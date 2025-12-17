Venezuela

El régimen de Nicolás Maduro condenó a 10 años de prisión a un menor de edad por cargos de terrorismo

La decisión judicial, denunciada por organizaciones de derechos humanos, impone además trabajo comunitario y ha generado preocupación sobre el respeto a las garantías fundamentales de los adolescentes en el país

Guardar
El régimen de Nicolás Maduro
El régimen de Nicolás Maduro condenó a 10 años de prisión a un menor de edad por cargos de terrorismo

Un menor de 17 años fue condenado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a 10 años de prisión tras ser hallado culpable de terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas, según denunció este miércoles el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP). La organización calificó la decisión como una sentencia “aberrante e injusta” y expresó preocupaciones sobre el respeto a los derechos fundamentales de los adolescentes en el país.

El CLIPP informó a través de su cuenta en X que la condena se dictó el este martes e implica seis años de prisión y cuatro de trabajo comunitario para el joven. La ONG subrayó que, a su juicio, “no existe una sola prueba sólida” que sustente las acusaciones contra el menor, denunciando la debilidad de los elementos aportados a la causa.

La organización sostuvo que la resolución judicial “viola de forma flagrante” el principio del interés superior del niño, recogido en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente de Venezuela, el cual obliga al Estado a priorizar protección, educación y desarrollo integral por encima del castigo. El organismo agregó que el fallo afecta “el derecho a la libertad personal (artículo 33)”, por derivar de una presunta detención arbitraria, y “el derecho a la educación (artículo 37)”, pues interrumpe la continuidad académica y universitaria del adolescente.

El Comité por la Libertad
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos calificó la sentencia como aberrante e injusta y cuestionó la falta de pruebas sólidas en el caso

El CLIPP identificó al menor como “estudiante, pelotero, aprendiz panadero” y explicó que fue arrestado el 9 de enero, un día antes de la investidura inconstitucional del dictadir Nicolás Maduro. El hecho coincidió con una convocatoria realizada por la líder opositora María Corina Machado a manifestarse en defensa del triunfo que, aseguró, obtuvo Edmundo González Urrutia —actualmente exiliado— en las elecciones presidenciales, resultado desconocido oficialmente por el ente electoral. El comité sostuvo que la detención fue “arbitraria y sin orden judicial”, atribuida únicamente a la “apariencia y vestimenta deportiva” del adolescente, bajo la presunción de portar “pinta de guarimbero” (manifestante violento).

Gabriel tenía 16 años cuando
Gabriel tenía 16 años cuando fue detenido por las fuerzas del régimen de Venezuela (EFE/ARCHIVO)

En cuanto al contexto general, la ONG Foro Penal indicó que en Venezuela existen actualmente 893 presos políticos, de los cuales 889 son adultos y otros 4 son menores de entre 14 y 17 años. No obstante, tanto el Gobierno como la Fiscalía han reiterado que no existen detenidos por causas políticas en el país, argumentando que las personas privadas de libertad han cometido delitos. Diversas ONG y partidos opositores rechazan esta versión oficial, insistiendo en la naturaleza política de parte de los encarcelamientos.

Temas Relacionados

Presos políticos Venezuela Comité por la Libertad de los Presos Políticos Nicolás Maduro María Corina Machado Edmundo González Urrutia Foro Penal Caracas Derechos humanos Adolescente

Últimas Noticias

Cómo funciona el tráfico irregular de buques petroleros que apagan sus sistemas para no ser detectados rumbo a Venezuela

La exportación clandestina de crudo ha experimentado un aumento debido a la intensificación de sanciones y controles navales, según un informe que documentó las estrategias implementadas por el régimen de Maduro para obtener financiamiento

Cómo funciona el tráfico irregular

María Corina Machado abandonó Oslo y se recupera de la lesión vertebral que sufrió al salir de Venezuela

Su vocero Pedro Urruchurtu indicó que la Premio Nobel de la Paz “se encuentra bien” y “atendiendo citas médicas” luego de fracturarse la semana pasada durante el operativo para irse de su país

María Corina Machado abandonó Oslo

La dictadura de Nicolás Maduro retuvo durante siete horas a un equipo de Chilevisión en la frontera con Colombia

Funcionarios de inteligencia venezolanos confiscaron dispositivos, interrogaron al grupo y los obligaron a grabar un video antes de expulsarlos del país

La dictadura de Nicolás Maduro

“Cada casa, un cuartel”: la estrategia chavista que usará niños para la defensa de su revolución bolivariana

El documento está dirigido a “consejos campesinos, comunales y milicias populares de Carabobo y otras regiones del país”

“Cada casa, un cuartel”: la

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia respaldaron el informe de la ONU que documenta el agravamiento de la represión en Venezuela

Ambos líderes denunciaron detenciones arbitrarias, torturas y la institucionalización del miedo como mecanismos para disciplinar a la sociedad bajo el régimen chavista

María Corina Machado y Edmundo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Omar Chaparro responde a las

Omar Chaparro responde a las críticas por imitar a Itatí Cantoral en evento

El grupo de los PPP habría recibido financiación de organizaciones armadas ilegales, dijo el alcalde Galán: “Indicios claros”

Gustavo Petro advirtió posible recorte a megaobras de infraestructura: “Son fundamentalmente los contratos de carreteras”

Mr. Stiven denunció la negligencia en atención a su mascota en una veterinaria de Cali: “Mi gato se murió allá”

Madre de menor con enfermedad huérfana contó por qué se tiró al piso a llorar en Emssanar de Cali : “Iniciar de cero con prestador nuevo”

INFOBAE AMÉRICA
La CIDH otorgó medidas cautelares

La CIDH otorgó medidas cautelares a nueve nicaragüenses que están presos desde 2014

Mueren catorce presos este fin de semana en una de las mayores cárceles de Ecuador, en plena crisis sanitaria

Igualdad eleva a 47 las asesinadas por violencia machista, con un caso de septiembre y otro de diciembre

Sanidad y los sindicatos del Ámbito alcanzan un preacuerdo sobre el Estatuto Marco y se suspenden los paros de enero

Cuba camufló ayuda para combatir la epidemia de chikunguña en un pedido por el huracán Melissa

ENTRETENIMIENTO

Así encontraron los cuerpos de

Así encontraron los cuerpos de Rob Reiner y Michele Singer en su residencia de Brentwood

Brandon Sklenar habló sobre el éxito de 1923 y su gran cantidad de proyectos: “Es un problema hermoso para tener”

El final explicado de ‘IT: Welcome to Derry’: quién es la mujer del epílogo y la conexión con las películas

Así fue capturado el hijo de Rob Reiner: cámaras captaron cada paso previo a su arresto en Los Ángeles

Rob Reiner: nuevos detalles de su muerte y la complicada relación con su hijo Nick salen a la luz