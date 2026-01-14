El régimen de Venezuela restableció el acceso a la red social X tras más de un año de bloqueo (AFP/ARCHIVO)

Venezuela recuperó el acceso a la red social X la noche del martes, después de más de un año de bloqueo ordenado por el depuesto dictador Nicolás Maduro tras su fraudulenta reelección en julio de 2024. El 9 de agosto de ese año, Maduro suspendió la plataforma, poco después de ser proclamado vencedor de las presidenciales ante denuncias de fraude y sin demostrar que el conteo de votos reflejaba esa decisión. Desde entonces, ministros, parlamentarios y organismos oficiales interrumpieron el uso de la aplicación, que se había convertido en el principal canal informativo del país, ante el aumento de la censura a medios y periodistas y la ausencia de información oficial. El acceso solo era posible mediante el uso de redes privadas virtuales (VPN).

Altos funcionarios del chavismo, entre ellos la presidenta interina Delcy Rodríguez y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, comunicaron el martes en la noche que retomaban el uso de X. Rodríguez publicó: “Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!”. La presidenta interina asumió el poder y las riendas de la transición en Venezuela con el aval de los Estados Unidos, tras la captura de Maduro el 3 de enero, durante ataques de fuerzas norteamericanas ordenado por Donald Trump.

El mensaje publicado por Delcy Rodríguez en X tras el reestablecimiento de la red social en Venezuela

En la cuenta de X de Maduro, se difundió una fotografía junto a su esposa, Cilia Flores, acompañada del mensaje “Los queremos de vuelta”. Ambos son procesados en la justicia estadounidense por presuntos cargos de narcotráfico. En otra publicación, se muestra a Maduro, Rodríguez y Flores, con el mensaje “han transcurrido 11 días de su secuestro”.

El regreso de las autoridades venezolanas a la red coincidió con el levantamiento del bloqueo impuesto en agosto de 2024. En ese momento, Maduro acusó al propietario de X, el empresario sudafricano Elon Musk, de participar en un “golpe de Estado cibernético” en su contra. El 8 de agosto, Maduro había ordenado retirar la plataforma y dio un plazo de 10 días para que la empresa presentara “recaudos” ante las autoridades del país.

Maduro ordenó sacar de circulación la red social X

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, anunció su regreso a la plataforma con un saludo “a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes” del país. “Vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes. Nosotros venceremos”, afirmó.

Además, otros altos funcionarios venezolanos, como el canciller Yván Gil, han reactivado sus cuentas tras los ataques de Estados Unidos a Venezuela el pasado 3 de enero. El último mensaje de Maduro en X previo al bloqueo, publicado el 8 de agosto de 2024, pedía el fin de los planes en redes para “sembrar violencia, odio y de atacar a Venezuela desde el exterior”.