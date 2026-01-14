El régimen venezolano liberó al menos a un ciudadano estadounidense que permanecía encarcelado en el país

El régimen venezolano liberó al menos un ciudadano estadounidense que permanecía encarcelados en el país

Venezuela empezó a liberar prisioneros estadounidenses, afirmó el martes por la noche un responsable del Departamento de Estado, que celebró la iniciativa de Caracas diez días después de la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro.

“Saludamos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela. Este es un paso importante en la dirección correcta por parte de las autoridades interinas”, declaró el funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.

El responsable no proporcionó detalles inmediatos sobre el proceso de liberación ni se refirió a cuántos ciudadanos estadounidenses recuperaron la libertad, aunque indicó que se trató de más de uno.

La liberación representa el primer caso conocido de excarcelación de estadounidenses desde la destitución del ex dictador Nicolás Maduro, según el funcionario estadounidense. No se ofrecieron precisiones sobre las identidades de los liberados ni sobre las condiciones de su salida del país.

La decisión se produce en un contexto político marcado por el cambio de poder en Venezuela tras el derrocamiento y captura de Maduro durante un bombardeo estadounidense en Caracas el 3 de enero. Tras ese episodio, el gobierno interino encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la liberación de presos políticos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (EP)

Las autoridades venezolanas comunicaron que el proceso de excarcelaciones incluyó a decenas de presos políticos, detenidos en el marco de la represión posterior a las elecciones presidenciales de 2024. Entre los presos recientemente liberados por Venezuela figuran ciudadanos españoles e italianos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la liberación de los primeros presos políticos la semana pasada y afirmó que, como respuesta a esa decisión, anuló una segunda ola de ataques contra Venezuela.

En julio de 2025, con Maduro aún en el poder, Venezuela había liberado a 10 ciudadanos estadounidenses para que la Administración Trump accediera a repatriar a venezolanos que se encontraban presos en un centro de detención de máxima seguridad de El Salvador.

La oposición de Venezuela denunció que las cifras de liberación de presos políticos del régimen no se corresponden con la realidad

La cifra oficial de excarcelaciones en Venezuela generó controversia tras el anuncio del gobierno sobre una supuesta liberación masiva de presos políticos. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, figuras centrales de la oposición venezolana, afirmaron que la medida no se cumple según lo prometido y que las cifras difundidas no reflejan la realidad.

Según un comunicado difundido este martes, las organizaciones de derechos humanos solo lograron confirmar la excarcelación de 56 personas hasta el mediodía, una cifra que representa menos del 5% de los más de 1.000 detenidos por motivos políticos.

“La cifra de 116 excarcelados, difundida por el régimen el lunes 12 de enero, no se corresponde con la realidad”, aseguraron Machado y González Urrutia en el texto.

Las condiciones de las personas liberadas también suscitaron críticas. Los dirigentes opositores advirtieron que los excarcelados permanecen, en la mayoría de los casos, sometidos a medidas cautelares abusivas, lo que limita de manera significativa su libertad.

Asimismo, señalaron que no se publicaron listas oficiales de las personas que serán liberadas ni se notificó a los familiares de los reclusos sobre el proceso de excarcelación.

“Cientos de ellos permanecen en vigilia, acampados frente a los centros de reclusión, esperando noticias, gastando el dinero que no tienen y poniendo su propia salud en riesgo”, destacaron Machado y González Urrutia en el comunicado.

(Con información de AFP y EFE)