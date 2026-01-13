Venezuela

EN VIVO | La ONG Foro Penal confirmó que ya son 56 los presos políticos excarcelados en Venezuela hasta el momento

El comunicado, publicado por el director vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, indicó que en los próximos momentos se divulgarán los nombres de casi todos los liberados

Guardar
Una mujer envuelta en una
Una mujer envuelta en una bandera venezolana posa junto a un niño durante una vigilia para pedir por la liberación de presos políticos (REUTERS/Lucas Molet)

La transición en Venezuela, impulsada por Estados Unidos tras la detención del ex dictador Nicolás Maduro, continúa su desarrollo. El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que el jueves recibirá en Washington a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en un encuentro que marcará el primer cara a cara entre ambos dirigentes.

En paralelo, familiares de presos políticos permanecen atentos a eventuales liberaciones. De acuerdo con datos de Foro Penal, hasta la noche del lunes se verificaron entre 49 y 56 excarcelaciones, mientras que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) reportó hasta 73. Organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos estiman que en el país permanecen detenidas entre 800 y 1.200 personas por motivos políticos.

Por su parte, el Ministerio de Servicios Penitenciarios, bajo control del régimen, informó el lunes un total de 116 excarcelaciones, aunque organizaciones no gubernamentales y partidos de oposición solo confirmaron hasta el momento cifras sensiblemente menores.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

07:15 hsHoy

La ONG Foro Penal confirmó que ya son 56 los presos políticos excarcelados hasta el momento

La ONG Foro Penal confirmó la excarcelación de 56 presos políticos hasta la noche de este lunes, según un comunicado difundido por su director vicepresidente, Gonzalo Himiob.

“A esta hora del día de hoy en el Foro Penal confirmamos la excarcelación de 56 presos políticos”, señaló Himiob en el mensaje divulgado a las 9:15 p.m. del lunes.

El comunicado indicó que en los próximos momentos se divulgarán los nombres de casi todos los liberados, aunque aclaró que algunos de los representados solicitaron que sus identidades no se hagan públicas. “Es su derecho y esto debe respetarse”, precisó.

07:14 hsHoy

Los directorios ejecutivos del FMI y del Banco Mundial se reunieron la semana pasada para discutir el apoyo a Venezuela

Las conversaciones precedieron a un informe que indicaba que el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, se reuniría con los directores del FMI y el Banco Mundial para tratar la reanudación de los compromisos de los prestamistas multilaterales con Caracas

El logotipo del Fondo Monetario
El logotipo del Fondo Monetario Internacional se ve durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington, Estados Unidos (REUTERS/Yuri Gripas)

Los directorios ejecutivos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial se reunieron para discutir sobre Venezuela la semana pasada, según personas familiarizadas con el asunto, en medio de expectativas de que la nación necesitará asistencia importante para revivir su economía aislada durante mucho tiempo.

Leer la nota completa
07:07 hsHoy

Estados Unidos condenó a cadena perpetua a Carlos Orense Azócar, el narco venezolano que operó bajo protección del régimen chavista

La justicia federal de Nueva York determinó que el acusado coordinó durante años el envío de toneladas de cocaína con apoyo de altos mandos militares y funcionarios estatales vinculados a la organización terrorista Cartel de los Soles

EEUU condenó a cadena perpetua
EEUU condenó a cadena perpetua a Carlos Orense Azócar, el narco venezolano que operó bajo protección del régimen chavista

Un tribunal federal de Nueva York sentenció este lunes a cadena perpetua más 30 años de prisión a Carlos Eduardo Orense Azócar, uno de los principales operadores del narcotráfico venezolano y figura central de la organización terrorista Cartel de los Soles.

