El régimen de Venezuela dijo haber excarcelado a “más de 400″ presos políticos: ONG independientes desmintieron la cifra

El proceso de liberación de presos políticos en Venezuela, anunciado por el régimen como un gesto de “reconciliación” tras la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro, se ha convertido en el centro de una disputa entre el chavismo y las organizaciones de derechos humanos.

Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional, aseguró este martes que “más de 400 personas han sido liberadas” en el marco de un proceso que, según él, busca promover la “convivencia pacífica”. Sin embargo, la principal ONG de defensa legal, Foro Penal, sostiene que la cifra real es mucho menor y acusó al régimen de falta de transparencia y manipulación.

Durante una sesión parlamentaria, Rodríguez afirmó que los liberados no son presos políticos, sino “políticos que habían violado la ley y llamado a la invasión”. El dirigente negó que existan detenciones motivadas por razones ideológicas y aseguró que la decisión de excarcelar a algunos opositores responde a una estrategia de distensión tras la crisis política desatada por la operación estadounidense.

“La decisión de liberar a algunos presos, no presos políticos sino políticos que violaron la Constitución, fue concedida para promover la paz”, sostuvo ante el Parlamento. Rodríguez no brindó detalles sobre identidades ni plazos, y tampoco publicó la lista de los supuestos liberados.

El titular del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, sostuvo que el proceso tiene como fin la “convivencia pacífica”, pero el Foro Penal cuestionó la falta de información verificable, alertó sobre cifras manipuladas y exigió conocer las identidades de las personas que el oficialismo afirma haber dejado en libertad (REUTERS)

¿Qué dijo el Foro Penal?

La versión del régimen contrasta con los datos de Foro Penal. La ONG, con más de 23 años de experiencia en la defensa de víctimas de represión política, respondió con un comunicado en el que rechaza las acusaciones de Rodríguez sobre supuestos cobros a familiares y denunció graves irregularidades en el manejo de la información.

“No es cierto que nuestra ONG exija pago alguno por la asistencia legal gratuita, a nivel nacional e internacional, que hemos brindado a más de 15.000 víctimas de violaciones a los derechos humanos”, respondió el Foro Penal, al tiempo que subrayó que su labor ha sido siempre gratuita y reconocida por quienes han recibido su apoyo.

El comunicado de la organización enfatiza que la falta de claridad sobre los nombres y criterios de los liberados es responsabilidad exclusiva del régimen. “Las dudas sobre quiénes son los excarcelados recientes no nacen de los análisis del Foro Penal, sino del incumplimiento de los órganos del Poder Público de su obligación de informar de manera clara y transparente sobre las identidades de los excarcelados y los criterios que están utilizando”, subrayó la ONG.

Alfredo Romero (izq.), presidente del Foro Penal, y Gonzalo Himiob (der.), vicepresidente de la ONG, durante una rueda de prensa en Caracas, el 14 de noviembre. La organización es una de las principales fuentes independientes sobre presos políticos en Venezuela (EFE/Ronald Peña)

El Foro Penal instó a la Asamblea Nacional y a Rodríguez a publicar las listas completas, insistiendo en que la opacidad estatal solo genera angustia y sufrimiento entre los detenidos y sus familias.

Hasta este martes, la organización independiente solo ha podido verificar 56 excarcelaciones de presos políticos desde el anuncio oficial del 8 de enero. Otras ONG y plataformas opositoras manejan cifras similares, que oscilan entre 60 y 70, muy lejos de las “más de 400” liberaciones que asegura el régimen.

“Nuestro trabajo en este momento es discernir qué excarcelaciones son, en efecto, de personas que hayan sido arbitrariamente detenidas por motivos políticos”, explicó la organización, que recordó que el número total de presos políticos a comienzos de año superaba los 800.

Familiares de detenidos y defensores de derechos humanos han denunciado durante años abusos como la incomunicación, la negación de atención médica, el uso de la tortura y la falta de acceso a defensa legal. La ONG subrayó que ninguna de las excarcelaciones habría sido posible sin el trabajo de registro y denuncia realizado por la sociedad civil.

El Foro Penal solo ha podido verificar 56 excarcelaciones de presos políticos desde el anuncio oficial del 8 de enero (AFP)

“La posibilidad de liberar a los detenidos está exclusivamente en manos de las autoridades, pero ninguna excarcelación se habría producido sin el registro y la presión ejercida por Foro Penal y otras organizaciones”, dijo la ONG.

Líderes opositores como María Corina Machado han exigido la publicación inmediata de las listas de liberados y la excarcelación total e incondicional de todos los presos políticos. Mientras tanto, la desconfianza persiste, con familias acampando a las puertas de los centros de reclusión a la espera de noticias reales, y organizaciones internacionales observando el proceso con escepticismo frente a la falta de información verificable.

El desenlace de este nuevo episodio de liberaciones selectivas y confrontación discursiva entre el régimen y las organizaciones de derechos humanos marcará el tono de la próxima etapa política en Venezuela. Para las familias y los defensores de derechos humanos, la urgencia sigue siendo la misma: claridad, justicia y libertad para quienes siguen detenidos por motivos políticos.

(Con información de Reuters)