Venezuela

Sitios de monitoreo reportan un sobrevuelo de un FA-18 de Estados Unidos sobre territorio venezolano

El Boeing F/A 18E Super Hornet habría ingresado al territorio de Venezuela, según radares aéreos. Donald Trump anunció este viernes que comenzarán los bombardeos sobre el país latinoamericano

Un caza F-18 de la
Un caza F-18 de la Fuerza Aérea de EEUU sobrevoló por primera vez el territorio de Venezuela (X)

Durante la noche de este viernes la página de monitoreo aéreo Flightradar24 identificó un caza Boeing F/A 18E Super Hornet de la Armada de Estados Unidos que habría ingresado al territorio venezolano.

También se reportaron sobrevuelos de naves norteamericanas, 4 cazas Boeing EA-18G Growler y un avión de inteligencia de los Marines de los EEUU, frente a las costas de Venezuela.

Hasta el momento, la información aún no ha sido confirmada por las autoridades militares de los Estados Unidos y la administración del presidente estadounidense Donald Trump tampoco emitió ningún comunicado.

Cabe mencionar que el experto Andrei Serbin explicó que la imagen del avión F-18 ingresando a territorio venezolano podría tratarse de un error de las páginas de monitoreo aéreo por la alteración de las señales en la zona.

“No se confíen en las posiciones que muestra Flightradar24, sobre todo cuando la traza aparece en negro. Puede haber errores en los datos de transponder o señales “spookeadas” adrede. En una operación militar real, las aeronaves no van a ser visibles en FR24″, detalló el especialista.

La aclaración del experto Andrei
La aclaración del experto Andrei Serbin (X)

Minutos más tarde por la noche, el sistema de monitoreo detectó a RHINO61 y RHINO62, otros dos Boeing F/A-18E Super Hornet, al norte de Aruba, frente a la costa de Venezuela.

Los reportes ocurren luego del anuncio de Trump en el cual precisó que Estados Unidos ampliará su estrategia militar antidrogas en la región con el despliegue de ataques terrestres focalizados contra organizaciones criminales transnacionales.

El mandatario subrayó que la ofensiva contempla acciones directas en territorio venezolano, aunque aclaró que el enfoque principal estará puesto en los “responsables directos del tráfico de drogas hacia Norteamérica”.

No se trata solo de bombardeos de tierra en Venezuela. Se trata de bombardeos de tierra contra gente horrible que trae drogas y mata a nuestro pueblo”, sostuvo Trump al detallar el alcance de la nueva política que llevará adelante su gobierno para combatir el narcotráfico en el hemisferio.

Ahora estamos empezando por tierra, lo cual es mucho más fácil. Eso va a comenzar a suceder“, agregó desde la Casa Blanca en referencia a las operaciones de la ofensiva militar.

El caza estadounidense sobre territorio
El caza estadounidense sobre territorio venezolano (izq.) y el sobrevuelo de otros dos al norte de Aruba (der.), captados por los sistemas de monitoreo aéreo

La presencia de aviones militares estadounidenses en el Caribe volvió a llamar la atención el domingo pasado después de que se detectara el vuelo de dos cazas F/A-18 Super Hornet al norte de Venezuela, según registros abiertos de seguimiento aéreo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que quiere mantener en secreto sus planes para con el petróleo venezolano.

Los movimientos se dieron mientras el portaaviones USS Gerald R. Ford reanudaba operaciones en la región, en el marco de la ofensiva ordenada por Washington para incrementar la presión sobre redes criminales en el hemisferio.

Un F/A-18E/F Super Hornet del
Un F/A-18E/F Super Hornet del Escuadrón de Ataque de Cazas de Ataque 211 (VFA-211) se alinea para despegar en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Theodore Roosevelt (REUTERS/Hamad I Mohammed)

De acuerdo con la plataforma de monitoreo, las aeronaves, identificadas por los indicativos “RHINO11” y “RHINO12”, fueron rastreadas sobre el espacio aéreo del norte de Curazao y frente al estado venezolano de Falcón durante la mañana de este domingo. La actividad coincidió con la reubicación estratégica del Gerald R. Ford, el portaaviones más avanzado de la Marina de Estados Unidos.

El F/A-18 Super Hornet es el caza principal de la aviación naval estadounidense, empleado en misiones de combate, patrulla y apoyo desde portaaviones. El Departamento de Defensa estadounidense lo describe como un avión “multimisión capaz de ejecutar operaciones aire-aire y aire-superficie”, equipado con un cañón interno de 20 mm y puntos de anclaje para misiles y armamento de precisión.

La Marina de Estados Unidos destacó que el F/A-18 Super Hornet está diseñado para realizar misiones que van desde apoyo aéreo cercano y escolta, hasta ataques directos contra infraestructura militar y la supresión de defensas enemigas.

Los EA-18G Growler son aviones especializados en guerra electrónica. Su función principal es bloquear, interferir o neutralizar sistemas de defensa antiaérea, radares y comunicaciones enemigas. Esto les permite crear “zonas ciegas” en los sistemas de detección rivales y proteger a otras aeronaves.

Venezuela Estados Unidos

