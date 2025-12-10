Venezuela

Alma Llanera, el himno popular venezolano que resonó en la ceremonia del Nobel de la Paz en Oslo

La presentación de Danny Ocean, despojada de sus clásicos elementos festivos, se convirtió en un acto de memoria colectiva y reflexión sobre la identidad, dejando una huella emocional en la audiencia reunida en la capital de Noruega

Guardar
Danny Ocean abre la gala de entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado con el Alma Llanera venezolana

El silencio en el Ayuntamiento de Oslo tenía un espesor casi físico cuando Danny Ocean se plantó en el escenario del Premio Nobel de la Paz 2025. No hizo saludos solemnes ni gestos fluctuantes. Solo ocupó su sitio en el centro —de pie, los brazos junto al cuerpo—, mientras un pianista ajustaba con lentitud los dedos sobre las teclas. La noticia vibraba desde ese primer instante: Alma Llanera, himno sentimental de Venezuela, sonaría en la ceremonia más solemne del mundo, pero no anunciaría fiesta, sino nostalgia y pertenencia.

La canción, que durante más de un siglo cerró bailes, cumpleaños, reuniones familiares y hasta despedidas, apareció esta vez despojada de su forma festiva original. Compuesta en 1914 por Pedro Elías Gutiérrez con letra de Rafael Bolívar Coronado, nació como un joropo y con el tiempo se convirtió en una pieza central del repertorio afectivo venezolano.

Danny Ocean interpretó Alma Llanera
Danny Ocean interpretó Alma Llanera en el Nobel de la Paz 2025, transformando el himno venezolano en un acto de nostalgia y pertenencia

Para quienes la conocen, la entrada era desconcertante. No hubo joropo, ni arpa, ni el hervor de celebración colectiva. Danny Ocean eligió la contención por encima del despliegue: cantó solemne, con una voz que no buscaba el alarde, sostenida únicamente por un piano que sabía llevar los silencios entre estrofas. El teatro de Oslo, acostumbrado a la grandilocuencia protocolaria, respiró apenas.

Entre quienes presenciaban la escena, algunos venezolanos bajaron la cabeza. Otros, incapaces de contenerse, se cubrieron el rostro con la mano. Ese efecto fue inmediato, a prueba de palabras: la melodía, ralentizada y desnuda, tejió una corriente entre quienes la seguían desde América, Europa, Asia u Oceanía, la vasta diáspora que sobrepasa los ocho millones y encuentra en esta música una patria portátil.

El público en Oslo respondió
El público en Oslo respondió con respeto y emoción a una versión de Alma Llanera que privilegió la honestidad sobre el virtuosismo (REUTERS/Leonhard Foeger)

Al llegar a la frase “soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas”, la carga de símbolos fue aún más patente en el silencio. La espuma —movimiento, vaivén perpetuo—, las garzas —presencias que surcan recorridos imposibles—, las rosas —belleza tenaz en medio de las dificultades—. Pero, en esta versión, cada imagen parecía suspendida en el aire, desapegada de cualquier celebración. La canción, acostumbrada a dinamizar pistas de baile o patios escolares, se transformó en un espejo melancólico.

El acto de entrega del
El acto de entrega del premio Nobel de la Paz a María Corina Machado fue seguido por la diáspora formada por millones de venezolanos (Gorm Kallestad/NTB/REUTERS)

Desde mediados del siglo XX, el Alma Llanera ha funcionado como un himno afectivo no oficial. Se escuchó en plazas, aulas, fiestas de tres generaciones, despedidas de aeropuerto y, más recientemente, en marchas y actos opositores, donde sus versos adquirieron el filo de la resistencia política. Pero nunca, quizá, había sonado tan despojada de júbilo como en Oslo. Fue un guiño deliberado: la memoria de un país expresada, por una vez, en clave de recogimiento y no de alegría.

El pianista acentuó la pausa y la prudencia. Dejaba que la voz de Ocean transitara sola, vulnerable. Cuando llegó el verso “soy la espuma de los ríos y del viento soy cantor”, la sala se mantuvo inmóvil. Allí muchos vieron, sin que se nombrara, la metáfora involuntaria de la diáspora: un pueblo en movimiento, un canto que atraviesa fronteras, un sentido de identidad que ya no puede encontrarse en la tierra, sino en el recuerdo.

La interpretación de Danny Ocean
La interpretación de Danny Ocean conectó a la diáspora venezolana global, superando fronteras y evocando la memoria colectiva

El público, incluso aquellos sin conexión con Venezuela, escoltó el momento con el respeto que se reserva para los rituales. Nadie esperó fuegos de artificio ni bravatas. Solo un hombre de pie, cantando con temple una canción que extraordinariamente dejó de ser fiesta y se volvió elegía.

