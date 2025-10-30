Venezuela

María Corina Machado lamentó que Venezuela esté en el “último lugar en el mundo” en Estado de derecho

La líder opositora se refirió al índice elaborado por el Proyecto de Justicia Mundial, donde el país caribeño ocupa el puesto “143 de 143″

María Corina Machado (Europa Press)
María Corina Machado (Europa Press)

La líder opositora venezolana y Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, lamentó este miércoles que su país se ubique en el “último lugar en el mundo” en Estado de derecho, según un índice elaborado por el Proyecto de Justicia Mundial (WJP, por sus siglas en inglés) con base en 143 naciones.

“¿Cómo es posible que un país que tiene el mayor reservorio de petróleo del planeta, el décimo en agua dulce y el más grande de oro en Latinoamérica sea el más pobre de la región? Esta es la respuesta: Venezuela está en el último lugar en el mundo en Estado de derecho. ¡En el último! 143 de 143”, subrayó la ex diputada en su cuenta en la red social X.

Según la opositora, Venezuela “también está en el fondo en libertad económica, en libertad de expresión y en respeto a los derechos humanos”, mientras que -afirmó- “está en el primero en corrupción”.

“Somos la prueba viviente de que la verdadera riqueza no está bajo tierra, sino en el talento y la educación de la gente y en las instituciones democráticas eficientes e inclusivas, que brindan oportunidades, generan confianza y garantizan el orden. Y esto es precisamente lo que vamos a hacer”, agregó la también Nobel de la Paz.

El mensaje de María Corina
El mensaje de María Corina Machado en X

El Índice de Estado de Derecho 2025 del WJP lo encabezan Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia, mientras que en los últimos cuatro puestos se ubican Haití, Camboya, Afganistán y Venezuela.

El régimen de Nicolás Maduro insiste en que la economía venezolana “mantiene su ruta de crecimiento pese al bloqueo criminal, campañas psicológicas perversas y amenazas guerreristas”, de lo que la dictadura chavista suele acusar a Estados Unidos.

El Banco Central de Venezuela (BCV) indicó recientemente que el producto interno bruto (PIB) nacional creció un 8,71% en los meses de julio, agosto y septiembre respecto al mismo período de 2024, con lo que, aseguró, van 18 trimestres continuos en los que el país “registra un mayor nivel de actividad económica”.

(Con información de EFE)

Últimas Noticias

Diosdado Cabello se sumó a las acusaciones contra Leopoldo López de promover una invasión y puso en duda su nacionalidad

El número dos del chavismo se manifestó luego de que el dictador Nicolás Maduro señalara al opositor de estar “pidiendo que el ejército ‘gringo’ se meta” en Venezuela

Diosdado Cabello se sumó a

Edmundo González Urrutia: “Me gustaría una Fuerza Armada apolítica y dedicada a resguardar la soberanía de Venezuela”

En entrevista exclusiva con Infobae, el presidente electo dijo que una vez asuma el poder, su gobierno fortalecerá a las tropas para que cumplan con la funciones establecidas en la Constitución

Edmundo González Urrutia: “Me gustaría

Machado manifestó su escepticismo a la propuesta de Lula de mediar en la crisis venezolana: “No consiguió las actas”

La dirigente antichavista y Nobel de la Paz 2025 señaló además que la crisis no puede resolverse sin la participación activa de la población local, criticando negociaciones centradas solo en gobiernos extranjeros

Machado manifestó su escepticismo a

La dictadura de Maduro detuvo al gerente de Amnistía Internacional en Venezuela

El activista Manuel Finol fue interceptado por agentes de contrainteligencia del régimen cuando intentaba salir de Caracas, según denunció la ONG. Le anunciaron que sería sometido a revisiones de su teléfono y a “un traslado”

La dictadura de Maduro detuvo

Una ONG venezolana denunció que el número de presos políticos supera el millar de personas

El informe más reciente señala que 904 de los detenidos son hombres y 163 son mujeres, lo que según la organización Justicia, Encuentro y Perdón evidencia el carácter transversal de la persecución del régimen de Nicolás Maduro

Una ONG venezolana denunció que
