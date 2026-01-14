Venezuela

El régimen de Venezuela dijo haber excarcelado a “más de 400″ presos políticos: ONG independientes desmintieron la cifra

El titular del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, sostuvo que el proceso tiene como fin la “convivencia pacífica”, pero el Foro Penal cuestionó la falta de información verificable, alertó sobre cifras manipuladas y exigió conocer las identidades de las personas que el oficialismo afirma haber dejado en libertad

Guardar

El proceso de liberación de presos políticos en Venezuela, anunciado por el régimen como un gesto de “reconciliación” tras la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro, se ha convertido en el centro de una disputa entre el chavismo y las organizaciones de derechos humanos.

Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional, aseguró este martes que “más de 400 personas han sido liberadas” en el marco de un proceso que, según él, busca promover la “convivencia pacífica”. Sin embargo, la principal ONG de defensa legal, Foro Penal, sostiene que la cifra real es mucho menor y acusó al régimen de falta de transparencia y manipulación.

Durante una sesión parlamentaria, Rodríguez afirmó que los liberados no son presos políticos, sino “políticos que habían violado la ley y llamado a la invasión”. El dirigente negó que existan detenciones motivadas por razones ideológicas y aseguró que la decisión de excarcelar a algunos opositores responde a una estrategia de distensión tras la crisis política desatada por la operación estadounidense.

La decisión de liberar a algunos presos, no presos políticos sino políticos que violaron la Constitución, fue concedida para promover la paz”, sostuvo ante el Parlamento. Rodríguez no brindó detalles sobre identidades ni plazos, y tampoco publicó la lista de los supuestos liberados.

El titular del Parlamento chavista,
El titular del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, sostuvo que el proceso tiene como fin la “convivencia pacífica”, pero el Foro Penal cuestionó la falta de información verificable, alertó sobre cifras manipuladas y exigió conocer las identidades de las personas que el oficialismo afirma haber dejado en libertad (REUTERS)

¿Qué dijo el Foro Penal?

La versión del régimen contrasta con los datos de Foro Penal. La ONG, con más de 23 años de experiencia en la defensa de víctimas de represión política, respondió con un comunicado en el que rechaza las acusaciones de Rodríguez sobre supuestos cobros a familiares y denunció graves irregularidades en el manejo de la información.

No es cierto que nuestra ONG exija pago alguno por la asistencia legal gratuita, a nivel nacional e internacional, que hemos brindado a más de 15.000 víctimas de violaciones a los derechos humanos”, respondió el Foro Penal, al tiempo que subrayó que su labor ha sido siempre gratuita y reconocida por quienes han recibido su apoyo.

El comunicado de la organización enfatiza que la falta de claridad sobre los nombres y criterios de los liberados es responsabilidad exclusiva del régimen. “Las dudas sobre quiénes son los excarcelados recientes no nacen de los análisis del Foro Penal, sino del incumplimiento de los órganos del Poder Público de su obligación de informar de manera clara y transparente sobre las identidades de los excarcelados y los criterios que están utilizando”, subrayó la ONG.

Alfredo Romero (izq.), presidente del
Alfredo Romero (izq.), presidente del Foro Penal, y Gonzalo Himiob (der.), vicepresidente de la ONG, durante una rueda de prensa en Caracas, el 14 de noviembre. La organización es una de las principales fuentes independientes sobre presos políticos en Venezuela (EFE/Ronald Peña)

El Foro Penal instó a la Asamblea Nacional y a Rodríguez a publicar las listas completas, insistiendo en que la opacidad estatal solo genera angustia y sufrimiento entre los detenidos y sus familias.

Hasta este martes, la organización independiente solo ha podido verificar 56 excarcelaciones de presos políticos desde el anuncio oficial del 8 de enero. Otras ONG y plataformas opositoras manejan cifras similares, que oscilan entre 60 y 70, muy lejos de las “más de 400” liberaciones que asegura el régimen.

Nuestro trabajo en este momento es discernir qué excarcelaciones son, en efecto, de personas que hayan sido arbitrariamente detenidas por motivos políticos”, explicó la organización, que recordó que el número total de presos políticos a comienzos de año superaba los 800.

Familiares de detenidos y defensores de derechos humanos han denunciado durante años abusos como la incomunicación, la negación de atención médica, el uso de la tortura y la falta de acceso a defensa legal. La ONG subrayó que ninguna de las excarcelaciones habría sido posible sin el trabajo de registro y denuncia realizado por la sociedad civil.

El Foro Penal solo ha
El Foro Penal solo ha podido verificar 56 excarcelaciones de presos políticos desde el anuncio oficial del 8 de enero (AFP)

“La posibilidad de liberar a los detenidos está exclusivamente en manos de las autoridades, pero ninguna excarcelación se habría producido sin el registro y la presión ejercida por Foro Penal y otras organizaciones”, dijo la ONG.

