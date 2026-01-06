Venezuela

María Corina Machado agradeció a Donald Trump por la captura de Nicolás Maduro y aseguró que planea regresar a Venezuela “lo antes posible”

“Las acciones históricas que ha tomado contra este régimen narcoterrorista para empezar a desmantelar esta estructura y llevar a Maduro a la justicia, significa que 30 millones de venezolanos ahora están más cerca de la libertad”, declaró la Premio Nobel de la Paz

Guardar
María Corina Machado agradeció a
María Corina Machado agradeció a Donald Trump por la captura de Nicolás Maduro y aseguró que planea regresar a Venezuela “lo antes posible” (REUTERS)

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado afirmó este lunes que planea regresar a Venezuela “lo antes posible”, durante una entrevista concedida a la cadena Fox News desde una ubicación no revelada.

Cada día decido dónde puedo ser más útil para nuestra causa. Por eso permanecí escondido más de 16 meses, y por eso decidí salir, porque creí que en este momento soy más útil para nuestra causa, al poder hablar desde donde estoy”, declaró.

En ese mismo espacio, cuestionó a Rodríguez, quien juramentó este lunes como jefa de Estado tras la salida del poder del ex dictadura Nicolás Maduro, y sostuvo que “es una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico” en Venezuela.

Machado también expresó su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las “valientes acciones” que, según afirmó, condujeron a la captura de Maduro. Las declaraciones se produjeron durante una entrevista con el presentador Sean Hannity en Fox News.

El 3 de enero pasará a la historia como el día en que la justicia derrotó a la tiranía. Es un hito y no solo es enorme los venezolanos (…) es un gran paso para la humanidad, la libertad y la dignidad”, dijo la dirigente opositora durante el programa.

En ese contexto, Machado recordó que en octubre dedicó a Trump el Premio Nobel de la Paz que recibió y relató que salió de Venezuela en secreto para viajar a Oslo a recibir el galardón, aunque llegó demasiado tarde para asistir a la ceremonia oficial.

Machado también expresó su agradecimiento
Machado también expresó su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las “valientes acciones” que, según afirmó, condujeron a la captura de Maduro (REUTERS)

“Déjame ser muy clara. Tan pronto como conocí que habíamos sido nominados para el Nobel de la Paz, se lo dediqué dediqué al Presidente Trump porque creía en ese punto que merecía. Y mucha gente, la mayoría de la gente, dijo que era imposible lograr lo que él había hecho el sábado 3 de enero”, afirmó Machado durante la entrevista.

La dirigente opositora también señaló que considera “compartir” el Nobel de la Paz con el presidente estadounidense. “Si yo creía que lo merecía en octubre, imagínese ahora. Creo que él ha demostrado al mundo lo que significa”, expresó.

En la misma línea, Machado sostuvo que la captura de Nicolás Maduro representa un punto de inflexión para el futuro de Venezuela y para el escenario internacional. “Es un milagro. Y no solo es enorme para la gente de Venezuela en el futuro, creo que es un gran paso para la humanidad, para la libertad y la dignidad humana”, dijo.

Machado también afirmó que las acciones impulsadas por la Casa Blanca apuntan a desmantelar una estructura criminal que gobernó Venezuela. “Las acciones históricas que ha tomado contra este régimen narcoterrorista para empezar a desmantelar esta estructura y llevar a Maduro a la justicia, significa que 30 millones de venezolanos ahora están más cerca de la libertad, pero también que los Estados Unidos de América son un país más seguro hoy en día”, expresó.

La dirigente opositora también señaló
La dirigente opositora también señaló que considera “compartir” el Nobel de la Paz con el presidente estadounidense (REUTERS)

De cara a un eventual cambio político en Venezuela, la líder opositora delineó los ejes del proyecto que impulsa la oposición que encabeza. Según indicó, una Venezuela libre se convertiría en un aliado estratégico en materia de seguridad regional.

Una Venezuela libre significa, en primer lugar, un aliado en materia de seguridad, desmantelando el centro criminal de las Américas y convirtiéndolo en un escudo de seguridad. Saben, el aliado más fuerte para desmantelar todas estas estructuras criminales que han causado tanto daño a nuestro pueblo y también al pueblo estadounidense”, afirmó.

