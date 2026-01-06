María Corina Machado agradeció a Donald Trump por la captura de Nicolás Maduro y aseguró que planea regresar a Venezuela “lo antes posible” (REUTERS)

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado afirmó este lunes que planea regresar a Venezuela “lo antes posible”, durante una entrevista concedida a la cadena Fox News desde una ubicación no revelada.

“Cada día decido dónde puedo ser más útil para nuestra causa. Por eso permanecí escondido más de 16 meses, y por eso decidí salir, porque creí que en este momento soy más útil para nuestra causa, al poder hablar desde donde estoy”, declaró.

En ese mismo espacio, cuestionó a Rodríguez, quien juramentó este lunes como jefa de Estado tras la salida del poder del ex dictadura Nicolás Maduro, y sostuvo que “es una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico” en Venezuela.

Machado también expresó su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las “valientes acciones” que, según afirmó, condujeron a la captura de Maduro. Las declaraciones se produjeron durante una entrevista con el presentador Sean Hannity en Fox News.

“El 3 de enero pasará a la historia como el día en que la justicia derrotó a la tiranía. Es un hito y no solo es enorme los venezolanos (…) es un gran paso para la humanidad, la libertad y la dignidad”, dijo la dirigente opositora durante el programa.

En ese contexto, Machado recordó que en octubre dedicó a Trump el Premio Nobel de la Paz que recibió y relató que salió de Venezuela en secreto para viajar a Oslo a recibir el galardón, aunque llegó demasiado tarde para asistir a la ceremonia oficial.

Machado también expresó su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las “valientes acciones” que, según afirmó, condujeron a la captura de Maduro (REUTERS)

“Déjame ser muy clara. Tan pronto como conocí que habíamos sido nominados para el Nobel de la Paz, se lo dediqué dediqué al Presidente Trump porque creía en ese punto que merecía. Y mucha gente, la mayoría de la gente, dijo que era imposible lograr lo que él había hecho el sábado 3 de enero”, afirmó Machado durante la entrevista.

La dirigente opositora también señaló que considera “compartir” el Nobel de la Paz con el presidente estadounidense. “Si yo creía que lo merecía en octubre, imagínese ahora. Creo que él ha demostrado al mundo lo que significa”, expresó.

En la misma línea, Machado sostuvo que la captura de Nicolás Maduro representa un punto de inflexión para el futuro de Venezuela y para el escenario internacional. “Es un milagro. Y no solo es enorme para la gente de Venezuela en el futuro, creo que es un gran paso para la humanidad, para la libertad y la dignidad humana”, dijo.

Machado también afirmó que las acciones impulsadas por la Casa Blanca apuntan a desmantelar una estructura criminal que gobernó Venezuela. “Las acciones históricas que ha tomado contra este régimen narcoterrorista para empezar a desmantelar esta estructura y llevar a Maduro a la justicia, significa que 30 millones de venezolanos ahora están más cerca de la libertad, pero también que los Estados Unidos de América son un país más seguro hoy en día”, expresó.

La dirigente opositora también señaló que considera “compartir” el Nobel de la Paz con el presidente estadounidense (REUTERS)

De cara a un eventual cambio político en Venezuela, la líder opositora delineó los ejes del proyecto que impulsa la oposición que encabeza. Según indicó, una Venezuela libre se convertiría en un aliado estratégico en materia de seguridad regional.

“Una Venezuela libre significa, en primer lugar, un aliado en materia de seguridad, desmantelando el centro criminal de las Américas y convirtiéndolo en un escudo de seguridad. Saben, el aliado más fuerte para desmantelar todas estas estructuras criminales que han causado tanto daño a nuestro pueblo y también al pueblo estadounidense”, afirmó.

Machado también planteó que su propuesta incluye transformar al país en un polo energético regional y restablecer garantías jurídicas para la inversión extranjera. “En segundo lugar, convertiremos a Venezuela en el centro energético de las Américas. Instauremos el Estado de derecho. Abriremos los mercados. Brindaremos seguridad a la inversión extranjera”, sostuvo.

Finalmente, la dirigente opositora destacó la necesidad de facilitar el regreso de los venezolanos que salieron del país durante el gobierno de Maduro. “Y en tercer lugar, traeremos de regreso a millones de venezolanos que se han visto obligados a huir de nuestro país para construir una nación fuerte, una nación próspera, una sociedad abierta”, concluyó.

(Con información de AFP)