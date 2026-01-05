Venezuela

Al menos siete periodistas fueron detenidos por funcionarios chavistas en el centro de Caracas

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa alertó que los arrestos se produjeron mientras los profesionales de la comunicación documentaban la instalación del nuevo Parlamento chavista

Al menos siete periodistas y trabajadores de la prensa fueron detenidos este lunes en Caracas durante operativos realizados por las fuerzas chavistas en la Asamblea Nacional y en zonas aledañas.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó que las aprehensiones ocurrieron entre la mañana y las primeras horas de la tarde. Tres de los detenidos fueron liberados horas después, mientras el gremio exigió la excarcelación inmediata de todos los afectados.

En un comunicado difundido este mismo lunes, el SNTP advirtió que “no es posible avanzar hacia una transición democrática mientras persistan la persecución política, la censura y la prisión arbitraria”.

La organización explicó que los arrestos se produjeron mientras los trabajadores de medios realizaban coberturas informativas en un contexto de alta tensión política, marcado por disputas institucionales y una fuerte presencia de fuerzas de seguridad en el centro de la capital venezolana.

De acuerdo con el SNTP, la libertad de expresión y el acceso a la información “no son concesiones del poder político, sino derechos humanos fundamentales”, consagrados tanto en la Constitución venezolana como en tratados internacionales suscritos por el Estado.

El sindicato sostiene que la vulneración sostenida de estos derechos ha tenido efectos directos sobre el debate público y ha limitado el derecho de la ciudadanía a recibir información oportuna.

El gremio denunció que al menos 23 periodistas y trabajadores de la prensa permanecen privados de libertad en Venezuela por causas vinculadas a su labor informativa.

La prisión de periodistas constituye una grave violación a la libertad de prensa y una práctica orientada a intimidar, silenciar y generar autocensura”, señaló el SNTP en su declaración, en la que vinculó estos casos con un patrón de criminalización del periodismo.

El comunicado también puso el foco en las restricciones al ecosistema digital informativo. Según el sindicato, más de 60 medios de comunicación se encuentran bloqueados en internet, lo que describió como una forma de “censura estructural” que reduce el pluralismo informativo y limita el acceso a fuentes diversas.

La organización advirtió que el uso de mecanismos tecnológicos y administrativos para impedir el funcionamiento de portales de noticias constituye censura previa, una práctica prohibida por la legislación venezolana y por los estándares internacionales de derechos humanos.

El SNTP expresó su solidaridad con unos 180 sindicalistas y trabajadores detenidos por ejercer derechos laborales y sindicales, así como con activistas y defensores de derechos humanos que permanecen encarcelados por su trabajo de denuncia. En ese sentido, reiteró su demanda de liberación de “todas las personas presas por razones políticas”.

Para el gremio, la criminalización del periodismo, del trabajo sindical y de la disidencia pacífica representa un obstáculo para cualquier proceso de reconstrucción institucional.

En su pronunciamiento, exhortó al Estado venezolano a asumir estas demandas como una “prioridad inaplazable” y a adoptar medidas “inmediatas, claras y verificables”, entre ellas la liberación de los detenidos, el levantamiento de los bloqueos digitales y la garantía de condiciones de seguridad para la cobertura de hechos de interés público.

Mientras continúan las reacciones por las detenciones de este lunes, organizaciones locales e internacionales de defensa de la libertad de expresión siguen de cerca la evolución del caso. El SNTP afirmó que mantendrá su labor de documentación y denuncia “hasta que todos los derechos sean plenamente restituidos en Venezuela”, en un país donde el ejercicio del periodismo sigue estrechamente ligado al desarrollo de la crisis política e institucional.

