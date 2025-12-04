Nuevas aerolíneas cancelaron sus vuelos hacia Venezuela tras la advertencia de EEUU sobre el cierre del espacio aéreo

Un avión de Copa Airlines se encuentra en la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara el sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debería considerarse "cerrado en su totalidad" (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Las aerolíneas panameñas Copa Airlines y Wingo suspendieron durante dos días sus vuelos desde y hacia Venezuela, sumándose a otras ocho compañías que ya habían cancelado operaciones en respuesta a una alerta de la autoridad aeronáutica estadounidense por el aumento de la actividad militar en el Caribe.

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos recomendó a las aeronaves extremar precauciones al sobrevolar el espacio aéreo venezolano, citando “el empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

Desde agosto, Estados Unidos mantiene desplegada una flotilla de buques y aviones de combate en el Caribe, en medio de su lucha contra el narcotráfico. El régimen de Venezuela, sin embargo, sostiene que estas maniobras tienen como fin el derrocamiento del dictador Nicolás Maduro.

Por esta situación y de manera preventiva, varias aerolíneas internacionales suspendieron temporalmente sus vuelos hacia el país. La dictadura chavista respondió desde Caracas revocando las concesiones de estas compañías, acusándolas de terrorismo.

Copa Airlines y Wingo comunicaron que la decisión de suspender sus rutas con destino y origen en Caracas para el jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025 obedece a “intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves” detectadas por sus propios pilotos.

Un avión de Copa Airlines sobrevuela la ciudad antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera el sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debería considerarse "cerrado en su totalidad" (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Ambas firmas añadieron que se mantendrán evaluando la situación y compartirán las nuevas informaciones en las próximas 24 horas. Las primeras aerolíneas en cancelar operaciones con Venezuela incluyeron Iberia, Air Europa, TAP, Avianca, GOL, Latam y Turkish Airlines.

El canciller del régimen, Yván Gil, afirmó más temprano que “las operaciones aéreas están funcionando, Venezuela ejerce plena soberanía sobre su espacio aéreo, no hay fuerza capaz que le quite la soberanía al pueblo y al gobierno de Venezuela sobre su territorio”.

Frente a este panorama, Maduro instó a la puesta en marcha de un “plan especial” dirigido a garantizar el retorno de venezolanos que quedaron varados en el extranjero tras la suspensión masiva de vuelos.

Según la vicepresidenta del régimen Delcy Rodríguez, la iniciativa también apunta a “facilitar los itinerarios de salida de aquellos que deban viajar fuera de nuestro territorio”, aunque no se detalló cómo será implementada la medida.

El dictador Nicolás Maduro criticó el accionar de aerolíneas tras la advertencia de Donald Trump (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Rodríguez enfatizó que el régimen activó “todos los mecanismos multilaterales ajustados al derecho internacional para el cese inmediato de esta acción ilegítima e ilícita”, aludiendo al aviso del presidente estadounidense Donald Trump para aislar el espacio aéreo venezolano.

Por otra parte, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) afirmó el lunes que las aerolíneas deben conservar la libertad de evaluar por sí mismas los riesgos operativos, incluyendo la posibilidad de cerrar determinados espacios aéreos, siempre priorizando la seguridad de pasajeros y tripulaciones en su toma de decisiones.

“La seguridad es y seguirá siendo la principal prioridad de la aviación”, señaló la organización, que representa a más de 360 aerolíneas a nivel global.

La IATA sostuvo que la precaución es “aún más importante en escenarios donde se han emitido alertas o se han planteado inquietudes específicas” y que en estos casos las aerolíneas están llamadas a actuar conforme a las normas vigentes y “cuando sea necesario suspender o cancelar operaciones”.

(Con información de EFE)