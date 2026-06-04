Venezuela

La familia del preso político Víctor Hugo Quero Navas pidió investigar a los funcionarios responsables de su muerte

José, hermano del detenido fallecido, exigió al MP “el cese inmediato de cualquier acción u omisión que esté dirigida a absolver de sus responsabilidades” a los agentes señalados

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La madre de Víctor Hugo Quero Navas había denunciado el paradero desconocido de su hijo el pasado 5 de mayo en Caracas (EFE/Miguel Gutiérrez)
La madre de Víctor Hugo Quero Navas había denunciado el paradero desconocido de su hijo el pasado 5 de mayo en Caracas (EFE/Miguel Gutiérrez)

La familia de Víctor Quero Navas, preso político muerto bajo custodia del Estado venezolano, solicitó a la Fiscalía una investigación sobre la actuación de funcionarios que podrían haber vulnerado los derechos humanos del detenido.

El Ministerio Público (MP) había anunciado el 7 de mayo la apertura de una investigación penal por la muerte de Quero Navas, cuyo deceso solo fue reconocido oficialmente diez meses después del hecho, pese a denuncias previas de sus allegados sobre su desaparición. El martes, el organismo informó que la causa de muerte fue “un tromboembolismo pulmonar”.

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El reclamo familiar se formalizó en un comunicado difundido el miércoles, en el que también se cuestionó el reciente pronunciamiento del MP sobre las circunstancias de la muerte. José Quero Navas, hermano del preso político, respondió públicamente al informe de la Fiscalía que descartó “lesiones traumáticas” en el cuerpo tras la exhumación realizada el 8 de mayo, diez meses después del deceso.

“Nos dirigimos a la opinión pública con el objeto único de realizar réplica de los hechos descritos en el señalado informe oficial, el cual se descontextualiza de un expediente (...) circunstancias, y responsables por acción u omisión de las instituciones, instancias, o rectores y otros aun no descritos en la investigación”, expresó Quero Navas en nombre de la familia.

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Carmen Teresa Navas ha conmovido al país, que la apoya desde todos los medios y eventos, en la búsqueda de su hijo Víctor Hugo Quero
La familia de Víctor Quero Navas, preso político muerto bajo custodia del Estado venezolano, solicitó a la Fiscalía una investigación sobre la actuación de funcionarios que podrían haber vulnerado los derechos humanos del detenido

Según el comunicado familiar, la publicación del MP “se ha materializado, claramente, de una fuga de información” durante el proceso y podría “estar dirigida, dadas las graves omisiones que se evidencian en el comunicado oficial antes mencionado, a exonerar de sus responsabilidades a la larga cadena de funcionarios públicos cuyas acciones y omisiones permitieron el fallecimiento” de Quero Navas.

La familia exigió al MP “el cese inmediato de cualquier acción u omisión que esté dirigida a absolver de sus responsabilidades” a los funcionarios señalados. Además, reclamó la falta de información oficial sobre las circunstancias del arresto, que aún no han sido esclarecidas.

En declaraciones previas a la prensa, José Quero criticó la publicación del comunicado oficial mientras, en paralelo, fiscales le pedían mantener la privacidad sobre la investigación. “Y cuando abro la puerta y salgo de su oficina hay fanfarrias con el informe oficial del Ministerio Público. No, no es coherente, no es loable”, afirmó.

Quero sostuvo que el proceso no está “cumpliendo las reglas del juego” y calificó el accionar de la institución como un “acto desleal que está haciendo esta institución hacia mi familia, al no darme ni siquiera el tiempo de procesar” los expedientes. “¿Qué hay allí? Representa las partes internas de quien fue mi hermano. No era un perro. No era la mascota del edificio. Era mi hermano. Y yo considero que eso requiere un respeto de dignidad. No una discusión ni un debate”, añadió.

La gente corea consignas frente a la funeraria tras el funeral de Carmen Navas, una madre de 82 años que pasó casi un año buscando a su hijo detenido, Víctor Quero, y que falleció poco después de que las autoridades confirmaran que su hijo había muerto bajo custodia del Estado, en Caracas, Venezuela, el 19 de mayo de 2026 (REUTERS/Gaby Oraa)
La gente corea consignas frente a la funeraria tras el funeral de Carmen Navas, una madre de 82 años que pasó casi un año buscando a su hijo detenido, Víctor Quero, y que falleció poco después de que las autoridades confirmaran que su hijo había muerto bajo custodia del Estado, en Caracas, Venezuela, el 19 de mayo de 2026 (REUTERS/Gaby Oraa)

La conmoción en torno al caso se intensificó tras el fallecimiento de Carmen Teresa Navas el 17 de mayo, madre de Víctor Quero Navas, quien murió diez días después de la confirmación oficial del deceso de su hijo.

“Lejos de esclarecer la muerte de Víctor Quero, el pronunciamiento oficial genera más preguntas que respuestas y parece redactado para blindar la opacidad estatal”, reaccionó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón al anuncio del MP y subrayó que “el texto despacha el fallecimiento sugiriendo una causa médica, pero evade la responsabilidad penal del Estado”.

Las diligencias se realizaron “de conformidad” con lo establecido en la ley, refirió el ente. “El Ministerio Público (...) continuará velando por el respeto y garantía de los derechos humanos en las cárceles” venezolanas, aseguró.

(Con información de EFE)

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