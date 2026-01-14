EN VIVO | Organizaciones de DDHH exigieron al régimen de Venezuela la lista completa de los presos políticos excarcelados

La transición en Venezuela, impulsada por Estados Unidos tras la detención del exdictador Nicolás Maduro, continúa su desarrollo. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el martes que su administración realiza todos los esfuerzos necesarios para que Venezuela vuelva a ser un país “muy fuerte” a nivel regional.
En paralelo, dentro del país, el proceso de liberación de presos políticos, presentado por el régimen como un gesto de “reconciliación”, avanza a un ritmo que familiares y organizaciones sociales consideran insuficiente, mientras reclaman un mayor número de excarcelaciones de personas detenidas de forma ilegal.
El presidente de la Asamblea Nacional y jefe negociador del régimen chavista, Jorge Rodríguez, aseguró que “más de 400 personas han sido liberadas” desde diciembre. Sin embargo, la principal organización de defensa legal, Foro Penal, sostuvo que la cifra real resulta considerablemente menor y acusó al gobierno de transición de falta de transparencia y manipulación en el manejo de la información.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó el martes su respaldo a la transición política y reconstrucción de Venezuela durante un acto político realizado en el hotel Motor City Casino de Detroit.
Venezuela se prepara para una jornada diplomática clave en Washington con visitas paralelas de emisarios rivales, en un contexto de reacomodamiento político tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos. El gobierno interino anunció el envío de un representante para dialogar con altos funcionarios estadounidenses el mismo día en que la líder opositora María Corina Machado mantiene reuniones en la capital norteamericana, según informaron fuentes oficiales y personas familiarizadas con los planes a Bloomberg.
Venezuela empezó a liberar prisioneros estadounidenses, afirmó el martes por la noche un responsable del Departamento de Estado, que celebró la iniciativa de Caracas diez días después de la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro.
La red social X volvió a estar disponible en Venezuela desde este martes, después de más de un año de bloqueo ordenado por el dictador Nicolás Maduro tras su controvertida reelección en julio de 2024.
Usuarios de la operadora telefónica Digitel lograron ingresar a la plataforma, mientras que el acceso continuaba siendo parcial en otras compañías como Movistar y la estatal Cantv, según constató la agencia AFP.
Altos dirigentes del chavismo reactivaron sus cuentas en la plataforma y publicaron mensajes tras la reapertura. Delcy Rodríguez, presidenta interina, y Diosdado Cabello, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela del régimen chavista, informaron públicamente que retomaron el uso de la red social.
“Estamos de regreso en X para seguir comunicando las acciones del Gobierno Bolivariano”, escribió Rodríguez. Cabello también notificó en la plataforma su reincorporación al debate público digital.
El proceso de liberación de presos políticos en Venezuela, anunciado por el régimen como un gesto de “reconciliación” tras la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro, se ha convertido en el centro de una disputa entre el chavismo y las organizaciones de derechos humanos.
Tras el anuncio del régimen chavista sobre la excarcelación de varios presos políticos, un número sin precedentes de familias venezolanas acudió a la ONG Foro Penal para registrar a sus parientes como presos de conciencia.
Varias organizaciones no gubernamentales reclamaron este martes al régimen chavista la publicación inmediata y verificable de la lista de presos políticos excarcelados, luego de que el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, asegurara que dicho registro ya existe pero aún no ha sido divulgado.
Rodríguez afirmó en una sesión parlamentaria que “se han producido más de 400 excarcelaciones” de presos políticos desde diciembre y sostuvo que el proceso continuará como un “gesto unilateral” del Ejecutivo.
El Foro Penal, la principal ONG dedicada a la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, insistió en que si el Parlamento “tiene información debe mostrarla públicamente, ya que se trata de un tema muy sensible, de interés público y humano”. En un comunicado, la organización advirtió que “la opacidad solo sirve para generar angustia y preocupación en los presos y en sus familias, y no contribuye a la concordia, a la reconciliación ni a la convivencia nacional”.
Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), otra ONG referente en derechos humanos, respaldó la exigencia y subrayó que la publicación de la lista es una “garantía mínima para las familias y una herramienta esencial para evitar la revictimización”. La organización destacó que “contar con una lista verificable no es una concesión, sino una obligación para dar certeza, transparencia y confianza al proceso”.
El Foro Penal respondió este martes a las acusaciones lanzadas por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista, quien afirmó en el Parlamento que la ONG cobra a los familiares de presos políticos por tramitar liberaciones y “utiliza la situación de personas privadas de libertad” para lucrarse.
“No es cierto que nuestra ONG exija pago alguno por la asistencia legal gratuita, a nivel nacional e internacional, que hemos brindado a más de 15.000 víctimas de violaciones a los derechos humanos”, subrayó la organización en un comunicado.
La ONG recordó que su labor —respaldada por más de dos décadas de testimonios y agradecimientos de víctimas— se basa en la documentación y denuncia de detenciones arbitrarias, así como en la prestación de defensa legal sin ningún costo.
“Esto pueden corroborarlo los testimonios y el agradecimiento de todas esas víctimas que hemos apoyado a lo largo de estos años”, enfatizó el Foro Penal.
El comunicado también cuestionó la opacidad del régimen y la falta de información clara sobre los liberados recientes.
“Las dudas sobre quiénes son los excarcelados recientes no nacen de los análisis del Foro Penal, sino del incumplimiento de los órganos del Poder Público de su obligación de informar de manera clara y transparente sobre las identidades de los excarcelados y los criterios que están utilizando”, señaló la ONG.
El Foro Penal instó a la Asamblea Nacional a publicar las listas de los liberados si realmente las tiene, en lugar de atacar a las organizaciones que asisten a las víctimas.
La ONG reiteró que, hasta la fecha, solo ha podido confirmar 56 excarcelaciones de presos políticos desde el 8 de enero y subrayó que la liberación de detenidos solo ha sido posible gracias al trabajo de registro y denuncia de la sociedad civil.
“La opacidad solo sirve para generar angustia y preocupación en los presos y en sus familias”, concluyó Foro Penal, exigiendo la excarcelación de todas las personas arbitrariamente detenidas en Venezuela.