Cuando se disipó la última nota, Ocean murmuró “muchísimas gracias”. El aplauso que creció —lento, compacto, estremecido— no premió virtuosismo alguno, sino la honestidad de quien, ante el exilio y la distancia, prefirió la melancolía a la euforia. El silencio inicial se transformó en reconocimiento colectivo: el Alma Llanera, escenificada así, evocaba la magnitud de una canción capaz de reunir a un país esparcido, pero también de enunciar su dolor.

La ceremonia continuó como estaba prevista, pero el eco quedó en el aire. No hubo señas de política, ni anuncios en los versos. Solo quedó la certeza de que una melodía puede, incluso en la versión más mínima, articular lo que la historia fracturó. En esa interpretación contenida, Alma Llanera dejó de ser rito festivo para convertirse en un recordatorio de lo que permanece cuando casi todo se ha perdido.

Temas Relacionados

Alma Llanera Danny Ocean Premio Nobel de la Paz Venezuela Oslo Europa Identidad Diáspora Pianista NostalgiaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

La impactante ovación que recibió Ana Corina Sosa al recibir el premio Nobel de la Paz para su madre, María Corina Machado

El momento en que el presidente del Comité Noruego, Jørgen Watne Frydnes, llamó a la hija de la líder opositora venezolana para entregarle la medalla de oro y el diploma

La impactante ovación que recibió

El dictador Daniel Ortega reafirmó su solidaridad con Nicolás Maduro y envió un mensaje a EEUU sobre Venezuela

En un acto de graduación de cadetes del Ejército de Nicaragua, cuestionó el objetivo de la presencia militar norteamericana en el Caribe

El dictador Daniel Ortega reafirmó

La verdad detrás de la incorporación de jóvenes al ejército venezolano: “Esos no son soldados”

En conversación con Infobae un alto oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reveló cómo los afecta la crisis, la propaganda y el contexto internacional

La verdad detrás de la

María Corina Machado: “Pronto, el mundo presenciará el regreso de los nuestros a casa, y yo estaré allí”

La opositora envió un discurso que fue leído por su hija durante la entrega del premio Nobel de la Paz. Se espera que la líder opositora llegue a Oslo en las próximas horas. El Instituto Nobel pidió la renuncia de Nicolás Maduro y denunció sus lazos con Rusia, China, Cuba, Irán y el grupo terrorista Hezbollah

María Corina Machado: “Pronto, el

El presidente del Comité del Nobel acusó a Cuba, Rusia, China e Irán de hacer “más brutal” al régimen de Maduro

Durante la entrega del galardón a la líder opositora María Corina Machado, Jørgen Watne Frydnes denunció la alianza autoritaria que incluye a Hezbollah y provee a Venezuela de armas, sistemas de vigilancia y vías económicas para su supervivencia

El presidente del Comité del
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pensión del Bienestar: ¿Qué adultos

Pensión del Bienestar: ¿Qué adultos mayores se registran hoy 10 de diciembre y a dónde acudir?

El rey Juan Carlos I revela que enseñó a Froilán a hacerse un huevo frito: “No sabe cocinar”

Esta es la oración a san Emigdio de Ascoli: la devoción creció luego del sismo de 5,8 grados que sacudió al centro del país

UNESCO reconoció al Sarawja del Perú como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

España firma un plan de cooperación de seguridad con Catar: el narcotráfico o el terrorismo son algunas de las claves

INFOBAE AMÉRICA
La concentración de riqueza en

La concentración de riqueza en la era digital: el 0,001% más rico ya triplica el patrimonio de la mitad del planeta

'Hacks' y 'The Studio', candidatas al Globo de Oro a mejor serie de comedia o musical

19 muertos en un derrumbe en la segunda ciudad más grande de Marruecos

'The Diplomat', 'The Pitt' y 'Severance', nominadas al Globo de Oro a mejor serie de drama

'Adolescence' y 'Black Mirror', candidatas al Globo de Oro a mejor miniserie

ENTRETENIMIENTO

La hija mayor de David

La hija mayor de David Grohl debuta en la música con sus primeros sencillos

Cuando el éxito no alcanza: despidos inesperados en Hollywood

Merv: un perro con el corazón roto, una expareja en ruta y la Navidad que podría cambiarlo todo

Sylvester Stallone confesó cuál de sus películas es injustamente condenada: “Están dos de las acrobacias más peligrosas que he hecho”

El emotivo reencuentro de Brendan Fraser y Dwayne Johnson: “Quiero agradecerte por cambiar realmente mi vida”