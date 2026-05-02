María Corina Machado convocó para este domingo concentraciones en más de 120 ciudades en apoyo a los presos políticos

María Corina Machado convocó a una concentraciones por los presos políticos

La líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, convocó para este domingo una concentración en más de 120 ciudades del mundo, incluida Caracas, en apoyo a los presos políticos y “perseguidos” en el país suramericano.

“Ellos y sus familias necesitan de nuestra voz, necesitan de nuestra fuerza y por eso alzaremos nuestra voz, este domingo 3 de mayo, para que el mundo entero escuche el clamor por la libertad, por la justicia, por la democracia, que hoy elevamos desde Venezuela”, subrayó Machado en un video publicado en sus redes sociales.

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La líder opositora se encuentra fuera de Venezuela desde el pasado diciembre, cuando salió para recibir en Noruega la medalla del Premio Nobel de la Paz tras pasar un año en la clandestinidad para evitar ser arrestada por las autoridades, que la señalaron de violenta y de pedir una invasión militar.

El equipo de organización de Machado, el Comando Con Venezuela, fijó más de 20 puntos de concentración en varias ciudades venezolanas, según varias publicaciones en su cuenta de X.

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La líder opositora venezolana María Corina Machado. REUTERS/Isabel Infantes

En Caracas, uno de ellos será la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, donde permanecen o estuvieron detenidos numerosos presos políticos.

Además, hay 12 convocatorias en España en lugares de Madrid, Tenerife, Valencia y Barcelona.

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También se incluyen países como Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Francia, así como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Chile, Panamá, Ecuador, Uruguay, Colombia, Perú y otros.

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia saludan a sus simpatizantes en un evento de campaña en Venezuela, mostrando unidad de cara a las próximas elecciones

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 454 presos políticos, entre ellos 41 extranjeros o con doble nacionalidad, cuando en el país sigue en vigor una ley de amnistía limitada a ciertos delitos y períodos de tiempo específicos.

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El régimen de Venezuela suele intercambiar los términos y afirmar que en el país hay “políticos presos”, mientras asegura que están encarcelados por la comisión de delitos, una postura que rechazan diversas organizaciones no gubernamentales y partidos opositores.

Por su parte, el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia dijo este viernes que trabajar en Venezuela no garantiza vivir y exigió un salario mínimo digno, en un mensaje publicado en el marco del Día Internacional de los Trabajadores.

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“Trabajar en Venezuela no garantiza vivir y eso no es normal. Ya basta. Tú que sostienes al país con tu trabajo mereces mucho más, mereces un salario digno para tener una vida digna, mereces derechos que se cumplan y un Estado que responda”, manifestó González Urrutia en un video en su cuenta de X.

Así mismo, el líder opositor criticó que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara el jueves un aumento del “ingreso mínimo integral”, conformado en su mayoría por bonificaciones sin incidencia en beneficios laborales.

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“Aquí el problema no es solo económico, es de prioridades. En teoría el dinero circula, pero no le llega a quien trabaja. Un país que castiga la organización, que debilita sindicatos y gremios no tiene solo una crisis económica, tiene una falla de responsabilidad pública”, concluyó el político, exiliado en España desde 2024.

En la víspera, la mandataria encargada anunció el aumento del “ingreso mínimo integral” a 240 dólares mensuales, aunque no precisó en cuánto quedará el salario mínimo, que ha permanecido congelado en 130 bolívares desde 2022, unos 27 centavos de dólar al mes en la actualidad.

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Edmundo González Urrutia

Al respecto, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cercano a González Urrutia y a la líder María Corina Machado, manifestó -este viernes- que el aumento que decretó Delcy Rodríguez “no sirve para nada”.

“Los sueldos no van a crecer por decreto y la economía no va a recuperarse con un anuncio en la Gaceta Oficial. Nuestra economía va a prosperar si confiamos en la empresa privada, eliminamos la corrupción y las mil trabas que el Estado mete en nuestras vidas”, consideró Guanipa -también en su cuenta de X-.

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Organizaciones y activistas han catalogado el anuncio de Delcy Rodríguez como “ambiguo” y han advertido que se debe “leer con cuidado”.

“El anuncio de ’240$ de ingreso mínimo’ debe leerse con cuidado: se habla de aumento, pero no se precisa cuánto es salario real y cuánto son bonos”, subrayó el coordinador general de la ONG Cecodap, Carlos Trapani, en la misma plataforma.

En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos: uno de 40 dólares de alimentación y otro de 150 dólares denominado “ingreso de guerra económica”, ambos depositados en bolívares a la tasa oficial del día y sin incidencia en beneficios laborales.

(Con información de EFE)