Machado también planteó que su propuesta incluye transformar al país en un polo energético regional y restablecer garantías jurídicas para la inversión extranjera. “En segundo lugar, convertiremos a Venezuela en el centro energético de las Américas. Instauremos el Estado de derecho. Abriremos los mercados. Brindaremos seguridad a la inversión extranjera”, sostuvo.

Finalmente, la dirigente opositora destacó la necesidad de facilitar el regreso de los venezolanos que salieron del país durante el gobierno de Maduro. “Y en tercer lugar, traeremos de regreso a millones de venezolanos que se han visto obligados a huir de nuestro país para construir una nación fuerte, una nación próspera, una sociedad abierta”, concluyó.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

María Corina MachadoVenezuelaEstados UnidosDonald TrumpNicolás MaduroCaracasÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Reportan disparos y detonaciones en las cercanías del Palacio de Miraflores, en Caracas

Hasta el momento, el régimen chavista no ha proporcionado información sobre el origen de los proyectiles

Reportan disparos y detonaciones en

El curioso saludo de Delcy Rodríguez a los embajadores de Irán, China y Rusia durante su juramentación como jefa del régimen

Analistas consideran que el gesto buscó reafirmar la continuidad de las alianzas estratégicas que han respaldado al chavismo frente a las exigencias de Estados Unidos por una transición democrática real

El curioso saludo de Delcy

El jefe del Pentágono reveló que Estados Unidos desplegó cerca de 200 militares en Caracas para capturar a Nicolás Maduro

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, precisó por primera vez el número de efectivos involucrados en la operación que derivó en la detención del mandatario venezolano y su traslado a Nueva York, en un operativo aéreo y terrestre sin precedentes en la región

El jefe del Pentágono reveló

El ex jefe de espionaje de Venezuela podría ser el testigo estrella en el juicio contra Nicolás Maduro

Hugo Carvajal busca una reducción de condena tras declararse culpable de delitos relacionados con el envío de cocaína, aunque no existe aún un acuerdo formal con las autoridades estadounidenses

El ex jefe de espionaje

Un asesor de Donald Trump aseguró que el régimen venezolano cumplirá con las exigencias de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro

Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, afirmó que funcionarios de Caracas enviaron mensajes reiterados a Washington comprometiéndose a aceptar “términos, demandas y condiciones” impuestas por EEUU

Un asesor de Donald Trump
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué hacer si un niño

Qué hacer si un niño se introduce piezas de juguetes en la nariz, la boca o el oído: claves para la prevención

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este 6 de enero

Pese al auge de los SUV, las camionetas no pierden espacio: en 2025 se vendieron 12% más

Una taza diaria de verduras de hoja verde puede reducir 26 % el riesgo de enfermedades del corazón

Sinuano Día y Noche: resultados y números ganadores del sorteo de hoy lunes 5 de enero de 2026

INFOBAE AMÉRICA
Un terremoto de magnitud 6.2

Un terremoto de magnitud 6.2 sacude el suroeste de la mayor isla de Japón

Del estrés al envejecimiento: las respuestas que hoy la ciencia le da a la vida, en las grandes entrevistas de Infobae

Trump rechaza convocar elecciones próximamente en Venezuela y reitera que es él quien está al mando

El presidente de Azerbaiyán niega haber aceptado participar con tropas en la fuerza de estabilización en Gaza

Dell relanza su gama XPS con nuevos portátiles de 14 y 16 pulgadas ultrafinos y con hasta 27 horas de autonomía

ENTRETENIMIENTO

Guillermo Del Toro lanza contundente

Guillermo Del Toro lanza contundente mensaje contra quienes menosprecian el arte: “Es un preludio al fascismo”

“Stranger Things”: Los hermanos Duffer dan un adelanto del próximo spin-off de la serie

Los creadores de ‘Stranger Things’ defienden la escena de Will saliendo del armario y se enfrentan a las críticas tóxicas de los fans

Avatar regresa con una nueva entrega y conquista la taquilla mundial, pero los Oscar aún ignoran a sus actores

‘Stranger Things’ tendrá un documental sobre la última temporada