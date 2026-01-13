EN VIVO | La ONG Foro Penal confirmó que ya son 56 los presos políticos excarcelados en Venezuela hasta el momento

La transición en Venezuela, impulsada por Estados Unidos tras la detención del ex dictador Nicolás Maduro, continúa su desarrollo. El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que el jueves recibirá en Washington a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en un encuentro que marcará el primer cara a cara entre ambos dirigentes.
En paralelo, familiares de presos políticos permanecen atentos a eventuales liberaciones. De acuerdo con datos de Foro Penal, hasta la noche del lunes se verificaron entre 49 y 56 excarcelaciones, mientras que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) reportó hasta 73. Organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos estiman que en el país permanecen detenidas entre 800 y 1.200 personas por motivos políticos.
Por su parte, el Ministerio de Servicios Penitenciarios, bajo control del régimen, informó el lunes un total de 116 excarcelaciones, aunque organizaciones no gubernamentales y partidos de oposición solo confirmaron hasta el momento cifras sensiblemente menores.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
La ONG Foro Penal confirmó la excarcelación de 56 presos políticos hasta la noche de este lunes, según un comunicado difundido por su director vicepresidente, Gonzalo Himiob.
“A esta hora del día de hoy en el Foro Penal confirmamos la excarcelación de 56 presos políticos”, señaló Himiob en el mensaje divulgado a las 9:15 p.m. del lunes.
El comunicado indicó que en los próximos momentos se divulgarán los nombres de casi todos los liberados, aunque aclaró que algunos de los representados solicitaron que sus identidades no se hagan públicas. “Es su derecho y esto debe respetarse”, precisó.
Los directorios ejecutivos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial se reunieron para discutir sobre Venezuela la semana pasada, según personas familiarizadas con el asunto, en medio de expectativas de que la nación necesitará asistencia importante para revivir su economía aislada durante mucho tiempo.
Un tribunal federal de Nueva York sentenció este lunes a cadena perpetua más 30 años de prisión a Carlos Eduardo Orense Azócar, uno de los principales operadores del narcotráfico venezolano y figura central de la organización terrorista Cartel de los Soles.
El juez federal Alvin K. Hellerstein resolvió este lunes impedir que el abogado estadounidense Bruce Fein se incorpore al equipo legal del dictador depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, en el proceso penal que enfrenta en Nueva York por narcoterrorismo, al concluir que no existe base legal para que el letrado se sume a la defensa sin una autorización directa del propio acusado.