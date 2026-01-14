Venezuela

El régimen de Venezuela restableció el acceso a la red social X tras más de un año de bloqueo

La reapertura de la plataforma ocurrió después de que las autoridades interinas, encabezadas por Delcy Rodríguez, confirmaran el uso de la plataforma como canal oficial de comunicación, tras la salida de Nicolás Maduro del poder

Guardar
El régimen de Venezuela restableció
El régimen de Venezuela restableció el acceso a la red social X tras más de un año de bloqueo (AFP/ARCHIVO)

Venezuela recuperó el acceso a la red social X la noche del martes, después de más de un año de bloqueo ordenado por el depuesto dictador Nicolás Maduro tras su fraudulenta reelección en julio de 2024. El 9 de agosto de ese año, Maduro suspendió la plataforma, poco después de ser proclamado vencedor de las presidenciales ante denuncias de fraude y sin demostrar que el conteo de votos reflejaba esa decisión. Desde entonces, ministros, parlamentarios y organismos oficiales interrumpieron el uso de la aplicación, que se había convertido en el principal canal informativo del país, ante el aumento de la censura a medios y periodistas y la ausencia de información oficial. El acceso solo era posible mediante el uso de redes privadas virtuales (VPN).

Altos funcionarios del chavismo, entre ellos la presidenta interina Delcy Rodríguez y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, comunicaron el martes en la noche que retomaban el uso de X. Rodríguez publicó: “Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!”. La presidenta interina asumió el poder y las riendas de la transición en Venezuela con el aval de los Estados Unidos, tras la captura de Maduro el 3 de enero, durante ataques de fuerzas norteamericanas ordenado por Donald Trump.

El mensaje publicado por Delcy
El mensaje publicado por Delcy Rodríguez en X tras el reestablecimiento de la red social en Venezuela

En la cuenta de X de Maduro, se difundió una fotografía junto a su esposa, Cilia Flores, acompañada del mensaje “Los queremos de vuelta”. Ambos son procesados en la justicia estadounidense por presuntos cargos de narcotráfico. En otra publicación, se muestra a Maduro, Rodríguez y Flores, con el mensaje “han transcurrido 11 días de su secuestro”.

El regreso de las autoridades venezolanas a la red coincidió con el levantamiento del bloqueo impuesto en agosto de 2024. En ese momento, Maduro acusó al propietario de X, el empresario sudafricano Elon Musk, de participar en un “golpe de Estado cibernético” en su contra. El 8 de agosto, Maduro había ordenado retirar la plataforma y dio un plazo de 10 días para que la empresa presentara “recaudos” ante las autoridades del país.

Maduro ordenó sacar de circulación la red social X

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, anunció su regreso a la plataforma con un saludo “a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes” del país. “Vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes. Nosotros venceremos”, afirmó.

Además, otros altos funcionarios venezolanos, como el canciller Yván Gil, han reactivado sus cuentas tras los ataques de Estados Unidos a Venezuela el pasado 3 de enero. El último mensaje de Maduro en X previo al bloqueo, publicado el 8 de agosto de 2024, pedía el fin de los planes en redes para “sembrar violencia, odio y de atacar a Venezuela desde el exterior”.

Temas Relacionados

VenezuelaXNicolás MaduroDelcy RodríguezDiosdado CabelloElon MuskEstados UnidosJusticiaCensuraCilia FloresÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Los venezolanos creen que Donald Trump les ha ofrecido un futuro mejor

Una encuesta exclusiva para The Economist también revela un deseo abrumador de democracia

Los venezolanos creen que Donald

Infiltración y tecnología: cómo Estados Unidos logró burlar la vigilancia cubana para capturar a Maduro

El uso de drones furtivos y la colaboración de una fuente de la CIA dentro del régimen venezolano permitieron una operación de “precisión quirúrgica”. Pese a su fama de eficacia, los servicios cubanos no pudieron anticipar un ataque que dejó 55 militares muertos y neutralizó sus métodos de defensa tradicionales

Infiltración y tecnología: cómo Estados

EN VIVO | Organizaciones de DDHH exigieron al régimen de Venezuela la lista completa de los presos políticos excarcelados

Las ONG reclamaron información verificable y alertaron que la opacidad del chavismo genera angustia entre los detenidos y sus allegados

EN VIVO | Organizaciones de

Venezuela enviará un delegado a Estados Unidos el mismo día que María Corina Machado visita la Casa Blanca

El embajador Félix Plasencia, jefe de misión de la embajada venezolana en el Reino Unido y ex canciller, planea viajar el jueves por instrucción de la presidenta interina Delcy Rodríguez, según fuentes citadas por Bloomberg

Venezuela enviará un delegado a

El régimen venezolano liberó al menos a un ciudadano estadounidense que permanecía encarcelado en el país

La liberación representa el primer caso conocido de excarcelación de estadounidenses desde la destitución del ex dictador Nicolás Maduro

El régimen venezolano liberó al
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El cumpleaños más agridulce de

El cumpleaños más agridulce de Rodolfo Sancho: su nuevo proyecto laboral y la situación judicial de su hijo, Daniel Sancho

Ford anunció la fabricación de una nueva Ranger en la Argentina: cómo será y para cuándo está previsto

La fastuosa flota de autos de lujo que se usaron en clips de L-Gante, La Joaqui y la “China” y eran contrabandeados

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 14 de enero: camión de carga descompuesto en Distribuidor Vial Heberto Castillo a la altura de Eje 1 Norte

La Fiscalía investiga la muerte de dos pacientes oncológicos en el Hospital de Burgos

INFOBAE AMÉRICA
Von der Leyen revela "contacto

Von der Leyen revela "contacto permanente" con Dinamarca y afirma que "Groenlandia puede contar" con la UE

La NASA reveló el primer mapa integral del universo observable y marca un hito en la astronomía

La cantante mexicana Lila Downs, premio La Mar de Músicas 2026

Miguel Ángel Gallardo renuncia a su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura: "Doy un paso al lado"

SAE y TECNOS celebran los avances en clasificación, retribuciones y reconocimiento profesional en el Estatuto Marco

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gilbert se pronuncia por

Melissa Gilbert se pronuncia por primera vez tras el arresto de su esposo por abuso sexual infantil

Emilia Clarke cierra la puerta a la fantasía tras ‘Juego de tronos’: “No me volveréis a ver subirme a un dragón jamás”

El cameo secreto de Robert Pattinson en ‘Marty Supreme’: “Nadie lo sabe pero está en esta escena”

Anthony Hopkins celebró medio siglo de sobriedad: “Hace 50 años casi me muero conduciendo mi coche por un desmayo al estar borracho”

La transformación del multimillonario Richard Branson a los 75 años: “Tener un desafío me ayudó a recuperar la forma física de los 20”