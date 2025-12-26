EEUU sigue persiguiendo al “petrolero fantasma” que se acercaba a las costas de Venezuela y huyó para no ser capturado

Un helicóptero de la Guardia Costera estadounidense sobrevoló Puerto Rico la semana pasada (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Un barco de la Guardia Costera navegaba por el océano Atlántico con su objetivo a la vista a aproximadamente media milla, cuando la tripulación advirtió que requeriría refuerzos, según funcionarios estadounidenses.

El Bella 1, un petrolero de mayor tamaño que cualquier buque de la Guardia Costera, ha evadido el bloqueo de Estados Unidos a embarcaciones sancionadas que operan en torno a Venezuela. Sancionado por supuestamente transportar petróleo hacia organizaciones terroristas designadas por Estados Unidos, el Bella 1 realizó una maniobra inusual el fin de semana anterior: giró, rechazó ser abordado y se alejó de Venezuela a alta velocidad.

Tras más de cinco días de persecución, la Guardia Costera y el ejército estadounidense están sumando efectivos y armamento para abordar el buque por la fuerza, según autoridades estadounidenses. Entre las unidades desplegadas figura un Equipo de Respuesta Especial Marítima, fuerza de élite especializada en abordar buques hostiles, según consignó Wall Street Journal.

La búsqueda del Bella 1 representa un posible punto de máxima tensión para Estados Unidos en el marco de su cuarentena sobre la industria petrolera venezolana, medida que busca ejercer presión sobre el dictador Nicolás Maduro, a quien la administración de Donald Trump responsabiliza por el narcotráfico. Maduro rechaza los señalamientos y acusa a Washington de “piratería naval” y de intentar apropiarse de los recursos naturales de Venezuela.

El ejército de Estados Unidos ha posicionado una fuerza significativa en el Caribe, retomando operaciones de esta magnitud tras décadas, realizando ataques letales contra barcos implicados en el tráfico de drogas y, más recientemente, centrando esfuerzos en petroleros.

Helicópteros militares de EEUU preparan el abordaje del petrolero Centuries cerca de Venezuela (DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DE EEUU/Reuters)

Desde el 10 de diciembre, Estados Unidos ha incautado dos petroleros que transportaban crudo venezolano, con el propósito de afectar la principal fuente de ingresos de Maduro. En esos casos, las tripulaciones no ofrecieron resistencia.

No se conoce públicamente el motivo por el cual el Bella 1 se niega a acatar las órdenes de la Guardia Costera. Su propietario, la compañía Louis Marine Shipholding Enterprises, radicada en Turquía, no respondió a los intentos de contacto, consignó Wall Street Journal.

La mayoría de los buques comerciales, incluso aquellos que trasladan productos ilícitos, suelen estar tripulados por personas con escasos incentivos para desafiar las órdenes de las fuerzas armadas estadounidenses.

Estados Unidos sancionó al Bella 1 por supuestamente transportar petróleo iraní del mercado negro en nombre de organizaciones designadas como terroristas y vinculadas a Teherán, como la milicia libanesa Hezbollah y los hutíes de Yemen. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sostiene que el Bella 1 mantiene lazos con la Fuerza Quds, el brazo externo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

El momento en que las Fuerzas de EEUU confiscan el segundo buque petrolero

“Probablemente reciben órdenes de algún lugar”, opinó el contralmirante retirado William Baumgartner, ex fiscal general de la Guardia Costera, sobre el comportamiento del barco. “Estos barcos son propiedad de personas muy mal intencionadas que intentan lucrarse de una manera específica”.

Para Estados Unidos, el Bella 1 forma parte de una extensa flota de petroleros antiguos, de propietarios poco claros, que conecta petróleo sancionado de Rusia, Irán y Venezuela con compradores en China, Cuba e India.

El Bella 1 ha implementado tácticas características de la llamada flota fantasma, como la desactivación prolongada de transpondedores y la realización de transferencias de petróleo entre buques en alta mar, según la empresa Kpler, que monitorea movimientos de petroleros. Este tipo de maniobras busca ocultar el origen ilícito del crudo, afirman funcionarios estadounidenses. El Bella 1 también ha navegado bajo bandera falsa, alegando estar registrado en Guyana, versión que autoridades estadounidenses desmienten.

Previo a su arribo a Venezuela, el Bella 1 cargó crudo en Irán a inicios de septiembre, y luego apagó su transpondedor cerca del Estrecho de Ormuz. Permaneció inactivo dos meses y, al reactivar el dispositivo cerca del mismo punto, ya no tenía el cargamento, lo que sugiere una transferencia a otros buques.

Posteriormente, el Bella 1 cruzó el Estrecho de Gibraltar hacia el Atlántico. Marcó como destino Curazao, pero alteró su rumbo el 15 de diciembre, después de que Estados Unidos incautara el primer barco de la cuarentena. Más adelante, volvió a Venezuela y giró 180 grados tras ser interceptado por un buque de la Guardia Costera.

Fuerzas estadounidenses suben a un petrolero durante su incautación por parte de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, el 10 de diciembre de 2025 (Fiscal General de Estados Unidos/Handout vía REUTERS)

Funcionarios estadounidenses aseguran que no hay urgencia para operar contra el Bella 1, un barco de navegación lenta que no puede superar la capacidad de las fuerzas estadounidenses, lo que permite desplegar las unidades apropiadas.

Además de las fuerzas de élite, la Guardia Costera podría sumar a un capitán con experiencia en pilotar barcos de gran tamaño, con dimensiones equivalentes a tres campos de fútbol de largo y casi 20 pisos de altura.

Una vez completado el despliegue, Estados Unidos afirma tener derecho a emplear la fuerza para abordar el Bella 1, empezando por advertencias que pueden incluir disparos de advertencia.

“Tendrán múltiples helicópteros, se subirán rápidamente al petrolero, subirán al puente y tomarán el control del buque”, describió Baumgartner como un escenario probable.

La Casa Blanca informó que el Bella 1 está sujeto a una orden judicial que permite a Estados Unidos incautarlo, medida que forma parte de la estrategia del Departamento de Justicia para desarticular la flota de petroleros clandestinos. Si el buque es finalmente incautado, Estados Unidos planea escoltarlo hasta sus aguas y quedarse con el petróleo.

Este procedimiento replica lo sucedido con otros petroleros. El Centuries, que transportaba cerca de dos millones de barriles de crudo venezolano, fue incautado la semana pasada y se dirige a Galveston, Texas para descargar su carga, según autoridades. Trump manifestó que Estados Unidos retendrá el petróleo y los barcos.

Los países pueden incautar buques en sus aguas territoriales bajo normas de la Organización Marítima Internacional. Las incautaciones en alta mar son mucho menos frecuentes, sobre todo cuando los barcos están relacionados con Irán, país que ha respondido en el pasado deteniendo embarcaciones occidentales.