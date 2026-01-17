Venezuela

Estados Unidos y Venezuela avanzaron en el proceso de reapertura de sus respectivas embajadas tras años de distanciamiento diplomático

Un diálogo reciente entre funcionarios de alto nivel impulsa las negociaciones orientadas a la normalización de servicios consulares y la recuperación de sedes oficiales en ambos países

La entrada de la embajada
La entrada de la embajada de Estados Unidos en Caracas (REUTERS)

En medio del diálogo entre la administración del presidente estadounidense Donald Trump con las autoridades interinas del régimen venezolano, Estados Unidos y Venezuela avanzaron en el proceso de reapertura de la embajada venezolana en Washington, con contactos diplomáticos y reuniones a nivel de cancillerías realizados esta semana.

Según informaron a la agencia EFE fuentes cercanas a las negociaciones, se registró un nuevo progreso entre representantes venezolanos encabezados por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y funcionarios norteamericanos para reabrir tanto la embajada venezolana en la capital estadounidense así como dar paso a la delegación estadounidense en Caracas.

Los acercamientos incluyen la posibilidad de reabrir sedes diplomáticas venezolanas en Estados Unidos, que permanecen cerradas desde 2019, cuando el entonces dictador Nicolás Maduro rompió relaciones bilaterales y ordenó el cierre de las misiones diplomáticas.

Desde el corte de relaciones diplomáticas, Washington gestionó los asuntos relacionados con Venezuela a través de la Oficina Externa de EEUU para Venezuela, ubicada en la embajada estadounidense en Bogotá, Colombia. Durante la gestión del régimen a cargo de Nicolás Maduro y la llegada de Trump a la Casa Blanca, los escasos contactos oficiales estuvieron encabezados por Richard Grenell.

La embajada de Estados Unidos en Caracas se ubica en la cima de una colina en el barrio de Valle Arriba, al este de la capital venezolana. El edificio, cuya superficie equivale a dos campos de fútbol, es visible desde varios puntos de la ciudad. Fue inaugurado en 1995, tras cuatro años de construcción y una inversión cercana a los 13 millones de dólares.

La embajada de Estados Unidos
La embajada de Estados Unidos en Venezuela (REUTERS)

En su apogeo, a mediados de la década de 2000, la embajada de Estados Unidos en Caracas llegó a emplear a casi 500 trabajadores y contratistas de hasta nueve agencias estadounidenses, entre ellas la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Seguridad Nacional.

Tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero en una operación en Caracas, la administración de Trump manifestó su disposición a negociar un proceso de transición con Delcy Rodríguez. En ese marco, el inquilino de la Casa Blanca mantuvo esta semana una extensa conversación telefónica con Rodríguez y la elogió públicamente por responder a las demandas de su equipo.

“Esta mañana tuve una excelente conversación telefónica con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estamos logrando avances extraordinarios mientras ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse”, sostuvo Trump en un mensaje publicado en su red Truth Social.

Y añadió: “Se abordaron muchos temas, como el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional. Esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, ¡quizás más que nunca!”.

Trump ve "avances significativos" tras
Trump ve "avances significativos" tras su "muy positiva" llamada con Delcy Rodríguez (Europa Press)

Trump calificó la comunicación como “excelente” y describió a Rodríguez como “una persona fantástica” y “alguien con quien hemos trabajado muy bien”.

Por su parte, la mandataria interina del régimen confirmó el contacto y señaló que la conversación se desarrolló “en un marco de respeto mutuo”, centrada en una “agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como de asuntos pendientes en la relación entre nuestros gobiernos”.

(Con información de EFE)

