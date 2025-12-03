Venezuela

Estados Unidos sancionó a la actriz y DJ venezolana Jimena Araya por sus vínculos con el Tren de Aragua

Una investigación del Departamento del Tesoro vinculó a alias “Rosita” a la red que financia y respalda al grupo criminal, lo que derivó en medidas que bloquean sus activos y le impiden realizar operaciones financieras bajo jurisdicción estadounidense

Guardar
La actriz, modelo y DJ
La actriz, modelo y DJ venezolana Jimena Araya

Estados Unidos impuso este miércoles sanciones financieras contra la actriz, modelo y DJ venezolana Jimena Araya, conocida como Rosita, al considerarla parte de la red de apoyo del Tren de Aragua, la organización criminal transnacional surgida en la prisión venezolana de Tocorón y designada como grupo terrorista por la Administración de Donald Trump.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro incluyó a Araya en una lista de individuos a los que acusa de brindar “apoyo material” al Tren de Aragua. Según el comunicado oficial, las autoridades creen que mantiene una relación con Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, líder del grupo, y que habría facilitado su fuga de Tocorón en 2012.

El Tesoro sostiene que parte de los ingresos obtenidos por Araya en sus presentaciones como DJ en Colombia, donde trabaja de manera recurrente, habrían sido utilizados para financiar actividades delictivas de la organización. Entre los locales mencionados figura Maiquetía VIP Bar Restaurant, en el sur de Bogotá, cuyo propietario, Eryk Landaeta, fue arrestado por las autoridades colombianas en 2024 y ya había sido sancionado por Estados Unidos por utilizar fiestas y espectáculos para la venta de drogas y el lavado de dinero.

El Niño Guerrero líder de
El Niño Guerrero líder de la megabanda El Tren de Aragua

Araya, de 42 años, posee 3,5 millones de seguidores en Instagram y alcanzó notoriedad en Venezuela por su participación en programas humorísticos y apariciones televisivas antes de reorientar su carrera hacia la música electrónica. Desde hace años figura con alta presencia en discotecas y eventos nocturnos en varias ciudades de Colombia, lo que la mantenía en el radar público como personalidad del entretenimiento antes de las acusaciones formales de Washington.

Además de Araya y Landaeta, el Tesoro sancionó a Kenffersso Sevilla, alias El Flipper, detenido en noviembre pasado en Colombia y considerado una de las figuras más cercanas a Niño Guerrero. También fueron incluidos Richard José Espinal, Noe Aponte, Asdrubal Escobar y Cheison Guerrero, señalados como integrantes de la estructura operativa del grupo criminal.

Con estas sanciones, quedan bloqueados los activos y propiedades de los individuos designados bajo jurisdicción estadounidense, y se prohíbe a empresas y ciudadanos de Estados Unidos realizar transacciones con ellos. El objetivo, según el Tesoro, es interrumpir las fuentes de financiación y logística que permiten al Tren de Aragua operar en Venezuela y expandirse hacia países vecinos.

Jimena Araya, la DJ vinculada
Jimena Araya, la DJ vinculada al Tren de Aragua

En paralelo, el Departamento de Estado anunció que aumentó de tres a cinco millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias El Viejo, considerado uno de los principales líderes del Tren de Aragua y actualmente incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

La organización criminal nació en el centro penitenciario de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, pero durante la última década se ha expandido hacia Colombia, Chile y Perú, aprovechando rutas de migración irregular, redes de trata de personas, extorsión y narcotráfico. Informes policiales en la región han documentado su capacidad para replicar estructuras de control y violencia en distintos países.

La ofensiva de Washington combina sanciones financieras, recompensas internacionales y cooperación con fuerzas de seguridad latinoamericanas. El endurecimiento coincide con el interés de Estados Unidos en debilitar a las organizaciones transnacionales que operan con esquemas de lavado de dinero y tráfico regional, en un momento en que el Tren de Aragua se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación en materia de crimen organizado en América del Sur.

Temas Relacionados

Jimena ArayaTren de AraguaVenezuelaÚltimas Noticias AméricaRositaDepartamento del Tesoro

Últimas Noticias

Dos bombarderos B-52 de Estados Unidos volvieron a sobrevolar el Caribe cerca de Venezuela en medio de la tensión bilateral

Aviones Stratofortress fueron detectados sobre el noreste de Curazao, a pocos kilómetros de la costa venezolana, en una nueva señal de presión militar que se suma al reciente despliegue de P-8A Poseidon

Dos bombarderos B-52 de Estados

María Corina Machado responsabilizó a Maduro por el despliegue militar de EEUU en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se negó”

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025 afirmó que el régimen venezolano rechazó una transición con garantías y acusó a la dictadura chavista de convertir el país en un foco de “terrorismo de Estado”

María Corina Machado responsabilizó a

La Asamblea Nacional chavista propuso retirarle la nacionalidad a cinco opositores venezolanos

Los acusa de estar involucrados en la presunta apropiación indebida de Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos

La Asamblea Nacional chavista propuso

Cómo impacta la alerta de Estados Unidos sobre el espacio aéreo venezolano en la aviación internacional

Un experto en aeronáutica señaló, en conversación con Infobae, que no debe subestimarse la contundencia y precisión de esta medida

Cómo impacta la alerta de

Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, habría sido sometido a un juicio clandestino por el régimen de Nicolás Maduro

“He tenido conocimiento de informaciones extraoficiales publicadas en redes sociales y en algunos medios digitales de comunicación, sobre la supuesta condena que se le habría impuesto a mi esposo”, denunció Mariana González, hija del presidente electo de Venezuela

Rafael Tudares, yerno de Edmundo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Video: vehículo particular fue aplastado

Video: vehículo particular fue aplastado por una mula y un camión cisterna en la vía al mar hacia Buenaventura, Valle

Rafael Belaunde aclara si continuará como precandidato presidencial tras atentado a balazos: “La vida continúa”

Colombia: cotización de cierre del euro hoy 3 de diciembre de EUR a COP

Valor de cierre del dólar en Colombia este 3 de diciembre de USD a COP

Europa confirma que prohibirá gradualmente las importaciones de gas ruso a partir de abril de 2026

INFOBAE AMÉRICA
Almeida: "Ayer perdimos el liderato

Almeida: "Ayer perdimos el liderato en esta ciudad y mañana esta ciudad recuperará el liderato en Barcelona"

Miles de manifestantes protestan contra la clase política y los primeros presupuestos en euros en Bulgaria

Tayikistán eleva a cinco los muertos en ataques lanzados desde Afganistán

Barceló Hotel Group compra dos hoteles en México al grupo Camino Real por 73,2 millones de euros

Javier Tebas, sobre los incidentes en el Sánchez-Pizjuán: "Puede haber un cierre parcial"

ENTRETENIMIENTO

Jodie Foster advierte sobre los

Jodie Foster advierte sobre los riesgos para los niños en Hollywood: “Quiero cuidarlos porque sé lo peligroso que es”

Quién es Maxx Morando, el prometido de Miley Cyrus

La carta de Taylor Swift a Liam Payne: un recuerdo de amistad valorado en miles de euros

Las diez mejores películas del siglo XXI, según Quentin Tarantino

El médico que vendió ketamina a Matthew Perry enfrenta sentencia en Los Ángeles