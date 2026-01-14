Venezuela

Un pescado frito frente al Caribe: el primer deseo de un hombre que fue excarcelado en Venezuela

Varias ONG de derechos humanos estiman que aún quedan entre 800 y 1.000 presos políticos en Venezuela

El periodista venezolano Luis López
El periodista venezolano Luis López recuperó la libertad tras 19 meses detenido por cargos vinculados al terrorismo (Reuters)

Luis López quiere comer un pescado frito frente al mar Caribe. Este periodista venezolano recién termina un cautiverio de 19 meses en una temida cárcel cerca de Caracas y ya tiene planes.

Todo comenzó el miércoles en la mañana, cuando le informaron que saldría en libertad. Fue apresado el 14 de junio de 2024 mientras cubría la detención de un dirigente político en la costera ciudad de La Guaira, vecina a Caracas.

Lo acusaron de incitación al odio, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.

Y terminó en la cárcel del Rodeo I, en las afueras de la capital, y considerada un centro de torturas por oenegés de derechos humanos. “Estoy en modo avión todavía”, dice López a la AFP mientras se toma un café con sus hermanas.

Luis López se reencontró con
Luis López se reencontró con su hermana luego de varios meses sin verla (Reuters)

“Sabíamos que vendría la liberación, pero a cuentagotas”. López salió en libertad este 14 de enero como parte de una nueva tanda de las excarcelaciones prometidas por el gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien asumió tras la caída de Nicolás Maduro en un bombardeo de Estados Unidos.

Su liberación condicional exige que se presente mensualmente ante las autoridades. La ONG Foro Penal reportó 72 excarcelaciones desde el anuncio, el 8 de enero. Esta organización y otras de derechos humanos estiman que Venezuela tiene entre 800 y 1.000 presos políticos.

López asegura que se encuentra bien de salud y que cuenta las horas para visitar a su madre de más de 90 años. Pero antes, dice, “lo primero que haré es ir a la playa con mis sobrinos a comerme un pescado frito, después voy a una misa, y luego a ver a mi mamá en Valencia”, una ciudad a dos horas de Caracas en auto.

López deberá presentarse mensualmente ante
López deberá presentarse mensualmente ante las autoridades como parte de su excarcelación condicional (Reuters)

“Fueron muy atentos”

Unos 500 detenidos en el Rodeo I son presos políticos, según cálculos de oenegés, que denuncian las precarias condiciones del lugar.

Celdas diminutas, con una letrina y camas de cemento, sin sábanas; salas de castigo en las que los reos quedan en la oscuridad o encapuchados, esposados y sometidos a música estruendosa.

El Rodeo I, donde estuvo
El Rodeo I, donde estuvo preso Luis López, es señalado por organizaciones como centro de torturas y muchas familias piden justicia (EFE)

López narra cómo ese sombrío ambiente se volvió optimista en cuestión de horas. Su relato coincide con él, muchos familiares de presos políticos, que cuentan que los detenidos estallaron de alegría al conocer la caída de Maduro y el anuncio de excarcelaciones.

Eran las 09H30 de la mañana del miércoles cuando “me llamó el director” del penal, recuerda López. Al llegar al despacho se encontró con el periodista y reconocido activista opositor Roland Carreño, quien cumplía una segunda detención.

“Nos dijeron que íbamos a salir, nos arreglaron rápido. Nos cambiaron de ropa, nos afeitaron, nos llenaron la boleta (de excarcelación), fueron muy atentos”, detalla López. “Yo firmé, y nos montaron en una camioneta con el chofer, el director y un custodio. No nos esposaron, ni nada”.

Luis Lopez asegura estar en
Luis Lopez asegura estar en buen estado de salud y espera visitar pronto a su madre de más de 90 años (Reuters)

Durante ese proceso de salida, López asegura que vio a otras 19 personas a la espera de su excarcelación, “muchos extranjeros”, comenta.

Los condujeron hasta un centro comercial en Guatire, ciudad dormitorio de Caracas, donde queda el Rodeo I. Ahí los esperaban varios de sus familiares. Las autoridades han evitado liberar a presos políticos en las cárceles donde están recluidos, según activistas, para evitar el registro de la prensa.

Frente al Rodeo I familiares instalaron un campamento para pasar día y noche frente a la cárcel a la espera de las anunciadas liberaciones, que avanzan muy lentamente.

(AFP)

Familiares de jóvenes asesinados durante las protestas de 2017 en Venezuela exigieron celeridad a la Corte Penal Internacional

Señalaron que, pese a la captura de Nicolás Maduro, la impunidad persiste y reclamaron que los responsables de los crímenes de lesa humanidad rindan cuentas ante la justicia internacional

Familiares de jóvenes asesinados durante

El Foro Penal elevó a 72 la cifra de presos políticos excarcelados por el régimen de Venezuela

Los casos confirmados corresponden a personas cuya salida de prisión fue comprobada por el equipo legal de la organización. El registro incluye a más de una decena de periodistas y trabajadores de la prensa

El Foro Penal elevó a

Delcy Rodríguez habló de “un nuevo momento político” en Venezuela y aseguró que el proceso de excarcelaciones sigue abierto

La jefa de Estado afirmó que ya suman 406 liberados, aunque organizaciones independientes y familiares insisten en que la cifra real es mucho menor y exigen transparencia sobre los nombres de los beneficiados

Delcy Rodríguez habló de "un

Confirmaron la liberación de Roland Carreño y otros 13 periodistas secuestrados por el régimen de Venezuela

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) confirmó la excarcelación activista tras más de 500 días en prisión. El proceso, que incluye a reporteros como Víctor Ugas y Ramón Centeno, avanza bajo la supervisión de organizaciones de derechos humanos en un clima de tensa transición política

Confirmaron la liberación de Roland

Dos madres de presos políticos en Venezuela exigieron una prueba de vida de sus hijos: “¿Por qué no nos dicen dónde están?”

Carmen Arvelaez y Carmen Farfan denuncian la desaparición de sus hijos, trasladados desde Maturín a Caracas hace más de un mes. Pese a las promesas de excarcelaciones masivas tras la captura del dictador, los centros de detención aseguran que los jóvenes “no están”, profundizando la angustia de sus familias

Dos madres de presos políticos
