Alma Llanera, el himno popular venezolano que resonó en la ceremonia del Nobel de la Paz en Oslo

Danny Ocean abre la gala de entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado con el Alma Llanera venezolana

El silencio en el Ayuntamiento de Oslo tenía un espesor casi físico cuando Danny Ocean se plantó en el escenario del Premio Nobel de la Paz 2025. No hizo saludos solemnes ni gestos fluctuantes. Solo ocupó su sitio en el centro —de pie, los brazos junto al cuerpo—, mientras un pianista ajustaba con lentitud los dedos sobre las teclas. La noticia vibraba desde ese primer instante: Alma Llanera, himno sentimental de Venezuela, sonaría en la ceremonia más solemne del mundo, pero no anunciaría fiesta, sino nostalgia y pertenencia.

La canción, que durante más de un siglo cerró bailes, cumpleaños, reuniones familiares y hasta despedidas, apareció esta vez despojada de su forma festiva original. Compuesta en 1914 por Pedro Elías Gutiérrez con letra de Rafael Bolívar Coronado, nació como un joropo y con el tiempo se convirtió en una pieza central del repertorio afectivo venezolano.

Danny Ocean interpretó Alma Llanera en el Nobel de la Paz 2025, transformando el himno venezolano en un acto de nostalgia y pertenencia

Para quienes la conocen, la entrada era desconcertante. No hubo joropo, ni arpa, ni el hervor de celebración colectiva. Danny Ocean eligió la contención por encima del despliegue: cantó solemne, con una voz que no buscaba el alarde, sostenida únicamente por un piano que sabía llevar los silencios entre estrofas. El teatro de Oslo, acostumbrado a la grandilocuencia protocolaria, respiró apenas.

Entre quienes presenciaban la escena, algunos venezolanos bajaron la cabeza. Otros, incapaces de contenerse, se cubrieron el rostro con la mano. Ese efecto fue inmediato, a prueba de palabras: la melodía, ralentizada y desnuda, tejió una corriente entre quienes la seguían desde América, Europa, Asia u Oceanía, la vasta diáspora que sobrepasa los ocho millones y encuentra en esta música una patria portátil.

El público en Oslo respondió con respeto y emoción a una versión de Alma Llanera que privilegió la honestidad sobre el virtuosismo (REUTERS/Leonhard Foeger)

Al llegar a la frase “soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas”, la carga de símbolos fue aún más patente en el silencio. La espuma —movimiento, vaivén perpetuo—, las garzas —presencias que surcan recorridos imposibles—, las rosas —belleza tenaz en medio de las dificultades—. Pero, en esta versión, cada imagen parecía suspendida en el aire, desapegada de cualquier celebración. La canción, acostumbrada a dinamizar pistas de baile o patios escolares, se transformó en un espejo melancólico.

El acto de entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado fue seguido por la diáspora formada por millones de venezolanos (Gorm Kallestad/NTB/REUTERS)

Desde mediados del siglo XX, el Alma Llanera ha funcionado como un himno afectivo no oficial. Se escuchó en plazas, aulas, fiestas de tres generaciones, despedidas de aeropuerto y, más recientemente, en marchas y actos opositores, donde sus versos adquirieron el filo de la resistencia política. Pero nunca, quizá, había sonado tan despojada de júbilo como en Oslo. Fue un guiño deliberado: la memoria de un país expresada, por una vez, en clave de recogimiento y no de alegría.

El pianista acentuó la pausa y la prudencia. Dejaba que la voz de Ocean transitara sola, vulnerable. Cuando llegó el verso “soy la espuma de los ríos y del viento soy cantor”, la sala se mantuvo inmóvil. Allí muchos vieron, sin que se nombrara, la metáfora involuntaria de la diáspora: un pueblo en movimiento, un canto que atraviesa fronteras, un sentido de identidad que ya no puede encontrarse en la tierra, sino en el recuerdo.

La interpretación de Danny Ocean conectó a la diáspora venezolana global, superando fronteras y evocando la memoria colectiva

El público, incluso aquellos sin conexión con Venezuela, escoltó el momento con el respeto que se reserva para los rituales. Nadie esperó fuegos de artificio ni bravatas. Solo un hombre de pie, cantando con temple una canción que extraordinariamente dejó de ser fiesta y se volvió elegía.

Cuando se disipó la última nota, Ocean murmuró “muchísimas gracias”. El aplauso que creció —lento, compacto, estremecido— no premió virtuosismo alguno, sino la honestidad de quien, ante el exilio y la distancia, prefirió la melancolía a la euforia. El silencio inicial se transformó en reconocimiento colectivo: el Alma Llanera, escenificada así, evocaba la magnitud de una canción capaz de reunir a un país esparcido, pero también de enunciar su dolor.

La ceremonia continuó como estaba prevista, pero el eco quedó en el aire. No hubo señas de política, ni anuncios en los versos. Solo quedó la certeza de que una melodía puede, incluso en la versión más mínima, articular lo que la historia fracturó. En esa interpretación contenida, Alma Llanera dejó de ser rito festivo para convertirse en un recordatorio de lo que permanece cuando casi todo se ha perdido.