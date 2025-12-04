Marco Rubio afirmó que el problema de Nicolás Maduro es que “ha roto todos los tratos que ha hecho”

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó que el principal obstáculo en las relaciones con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, radica en que “ha roto todos los tratos que ha hecho” con Washington.

Durante una entrevista con Fox News, el funcionario estadounidense señaló que el venezolano no ha cumplido al menos cinco acuerdos suscritos con diversas administraciones de EEUU en los últimos 10 años.

Rubio indicó que el acuerdo más reciente que Maduro habría incumplido fue el pactado con el Gobierno de Joe Biden, mediante el cual Venezuela se comprometía a realizar elecciones libres a cambio de una relajación de sanciones.

“El presidente Donald Trump está listo a reunirse con cualquiera, pero al final del día necesitas a alguien dispuesto a cumplir un trato", declaró el secretario de Estado.

Estas afirmaciones se dan en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas, luego de que Trump ordenara una operación militar en el Caribe frente a las costas venezolanas para atacar infraestructuras ligadas al narcotráfico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Brian Snyder)

El régimen de Maduro ha calificado la acción como una agresión y advirtió sobre una respuesta ante cualquier incursión en territorio venezolano.

Caracas rechaza las acusaciones de narcotráfico y sostiene que Estados Unidos emplea estos señalamientos como pretexto para justificar una escalada militar.

Rubio agregó que Washington da por agotada la vía de los acuerdos con Maduro, mientras éste “siga usando las negociaciones como maniobra y no como compromiso real”.

El secretario aseguró que EEUU mantiene contacto con aliados regionales para coordinar posturas y que la Administración Trump “evaluará nuevas medidas” próximamente.

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Nuevas aerolíneas cancelaron sus vuelos hacia Venezuela

En otro orden, las aerolíneas panameñas Copa Airlines y Wingo suspendieron durante dos días sus vuelos desde y hacia Venezuela, sumándose a otras ocho compañías que ya habían cancelado operaciones en respuesta a una alerta de la autoridad aeronáutica estadounidense por el aumento de la actividad militar en el Caribe.

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos recomendó a las aeronaves extremar precauciones al sobrevolar el espacio aéreo venezolano, citando “el empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

Desde agosto, Estados Unidos mantiene desplegada una flotilla de buques y aviones de combate en el Caribe, en medio de su lucha contra el narcotráfico. El régimen de Venezuela, sin embargo, sostiene que estas maniobras tienen como fin el derrocamiento del dictador Nicolás Maduro.

Por esta situación y de manera preventiva, varias aerolíneas internacionales suspendieron temporalmente sus vuelos hacia el país. La dictadura chavista respondió desde Caracas revocando las concesiones de estas compañías, acusándolas de terrorismo.

Copa Airlines y Wingo comunicaron que la decisión de suspender sus rutas con destino y origen en Caracas para el jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025 obedece a “intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves” detectadas por sus propios pilotos.