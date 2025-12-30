Venezuela

Ante el bloqueo de su petróleo, el dictador Nicolás Maduro dijo que los alimentos serán la nueva fuente de divisas para Venezuela

Sus declaraciones se dieron mientras persisten las tensiones por la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe y tras la confiscación de dos buques cargados con crudo

Maduro dijo que la exportación de alimentos será la nueva fuente de divisas para Venezuela

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que la exportación de alimentos será “la nueva fuente de riqueza nacional para divisas”. Esta declaración se realizó mientras persisten tensiones por la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe y tras la confiscación de dos buques cargados con crudo venezolano.

Durante una visita a una comuna agroproductiva en Caracas, transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), Maduro sostuvo que el país aspira a convertirse en “una gran potencia exportadora de alimentos”.

Según el dictador, es necesario producir alimentos “puros, libres de químicos, que nos enferman, y orgánicos al 100%” porque “en el mundo están demandando alimento orgánico”.

Maduro destacó la labor de organizaciones comunales en la producción agrícola en conucos (huertos) y aseguró que el país está preparado para asumir ese papel. “El mundo entero nos lo va a agradecer y nos los van a arrancar de la mano (los alimentos), y va a ser la nueva fuente de riqueza nacional para divisas”, indicó.

Nicolás Maduro dijo que la
Nicolás Maduro dijo que la exportación de alimentos será "la nueva fuente de riqueza nacional para divisas" (EFE/Prensa Palacio de Miraflores)

El petróleo sigue siendo el principal recurso de Venezuela, aunque la industria atraviesa dificultades tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de bloquear todos los barcos petroleros sancionados que entren y salgan del país, lo que derivó en la incautación de dos buques.

Maduro calificó estas confiscaciones como “piratería” y declaró que el contexto actual, marcado por la presión de Estados Unidos, constituye una “prueba” para que el país avance hacia una economía menos dependiente del petróleo.

Maduro junto a su esposa
Maduro junto a su esposa Cilia Flores (EFE/Prensa Palacio Miraflores)

Washington mantiene desde agosto un despliegue aeronaval en el sur del Caribe, cerca de aguas venezolanas, con el argumento de combatir el narcotráfico en la región, mientras que Caracas lo interpreta como una “amenaza” y un intento de forzar un cambio de régimen.

Trump afirmó el lunes que dialogó “muy recientemente” con Maduro, pero señaló que la conversación no contribuyó a reducir la presión de Washington, que incluyó el ataque del miércoles a un muelle presuntamente utilizado por narcotraficantes.

Hasta el momento, las autoridades del régimen venezolano no han realizado declaraciones sobre el ataque mencionado por el mandatario estadounidense.