Leer la nota completa
07:06 hsHoy

Sigue la disputa por la defensa de Nicolás Maduro en Estados Unidos: el juez rechazó la incorporación de Bruce Fein como abogado del dictador

La decisión se basa en que el abogado estadounidense nunca fue contratado por el ex líder chavista y solo alegó contactos indirectos con personas de su entorno, un argumento que el tribunal consideró insuficiente

El juez Alvin K. Hellerstein
El juez Alvin K. Hellerstein rechazó la incorporación de Bruce Fein al equipo de defensa del dictador Nicolás Maduro (REUTERS/Jane Rosenberg)

El juez federal Alvin K. Hellerstein resolvió este lunes impedir que el abogado estadounidense Bruce Fein se incorpore al equipo legal del dictador depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, en el proceso penal que enfrenta en Nueva York por narcoterrorismo, al concluir que no existe base legal para que el letrado se sume a la defensa sin una autorización directa del propio acusado.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaNicolás MaduroCayó Nicolás MaduroEstados UnidosEEUUDonald TrumpVenezuela

Últimas noticias

Presos políticos en Venezuela: los familiares de los detenidos por el régimen instalaron campamentos a las afueras de las cárceles

Los parientes permanecen en las inmediaciones tras varias noches de espera, durmiendo en autos o a la intemperie, con bajas temperaturas y sin presencia policial en una zona considerada peligrosa. Hasta el momento, Foro Penal indicó que solo 56 personas fueron liberadas

Presos políticos en Venezuela: los

Los directorios ejecutivos del FMI y del Banco Mundial se reunieron la semana pasada para discutir el apoyo a Venezuela

Las conversaciones precedieron a un informe que indicaba que el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, se reuniría con los directores del FMI y el Banco Mundial para tratar la reanudación de los compromisos de los prestamistas multilaterales con Caracas

Los directorios ejecutivos del FMI

Estados Unidos condenó a cadena perpetua a Carlos Orense Azócar, el narco venezolano que operó bajo protección del régimen chavista

La justicia federal de Nueva York determinó que el acusado coordinó durante años el envío de toneladas de cocaína con apoyo de altos mandos militares y funcionarios estatales vinculados a la organización terrorista Cartel de los Soles

Estados Unidos condenó a cadena

Sigue la disputa por la defensa de Nicolás Maduro en Estados Unidos: el juez rechazó la incorporación de Bruce Fein como abogado del dictador

La decisión se basa en que el abogado estadounidense nunca fue contratado por el ex líder chavista y solo alegó contactos indirectos con personas de su entorno, un argumento que el tribunal consideró insuficiente

Sigue la disputa por la

Donald Trump y María Corina Machado se reunirán este jueves en la Casa Blanca tras la captura de Nicolás Maduro

El encuentro se da en medio de negociaciones sobre el futuro del sector energético venezolano y el control de los flujos petroleros tras la salida del dictador chavista del poder

Donald Trump y María Corina

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un delincuente robó a una

Un delincuente robó a una pareja de jubilados en Monte Grande y cayó en Mar del Plata un mes después

Aumentaron a $6 millones la recompensa para quien aporte datos sobre una mujer desaparecida hace 17 años en Santa Fe

Cómo el régimen iraní ha ocultado su brutal represión

Continúa el calor en el AMBA: cuándo llegaría el alivio

Micros de larga distancia: de ahora en más, el equipaje deberá estar registrado a nombre del pasajero

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO | Human Rights

EN VIVO | Human Rights Watch instó al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar ante los asesinatos en Irán

Presos políticos en Venezuela: los familiares de los detenidos por el régimen instalaron campamentos a las afueras de las cárceles

Lee Jae Myung y Sanae Takaichi se reunieron para mejorar la cooperación entre Corea del Sur y Japón en medio de la tensión con China

Rusia lanzó un ataque masivo con drones contra Kharkiv: al menos cuatro muertos y varios heridos

Luna Miguel: “Hay una ‘netflixificación’ de la vida que es totalmente terrorífica”

DEPORTES

Fue campeón de boxeo, se

Fue campeón de boxeo, se hizo pastelero y ahora sus tortas se venden por miles de dólares: “Mis creaciones no pueden replicarse”

Las revelaciones del padre de los Benavides: el pedido a Kevin para que deje las motos y el secreto de Luciano para ganar el Rally Dakar

Un ex piloto de Fórmula 1 fue arrestado por agresión tras una carrera de karting en la que participó su hijo

La leyenda que podría dirigir al Manchester United tras la salida de Ruben Amorim

“La situación es caótica”: se agudiza la crisis en Ferrari por el desarrollo del nuevo monoplaza de la F1 para 2026