EN VIVO | La ONG Foro Penal confirmó que ya son 56 los presos políticos excarcelados en Venezuela hasta el momento

Una mujer envuelta en una bandera venezolana posa junto a un niño durante una vigilia para pedir por la liberación de presos políticos (REUTERS/Lucas Molet)

La transición en Venezuela, impulsada por Estados Unidos tras la detención del ex dictador Nicolás Maduro, continúa su desarrollo. El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que el jueves recibirá en Washington a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en un encuentro que marcará el primer cara a cara entre ambos dirigentes.

En paralelo, familiares de presos políticos permanecen atentos a eventuales liberaciones. De acuerdo con datos de Foro Penal, hasta la noche del lunes se verificaron entre 49 y 56 excarcelaciones, mientras que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) reportó hasta 73. Organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos estiman que en el país permanecen detenidas entre 800 y 1.200 personas por motivos políticos.

Por su parte, el Ministerio de Servicios Penitenciarios, bajo control del régimen, informó el lunes un total de 116 excarcelaciones, aunque organizaciones no gubernamentales y partidos de oposición solo confirmaron hasta el momento cifras sensiblemente menores.