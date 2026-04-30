Delcy Rodríguez anunció un ajuste del ingreso mínimo integral a 240 dólares mensuales

Delcy Rodríguez anunció un aumento del “ingreso mínimo integral” a 240 dólares mensuales

La jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, anunció este jueves un incremento del denominado “ingreso mínimo integral” hasta el equivalente de 240 dólares mensuales, junto con un aumento de las pensiones de los adultos mayores a 70 dólares.

La medida fue presentada como la mayor corrección salarial de los últimos años, en un contexto marcado por inflaciones de tres dígitos y protestas sindicales que exigen mejores condiciones laborales.

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Durante la declaración oficial, se indicó que el nuevo monto de 240 dólares será aplicado tanto al sector público como privado en aquellos casos donde el salario vigente sea inferior. Sin embargo, no se precisó qué parte de esa suma corresponde al salario base y cuánto será otorgado en forma de bonificaciones, un aspecto clave para el cálculo de prestaciones y otros beneficios laborales.

Actualmente, el salario mínimo legal en Venezuela permanece congelado desde hace más de cuatro años en 130 bolívares, cifra que tras la última devaluación representa menos de 30 centavos de dólar al mes. La brecha entre el valor oficial y el ingreso efectivo se cubre mediante bonos adicionales pagados en bolívares al tipo de cambio oficial. Entre ellos se incluyen un bono de alimentación de 40 dólares y un “ingreso de guerra económica” de 150 dólares, ambos sin incidencia en prestaciones sociales ni aguinaldos.

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El salario mínimo legal en Venezuela permanece congelado desde hace más de cuatro años en 130 bolívares, cifra que tras la última devaluación representa menos de 30 centavos de dólar al mes

La falta de claridad sobre la estructura del nuevo ingreso integral ha generado incertidumbre entre los trabajadores y los sindicatos independientes, ya que el salario base es la referencia legal para jubilaciones, liquidaciones y otras obligaciones patronales. Voceros sindicales advierten que, si la mayor parte del ajuste continúa en formato de bonos, los trabajadores seguirán expuestos a la precarización y a la erosión de derechos adquiridos.

En lo referente a los jubilados y pensionados, se informó que la pensión mensual subirá a 70 dólares, lo que representa un incremento del 40%. A pesar del ajuste, el régimen reconoció que el monto sigue siendo insuficiente frente al aumento sostenido del costo de vida. El propio anuncio incluyó el compromiso de elaborar un plan especial de atención para los adultos mayores con el objetivo de mejorar su situación en el mediano plazo.

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El ajuste salarial se produce en medio de una inflación anual que, según cifras oficiales, llegó al 649% en marzo, y en un escenario económico donde el bolívar ha perdido gran parte de su poder adquisitivo. El pago de bonos en moneda local ha obligado al Estado a destinar cerca de 400 millones de dólares solo en abril, según estimaciones de firmas consultoras, frente a los 250 millones de diciembre del año pasado.

El ajuste salarial se produce en medio de una inflación anual que, según cifras oficiales, llegó al 649% en marzo

El sector público venezolano emplea a más de 3 millones de trabajadores, mientras que el número de pensionados ronda los 5 millones, según datos oficiales. En los últimos meses, las protestas laborales se han intensificado en áreas como educación, salud y servicios públicos, con reclamos para que el aumento sea incorporado plenamente al salario base y no se limite a bonos sujetos a discrecionalidad.

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El anuncio salarial coincide con la llegada de recursos adicionales al Estado tras acuerdos petroleros con Estados Unidos, que han permitido sumar cientos de millones de dólares a las arcas públicas. Sin embargo, el impacto de estos ingresos en la mejora real de los salarios y pensiones sigue siendo motivo de debate entre expertos y gremios.

Mientras tanto, sectores sindicales y organizaciones de trabajadores han solicitado la apertura de negociaciones para discutir una reforma estructural de la política salarial, que permita recuperar el valor real del salario mínimo y garantizar derechos laborales plenos.

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El aumento del ingreso integral fue suscrito en una mesa de diálogo con participación de sindicatos oficialistas, algunos gremios de oposición y representantes empresariales, pero aún no se han detallado los mecanismos de aplicación ni el cronograma para su entrada en vigor.

La encargada chavista no precisó qué parte del monto corresponde al salario base ni cuánto se entregará en forma de bonificaciones, un elemento central para el cálculo de prestaciones y otros beneficios laborales (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

El ajuste anunciado busca dar respuesta a la presión social y sindical, pero deja pendiente la definición de una política salarial que permita enfrentar el deterioro del poder de compra y la persistente crisis inflacionaria. Trabajadores y pensionados esperan precisiones sobre la composición del ingreso y el impacto real en sus condiciones de vida en los próximos meses.

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(Con información de EFE, Reuters y AFP)