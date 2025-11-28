Venezuela

Trump afirmó que las acciones terrestres de Estados Unidos contra el narcotráfico en Venezuela comenzarán “muy pronto”

“Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país”, declaró el mandatario estadounidense durante una llamada por el Día de Acción de Gracias con personal militar desplegado fuera del país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves por la noche que las Fuerzas Armadas “empezarán muy pronto” a detener a los narcotraficantes de Venezuela “por tierra”, tras considerar que las operaciones navales contra el tráfico de drogas alcanzaron resultados significativos en el Caribe y el Pacífico. El mandatario emitió el mensaje durante una llamada por el Día de Acción de Gracias con personal militar desplegado fuera del país.

Trump declaró: “Probablemente han notado que las personas ya no quieren entregar las drogas por mar, y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país”. El jefe de Estado no brindó precisiones sobre la modalidad ni el alcance de las acciones terrestres.

El mandatario destacó que, desde el 1 de septiembre, fuerzas estadounidenses destruyeron más de veinte lanchas que Washington vinculó con actividades de narcotráfico, en su mayoría procedentes de Venezuela.

En su mensaje a militares, afirmó: “En semanas recientes, ustedes han estado trabajando para detener a los narcotraficantes de Venezuela, de los que hay muchos. Por supuesto, ya no hay muchos viniendo por mar”.

Trump justificó los bombardeos con un argumento central: “Están mandando su veneno a Estados Unidos, donde matan a miles de personas al año”. Sobre los avances de la campaña naval, añadió: “Ya estamos haciendo un montón. Casi la hemos detenido. Ya hemos detenido el 85 % por mar”.

Las declaraciones se producen en un momento de máxima presencia militar estadounidense en el Caribe. El portaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota, dirige una operación con más de una decena de barcos, aviones de combate y unos 12.000 efectivos, con el objetivo de enfrentar a organizaciones de narcotráfico.

Trump afirmó días previos que no tomó una decisión definitiva sobre posibles ataques contra infraestructura venezolana o contra Maduro. Según indicó el martes, “podría hablar para salvar muchas vidas”, declaración que generó reacciones en Caracas. El fiscal general del régimen venezolano, Tarek William Saab, consideró “bienvenida” una eventual conversación bajo ese enfoque.

En paralelo, el régimen de Nicolás Maduro revocó el miércoles las concesiones de vuelo de Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, luego de acusar a estas compañías de “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado” supuestamente promovidas por Estados Unidos y de suspender sus operaciones “de manera unilateral” hacia y desde Venezuela, según una comunicación del Ministerio de Transporte y del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

La medida se anunció después del plazo de 48 horas que la dictadura había otorgado a las aerolíneas que suspendieron sus vuelos para que retomaran sus itinerarios. Ese lapso concluyó el miércoles al mediodía sin que las compañías reanudaran sus operaciones.

El régimen de Venezuela revocó
El régimen de Venezuela revocó las concesiones de vuelo a seis aerolíneas (REUTERS)

“Si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más”, afirmó el ministro de Interior de la dictadura, Diosdado Cabello, al explicar la decisión oficial.

Las compañías internacionales afectadas suspendieron sus servicios luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera el pasado viernes una advertencia dirigida a las aerolíneas comerciales.

En ese aviso, el organismo recomendó “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe por lo que consideró “una situación potencialmente peligrosa en la región”. Tras este pronunciamiento, varias operadoras ajustaron o cancelaron sus rutas con destino o salida desde territorio venezolano.

Cabello aseguró que el régimen de Maduro mantiene la potestad plena sobre el espacio aéreo nacional.“El Gobierno de mi país decide quién vuela y quién no. El Gobierno se reserva el derecho de admisión”, afirmó durante su programa semanal Con el mazo dando, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV). Según el ministro chavista, la decisión responde a una política de “defensa de la soberanía” frente a presiones externas.

El ministro del Interior y
El ministro del Interior y Justicia del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello (EFE/Ronald Peña R)

En el mismo espacio televisivo, Cabello amplió los argumentos oficiales. “Quédense ustedes con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad y listo, no hay problema”, expresó al referirse a las seis aerolíneas extranjeras. También reiteró que el régimen no aceptará que empresas internacionales ajusten sus operaciones por decisiones de gobiernos extranjeros o recomendaciones de organismos de otros países.

(Con información de AFP y EFE)

