Venezuela enviará un delegado a Estados Unidos el mismo día que María Corina Machado visita la Casa Blanca (REUTERS)

Venezuela se prepara para una jornada diplomática clave en Washington con visitas paralelas de emisarios rivales, en un contexto de reacomodamiento político tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos. El gobierno interino anunció el envío de un representante para dialogar con altos funcionarios estadounidenses el mismo día en que la líder opositora María Corina Machado mantiene reuniones en la capital norteamericana, según informaron fuentes oficiales y personas familiarizadas con los planes a Bloomberg.

El embajador Félix Plasencia, jefe de misión de la embajada venezolana en el Reino Unido y ex canciller, planea viajar el jueves por instrucción de la presidenta interina Delcy Rodríguez, de acuerdo con personas al tanto de la agenda. Las fuentes pidieron reserva al referirse a deliberaciones privadas. En paralelo, Machado, figura opositora con amplio respaldo popular y ganadora del Premio Nobel de la Paz, prevé un encuentro con el presidente Donald Trump ese mismo día, indicaron funcionarios estadounidenses.

Las visitas cruzadas se producen mientras Estados Unidos y Venezuela evalúan una normalización de relaciones diplomáticas tras años de enfrentamiento. Trump prometió “dirigir” el país mediante presión sobre el régimen de Caracas con una cuarentena petrolera aplicada por la Marina, según declaraciones previas del mandatario. La coyuntura se aceleró luego de que Maduro resultara capturado en una operación nocturna el 3 de enero y quedara a disposición de la justicia estadounidense por cargos de narcoterrorismo.

Ni el Ministerio de Información de Venezuela, ni la Casa Blanca, ni el Departamento de Estado respondieron el martes a pedidos de comentarios. El silencio oficial contrastó con la intensidad de los contactos en marcha y con la competencia entre distintos sectores por ocupar el espacio de poder que dejó la salida de Maduro.

El embajador Félix Plasencia, jefe de misión de la embajada venezolana en el Reino Unido y ex canciller, planea viajar el jueves por instrucción de la presidenta interina Delcy Rodríguez (REUTERS)

Trump optó a comienzos de mes por trabajar con Rodríguez, histórica vicepresidenta de Maduro y blanco de sanciones de Estados Unidos. En ese marco, el presidente sostuvo que Machado “no estaba lista” para liderar, pese a que la dirigente obtuvo más del 90% de los votos en una primaria opositora en 2023. La definición subrayó las diferencias dentro del arco opositor y entre los aliados externos sobre la hoja de ruta para la transición.

Plasencia, diplomático de carrera, mantiene una relación estrecha con Rodríguez desde hace años. Cumplió funciones como su director de protocolo cuando ella condujo la Cancillería entre 2014 y 2017. Más tarde, Plasencia asumió como ministro de Relaciones Exteriores en 2021 y 2022 durante el régimen de Maduro, lo que refuerza su perfil como interlocutor del actual equipo interino.

En el terreno operativo, una delegación estadounidense viajó a Caracas la semana pasada para explorar la reapertura de la embajada de Estados Unidos, cerrada hace más de seis años. La sede venezolana en Washington quedó bajo la administración del equipo de Juan Guaidó, reconocido por Trump como presidente interino en 2019, hasta que concluyó el mandato de Guaidó como titular de la Asamblea Nacional a comienzos de 2023.

Asesores de Trump defendieron desde hace tiempo una transición gradual hacia Rodríguez como vía de salida del liderazgo duro de Maduro. Ese grupo argumenta que un proceso paulatino reduce riesgos frente a una transferencia inmediata hacia Machado o hacia Edmundo González, candidato de reemplazo respaldado por la líder opositora para las elecciones de 2024 luego de que ella quedara inhabilitada.

Trump prometió “dirigir” el país mediante presión sobre el régimen de Caracas con una cuarentena petrolera aplicada por la Marina (REUTERS)

En un gesto adicional hacia Washington, autoridades venezolanas liberaron el martes al menos a un ciudadano estadounidense, que ya abandonó el país, según personas con conocimiento del caso citadas por Bloomberg. La excarcelación marcó la primera liberación conocida de un estadounidense desde que Caracas inició un proceso de liberaciones para atender demandas de Estados Unidos tras la captura de Maduro.