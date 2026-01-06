La policía venezolana detuvo a dos hombres por celebrar la detención de Maduro

Policía del estado Mérida publicó imágenes de armas incautadas durante la detención de dos hombres acusados de "celebrar el secuestro" de Maduro, en medio de una ola represiva en Venezuela donde más de 800 prisioneros políticos permanecen detenidos según Foro Penal. (Instagram Poli Estado Mérida/@polimeridaoficial)

La policía del estado venezolano de Mérida detuvo a dos hombres de 64 y 65 años acusados de “celebrar el secuestro” del depuesto dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en lo que activistas denuncian como parte de una nueva ola represiva destinada a sofocar cualquier expresión de júbilo tras la captura del líder por fuerzas estadounidenses.

Según un comunicado del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Bolivariano de Mérida (IAPEBM), funcionarios recibieron una denuncia sobre la presencia de dos ciudadanos “alterando la paz y tranquilidad pública” en el sector Los Cedros, parroquia Río Negro, municipio Guaraque.

El comunicado policial afirma que los detenidos “se encontraban gritando consignas en contra del Gobierno, celebrando el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores, ofendiendo a vecinos militantes del PSUV e incitando a la violencia, además de efectuar detonaciones con arma de fuego”.

Durante una inspección en la vivienda, las autoridades incautaron un revólver marca Smith & Wesson con seis cartuchos, cinco de ellos percutidos, y una escopeta sin marca visible. Ambos hombres fueron trasladados a la estación policial de Guaraque, según el comunicado.

Escalada represiva

Las detenciones en Mérida se producen en medio de una escalada represiva en Venezuela tras la captura de Maduro el sábado pasado por fuerzas especiales estadounidenses. Mientras miles de venezolanos en el exilio celebraron abiertamente la noticia, dentro de Venezuela no se registraron manifestaciones públicas de júbilo, en lo que observadores atribuyen al temor a las represalias del régimen.

El lunes, al menos 14 periodistas fueron detenidos en Caracas mientras cubrían la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta interina, según el sindicato que representa a los trabajadores de medios en Venezuela. La mayoría trabajaba para organizaciones de prensa extranjeras y fueron liberados el mismo día, aunque uno fue deportado.

Testigos reportaron una fuerte presencia de fuerzas de seguridad fuertemente armadas y de grupos motorizados progubernamentales conocidos como “colectivos” patrullando las calles de Caracas. Según residentes, estos grupos están deteniendo conductores y revisando sus teléfonos en busca de mensajes críticos del gobierno.

“Hay gente militar en cada esquina y grupos de civiles armados apoyando al gobierno que están causando temor entre la población”, dijo una mujer que pidió no ser identificada.

Un líder comunitario del barrio Petare en Caracas relató a BBC Mundo que había “hombres encapuchados con armas patrullando, revisando los estados de WhatsApp de la gente”.

La represión no es nueva en Venezuela. Más de 2.000 personas fueron arrestadas durante las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales de 2024, en las que el gobierno declaró vencedor a Maduro pese a que los resultados presentados por la oposición y verificados por medios independientes sugerían que había ganado el candidato opositor.

En esa ocasión, miembros de las fuerzas de seguridad también revisaron los teléfonos de los ciudadanos en busca de mensajes críticos hacia Maduro, lo que llevó a muchos venezolanos a borrar sus cuentas de redes sociales e historiales de mensajes. Muchos de los arrestados fueron sentenciados a largas penas de prisión por “traición”.

Según el grupo de presión Foro Penal, hay más de 800 prisioneros políticos detenidos en Venezuela al 5 de enero.

“La presencia de colectivos en las calles está claramente destinada a reforzar el esquema de represión interna del gobierno y prevenir movilizaciones populares a través del miedo”, señaló Andrei Serbin Pont, presidente del grupo de investigación CRIES con sede en Buenos Aires.

El lunes por la noche se reportaron disparos y detonaciones cerca del Palacio de Miraflores en Caracas. Una fuente gubernamental citada por la agencia EFE indicó que las fuerzas de seguridad efectuaron “disparos de forma disuasiva” ante la presencia de drones no identificados.