Maduro y Flores comenzó con una serie de ataques armados en distintas regiones, seguidos de una intervención militar estadounidense en Caracas.

Sin embargo, las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos atraviesan un momento marcado por la desconfianza y la tensión, pese a algunos gestos diplomáticos recientes.

La Casa Blanca sostiene que busca “defender la paz” en Venezuela mientras mantiene medidas de presión (Europa Press)

En este clima, ayer el Departamento de Defensa de Estados Unidos confiscó un buque petrolero vinculado a Venezuela en el Caribe durante una operación coordinada antes del amanecer, según información oficial.

El Departamento de Defensa de EE.UU. confiscó un buque petrolero venezolano en el Caribe durante una operación coordinada (EFE)

La acción, ejecutada por infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta ‘Lanza del Sur’ en apoyo al Departamento de Seguridad Nacional, tuvo como objetivo el petrolero Verónica, que fue interceptado sin incidentes tras zarpar desde el USS Gerald R. Ford (CVN 78).

(Con información de EFE y AP)