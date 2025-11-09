Venezuela

Una ONG venezolana denunció que los presos políticos son sometidos a “golpes, restricción de alimentos y trato humillante”

Justicia, Encuentro y Perdón recibe testimonios de familiares sobre maltratos en una cárcel de Miranda mientras Foro Penal contabiliza 884 detenidos por motivos políticos bajo la dictadura de Maduro

Guardar
Foto de archivo de parientes
Foto de archivo de parientes de presos políticos en una marcha en Caracas April 10, 2025 (REUTERS/Gaby Oraa/)

La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón aseguró este sábado haber recibido denuncias de “castigos, suspensión de visitas y maltratos” contra los presos políticos que se encuentran recluidos en una cárcel del estado Miranda (norte, cercano a Caracas).

A través de una publicación en X, la organización no gubernamental explicó que los familiares de estos detenidos advirtieron sobre esta situación que, añadió, incluye “golpes, restricción de alimentos y trato humillante”.

“Como defensores de derechos humanos, acompañamos a las familias en su preocupación y hacemos un llamado urgente a las autoridades para que garanticen la integridad física, la vida y la dignidad de todas las personas privadas de libertad, y para que cesen todas las prácticas que puedan poner en riesgo su seguridad y derechos”, apuntó.

Justicia, Encuentro y Perdón exhortó a las autoridades a que se tomen medidas que garanticen “condiciones seguras y humanas en los centros de reclusión”.

“Seguiremos atentos a la situación y haciendo un llamado a la transparencia y al respeto de los derechos humanos, recordando que detrás de cada informe hay personas y familias que merecen protección, justicia y apoyo”, subrayó.

La ONG Foro Penal contabiliza en Venezuela 884 presos políticos, de los cuales 85 tienen otra ciudadanía o doble nacionalidad, según un boletín difundido este sábado, que tiene como fecha de corte el 3 de noviembre.

Familiares de presos políticos en
Familiares de presos políticos en Venezuela sostienen carteles frente a la sede del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) este miércoles, en Caracas (Venezuela) (EFE/ Miguel Gutierrez)

En el reporte, publicado en la red social X, la organización no gubernamental detalló que entre los detenidos hay 767 hombres y 117 mujeres. El listado especifica que 880 son adultos y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años.

Del total, 711 son civiles y 173 militares, indicó Foro Penal, que subrayó que este listado “no incluye, todavía, a todos los que han sido arrestados y liberados o se mantienen bajo arresto a corto plazo (48 horas)”.

La mayoría de los detenidos fueron capturados después de las presidenciales de julio de 2024, en las que el ente electoral —controlado por el chavismo— proclamó de manera fraudulenta como ganador a Nicolás Maduro, pese a las denuncias de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y de la comunidad internacional.

Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que —aseguran— cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.

FOTO DE ARCHIVO: Familiar de
FOTO DE ARCHIVO: Familiar de un migrante venezolano, a quien Estados Unidos atribuyó ser miembro de la pandilla Tren de Aragua y envió al Centro de Internamiento de Terroristas (CECOT) en El Salvador, sostiene un cartel que dice "Justicia" durante una protesta en Caracas, Venezuela, el 15 de abril de 2025 (REUTERS/Maxwell Briceno/Foto de archivo)

En octubre, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, exhortó Venezuela a construir su futuro sobre los valores de la justicia, la verdad, la libertad y el respeto a los derechos humanos. El mensaje se produjo durante la misa de acción de gracias por la canonización de los primeros santos venezolanos, José Gregorio Hernández y la madre María Carmen Rendiles, celebrada en la Basílica de San Pedro.

Parolin centró su homilía en en el pasaje de la muerte a la vida a través de la palabra de Dios: “Tu oscuridad se volverá mediodía si escuchas las palabras del Señor que te llama a abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos. Sólo así, querida Venezuela, podrás responder a tu vocación de paz si la construyes sobre los cimientos de la justicia, de la verdad, de la libertad y del amor, del respeto a los derechos humanos, generando espacios de encuentro y de convivencia democrática”, expresó Parolin ante autoridades eclesiásticas, diplomáticas y peregrinos venezolanos.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Presos políticosDerechos humanos en VenezuelaVenezuelaCrisis en VenezuelaNicolás Maduro

Últimas Noticias

El Foro Penal denunció que la dictadura de Maduro mantiene a 884 presos políticos en Venezuela: 85 son extranjeros

La organización no gubernamental detalló que entre los detenidos hay 767 hombres y 117 mujeres

El Foro Penal denunció que

Bombarderos B-52 de EEUU volvieron a volar frente a las costas venezolanas en medio del despliegue militar contra el narcotráfico

Las aeronaves circularon en paralelo a la península de Paraguaná mientras el Pentágono mantiene buques de guerra y cazas F-35 en la zona

Bombarderos B-52 de EEUU volvieron

El partido de María Corina Machado dijo que no descansará hasta lograr la libertad de María Oropeza, activista detenida hace 15 meses

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela la describió como una mujer de “grandes convicciones, comprometida con la verdad, con la democracia y la justicia, fiel amante de la libertad”

El partido de María Corina

¿Cómo respondería el ejército de Maduro a la presión de Estados Unidos?

Venezuela lleva años preparándose para una guerra asimétrica, elaborando planes de insurgencia contra un rival mucho mayor. Queda por ver si las fuerzas armadas mantendrían su lealtad a Nicolás Maduro

¿Cómo respondería el ejército de

Murió Yenny Barrios, la paciente oncológica acusada de terrorismo luego del 28J cuyo único hijo también está detenido

La mujer perdió la batalla contra un linfoma no Hodgkin sin ver a su hijo, también preso

Murió Yenny Barrios, la paciente
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Ruta ZIS Perú: evento

La Ruta ZIS Perú: evento reconocerá el compromiso ambiental de la industria peruana

Viendo la desigualdad: cómo los problemas de visión reflejan las brechas económicas y educativas en México

Alejandro Vera denuncia persecución política y responsabiliza al exgobernador Graco Ramírez de su detención en Morelos

La Sociedad Civil de América Latina, el Caribe y Europa exigirá que la cooperación Celac-UE incluya nuevas cláusulas vinculantes

Convocan a marcha pacífica previa al lanzamiento del Plan Michoacán de Claudia Sheinbaum

INFOBAE AMÉRICA
El presidente de Nigeria promete

El presidente de Nigeria promete que su Gobierno "derrotará al terrorismo" ante las amenazas de Trump

(Crónica) El Deportivo encuentra el ritmo del ascenso directo y el Córdoba puntúa en el 101'

Djokovic conquista Atenas y deja su sitio a Musetti en las Finales ATP

Así es Belém, la joya amazónica que recibe la COP30: historia, sabores y tradiciones únicas

El MAS expulsa al presidente saliente de Bolivia del partido y solicita una investigación por corrupción

ENTRETENIMIENTO

Todo sobre “Pluribus”, la nueva

Todo sobre “Pluribus”, la nueva serie del creador de “Breaking Bad”

Dua Lipa eligió los mejores momentos de su primer show en River: “¡Anoche fue una locura!”

Así celebró Hailey Bieber las nominaciones de su esposo Justin en los Grammys 2026

“Golden”, de la película ‘KPop Demon Hunters’, logró una histórica nominación al Grammy a la Canción del Año

Récord histórico: el tráiler de la película biográfica de Michael Jackson supera los 116 millones de reproducciones