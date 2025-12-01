La escalada de tensiones entre EEUU y el régimen de Venezuela redefine el equilibrio regional en América Latina

La política exterior de Donald Trump reconfigura las alianzas y rivalidades en el panorama latinoamericano

La reciente escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela ha alterado el equilibrio geopolítico en América Latina, según el análisis de Camila Valero, columnista de Infobae En Vivo. Valero explicó que el cierre total del espacio aéreo venezolano, el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe y la presión directa sobre el gobierno de Nicolás Maduro representan un cambio sustancial en la estrategia de Washington hacia la región.

“El presidente de Estados Unidos está diciéndole al mundo: No circulen por arriba o por los alrededores de Venezuela”, afirmó Valero al referirse al anuncio realizado por Donald Trump el pasado sábado a través de su red social. La columnista detalló que, tras este mensaje, varias aerolíneas internacionales suspendieron sus vuelos hacia y desde Venezuela, mientras que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió un comunicado advirtiendo sobre los riesgos de sobrevolar la zona. “Esto viene también desde la semana pasada, en realidad, en donde hubo seis aerolíneas que dejaron de operar, suspendieron temporalmente sus vuelos hacia y desde Venezuela”, agregó.

Valero contextualizó que la tensión se incrementó desde mediados de agosto, cuando Estados Unidos justificó su accionar militar en la lucha contra el narcotráfico. “A mediados de agosto, lo que dijo Trump es: No pueden seguir saliendo estas narcolanchas, que son lanchas que salen de la costa de Venezuela y que llegarían, según el argumento estadounidense, hasta Estados Unidos y que son una fuente de ingresos tanto de drogas y narcotráfico como de personas”, explicó. En ese marco, Washington desplegó buques de guerra en el Caribe y, desde el 1 de septiembre, se registraron ataques directos a embarcaciones. “El conteo de organizaciones independientes y de algunos medios de comunicación es que al día de hoy hubo ochenta y tres fallecidos por estos ataques”, precisó.

La presencia militar de Estados Unidos en el Caribe incrementa la tensión y el temor de una posible intervención

Valero planteó el debate sobre la verdadera motivación de la estrategia estadounidense: “La discusión en este caso es: ¿es un ataque real al narcotráfico y una estrategia en ese sentido o es una demostración de fuerza ante un gobierno que es opositor? Son las dos cosas”. Además, relató que Trump habría ofrecido a Maduro la posibilidad de exiliarse en Rusia, según versiones difundidas por el senador republicano Mark Wayne Mullin. “En un punto, lo que se está hablando a nivel general es que esta sería una presión desde Estados Unidos para que Maduro ceda el mando del poder”, señaló.

La respuesta del gobierno venezolano y de otros actores regionales no se hizo esperar. “Públicamente Maduro y su gobierno y Delcy Rodríguez, por ejemplo, que es la vice de Maduro, dijeron que no, que esto es claramente una amenaza colonialista y que se están metiendo", relató Valero. También mencionó la reacción del presidente colombiano Gustavo Petro, quien criticó la injerencia estadounidense en la soberanía latinoamericana.

El cierre del espacio aéreo venezolano complica los desplazamientos y afecta a familias en diversas regiones de América Latina

El análisis de Valero y los panelistas del programa abordó el impacto de la política exterior de Trump en la región. “Por primera vez, Estados Unidos le está dando un interés especial a la región, que nunca se lo dio”, opinó el conductor Gonzalo Sánchez. Valero añadió que el cambio de gobierno en Honduras, respaldado por Trump, y la influencia estadounidense en procesos electorales de países como Argentina y Chile forman parte de una estrategia para alinear gobiernos en la región.

La influencia de China, la brecha de desarrollo y la migración también fueron temas de discusión. Cecilia Boufflet, panelista, destacó el valor de América Latina como territorio libre de guerras y expresó su preocupación por la posibilidad de una intervención militar. Valero respondió: “Parecería que lo que cambió también es como un poco las reglas del juego de la presión de un gobierno hacia otro... En este caso, además de una presión económica, hay una presión física, con milicia en las costas, con cierre de espacio aéreo”.

Las críticas a la estrategia estadounidense no provienen solo de gobiernos latinoamericanos. “El Washington Post, como medio, salió a criticar y a pedir investigación sobre las ejecuciones que se están haciendo sobre estas narcolanchas", indicó Valero, quien también mencionó la reacción de los demócratas en Estados Unidos ante la política de Trump.

El impacto de la crisis se siente en la vida cotidiana de los venezolanos. “Hay muchas personas en Venezuela que decían eso. Hay familiares que quieren ir a visitar a sus fiestas por fin de año”, relató Valero sobre la preocupación por la suspensión de vuelos. La columnista consideró que la estrategia de Washington busca forzar la salida de Maduro sin llegar a una guerra abierta: “Se cree que la estrategia va para que Maduro se retire del gobierno, que no sería una guerra real”.

La situación de los derechos humanos y la institucionalidad democrática en Venezuela también fue objeto de debate. “Bueno, hay que defender el voto. Me parece que es una defensa de las instituciones que en este caso, toda la movida de Trump en Venezuela, decir bueno, ok, Maduro no tiene un respeto por las instituciones, eso está claro”, afirmó Valero.

En el plano internacional, Valero destacó la complejidad de los respaldos a Maduro y a la oposición, así como la injerencia de Estados Unidos en la política interna de países como Honduras. “Nasry Asfura es el candidato respaldado públicamente por Trump y que también Trump salió a reafirmar su intención de indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández“, explicó.

En este contexto, Valero concluyó que la presión militar de Estados Unidos ha introducido un nuevo factor de inestabilidad en el equilibrio regional.