Líderes opositores como María Corina Machado han exigido la publicación inmediata de las listas de liberados y la excarcelación total e incondicional de todos los presos políticos. Mientras tanto, la desconfianza persiste, con familias acampando a las puertas de los centros de reclusión a la espera de noticias reales, y organizaciones internacionales observando el proceso con escepticismo frente a la falta de información verificable.

El desenlace de este nuevo episodio de liberaciones selectivas y confrontación discursiva entre el régimen y las organizaciones de derechos humanos marcará el tono de la próxima etapa política en Venezuela. Para las familias y los defensores de derechos humanos, la urgencia sigue siendo la misma: claridad, justicia y libertad para quienes siguen detenidos por motivos políticos.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

VenezuelaPresos políticosForo PenalJorge RodríguezAsamblea NacionalExcarcelaciones en VenezuelaFamiliares de presos políticosÚltimas Noticias AméricaDerechos HumanosCentros de reclusiónTorturasAbusosRégimen chavista

Últimas Noticias

Cientos de familias comenzaron a denunciar las detenciones políticas en Venezuela tras años de silencio por temor al régimen

Según el Foro Penal, más de 300 hogares se han acercado en los últimos días a la organización para reportar desaparecidos y detenidos, impulsados por la esperanza de las excarcelaciones tras los anuncios del chavismo

Cientos de familias comenzaron a

El miedo rodea el funeral de un preso político muerto bajo custodia en Venezuela

Las liberaciones de personas detenidas en Venezuela avanzan lentamente. Mientras el gobierno sostiene que ya han excarcelado a 116 personas, organizaciones como Foro Penal contabilizan hasta el momento 56 liberaciones

El miedo rodea el funeral

“Dormíamos en el suelo entre cucarachas”: el crudo relato de los italianos excarcelados tras 14 meses como presos del régimen chavista

Alberto Trentini y Mario Burlò relataron las condiciones de aislamiento, incomunicación y deterioro físico que vivieron en una cárcel utilizada por el régimen chavista para detenidos políticos, tras ser arrestados sin cargos en 2024

“Dormíamos en el suelo entre

Diosdado Cabello transformó el Comando Antidrogas de Venezuela en un centro de tortura y represión

Actualmente, en las instalaciones de la oficina en Caracas hay alrededor de 72 detenidos, de los cuales 35 son militares activos, 5 son alcaldes, 20 empresarios, entre ellos uno de nacionalidad estadounidense y dos mexicanos, y 12 civiles

Diosdado Cabello transformó el Comando

La oposición de Venezuela denunció que las cifras de liberación de presos políticos del régimen no se corresponden con la realidad

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia señalaron al Gobierno interino de incumplir sus promesas. De acuerdo con sus registros, solo se han producido 56 excarcelaciones de las 800 esperadas

La oposición de Venezuela denunció
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Paro de transportistas 14 de

Paro de transportistas 14 de enero: Ministerio de Trabajo pide a empleadores una tolerancia de 4 horas en horario de ingreso

De expolicía a operador financiero y un jefe de plaza: la trama detrás de la captura de 4 integrantes del CJNG

¿Cuál es el parentesco entre Pepillo Origel y Luis Carlos Origel, joven vinculado sentimentalmente con Andrea Legarreta?

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 13 de enero: cierran carretera Texcoco - Lechería

Carrera judicial 2026: publican en el DOF nuevas reglas y requisitos, incluyen medidas antinepotismo

INFOBAE AMÉRICA
Albares confirma la liberación de

Albares confirma la liberación de tres nuevos presos españoles en Venezuela

Argentina cierra el 2025 con una inflación del 31,5% interanual, la menor cifra en ocho años

El inglés Michael Carrick entrenará al Manchester United hasta final de temporada

Incidentes puntuales y quedada fallida entre ultras de Deportivo de La Coruña y Atlético de Madrid

Doña Letizia entrega los Premios Zenda en medio de la preocupación por el estado de salud de Irene de Grecia

ENTRETENIMIENTO

Camila Morrone habla sobre haber

Camila Morrone habla sobre haber sido hijastra de Al Pacino: “Qué suerte”

Así es el remake sudafricano de “The Office”: un nuevo jefe, una nueva oficina y el mismo caos

El fenómeno Owen Cooper y las lecciones que deja su paso de alumno solitario en teatro a referente generacional internacional

Matt Damon habla sobre su apoyo a Ben Affleck en medio de sus divorcios: “Estuve ahí para todo”

AC/DC y la historia detrás de la pista que Brian Johnson considera el reflejo más puro de la banda australiana