La madre de María Corina Machado espera que la opositora venezolana reciba personalmente el premio Nobel de la Paz

La madre de María Corina Machado espera que la opositora venezolana reciba personalmente el Nobel de la Paz

Corina Parisca, madre de la opositora venezolana María Corina Machado, manifestó este lunes a su llegada al aeropuerto de Oslo su deseo de que su hija acuda personalmente a recibir el Premio Nobel de la Paz. En declaraciones recogidas por AFP, Parisca declaró: “Todos los días le rezo el rosario a Papa Dios, a la Virgen, a ambos juntos, porque tengamos a María Corina mañana. Y si no la tenemos mañana, es la voluntad de Dios”, señaló la octogenaria tras su llegada a la capital noruega.

La presencia de Machado, quien vive en la clandestinidad desde agosto de 2024 por las acciones judiciales iniciadas tras las protestas por la reelección de Nicolás Maduro, ha generado expectativa internacional. El Instituto del Nobel confirmó el sábado a AFP que la líder opositora ha asegurado su participación en la ceremonia de entrega el miércoles 10 de diciembre, aunque persisten dudas sobre su comparecencia debido a razones de seguridad.

El Instituto del Nobel confirma la participación de Machado en la entrega del Premio Nobel de la Paz, aunque persisten dudas por motivos de seguridad (REUTERS/ARCHIVO)

El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, indicó a AFP que estuvo recientemente en contacto con Machado y que ella afirmó que viajaría a Oslo, pero añadió que, “dada la situación de seguridad”, no podía ofrecer más detalles. A la emisora NRK, Harpviken comentó: “Nada es 100% seguro en el mundo, pero esto es tan seguro como puede serlo”.

El fiscal general que responde al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela había advertido en noviembre a AFP que, si Machado abandonaba el país para recoger el premio, sería considerada “fugitiva”. A pesar de los riesgos, la familia de la galardonada, incluida Parisca y los hijos de Machado, confirmaron a la televisión pública noruega NRK que asistirán a la premiación, así como a los actos programados en Oslo.

La incertidumbre sobre la aparición de Machado, símbolo de la oposición venezolana, marca la agenda de los Premios Nobel 2024 (REUTERS/ARCHIVO)

El programa oficial prevé que Machado ofrezca una conferencia de prensa este martes en el Instituto del Nobel y participe el miércoles en la ceremonia en el Ayuntamiento de Oslo, donde se le hará entrega del diploma y de la medalla, elaborada en oro colombiano y con la leyenda en latín: Pro pace et fraternitate gentium (Por la paz y la fraternidad entre los pueblos). Entre los asistentes a los actos se encuentran autoridades noruegas, miembros de la familia real, líderes regionales como Javier Milei y José Raúl Mulino, y representantes de la sociedad civil.

La incertidumbre sobre la aparición de Machado, convertida en símbolo de la oposición venezolana tras denunciar irregularidades en el último proceso electoral, ha marcado la agenda de los premios, según la cobertura de AFP y EFE.