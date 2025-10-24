Venezuela

El sindicato venezolano de prensa confirmó el traslado del periodista Yorbin García a una cárcel

El colaborador del medio Palpitar Trujillano fue presentado en tribunales el pasado martes e “imputado por los delitos de instigación al odio, traición a la patria y resistencia a la autoridad”

Yorbin García

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó este jueves sobre el traslado del periodista Yorbin García, detenido el pasado sábado, desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en la localidad de Valera (estado Trujillo, oeste) a la cárcel de Yare II, en Miranda (norte, cercano a Caracas).

En su cuenta en X, el SNTP indicó que García, colaborador del medio Palpitar Trujillano, fue presentado en tribunales el pasado martes e “imputado por los delitos de instigación al odio, traición a la patria y resistencia a la autoridad”.

“A García lo estarían acusando por supuestamente tener un bolso con volantes que incluían la frase ‘canonización sin presos políticos’. Se trataría de una prueba fabricada”, señaló el sindicato.

Por tanto, rechazó estas acusaciones, que calificó de “infundadas” y que, prosiguió, “buscan silenciar al gremio periodístico”, al tiempo que exigió su “liberación inmediata” y la de los otros 21 trabajadores de la prensa detenidos en Venezuela.

El pasado lunes, el Comité de Derechos Humanos del partido opositor Vente Venezuela (VV), liderado por la premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, denunció que García fue detenido en Trujillo durante un acto de celebración por la canonización del médico venezolano José Gregorio Hernández, a quien la Iglesia convirtió en santo el pasado domingo.

Una protesta de familiares de presos políticos en Caracas (REUTERS/Gaby Oraa)

A través de X, VV precisó que el pasado sábado “funcionarios del Sebin” detuvieron a García cuando se “encontraba junto a feligreses en el Santuario Niño Jesús de Isnotú”, lugar de nacimiento de José Gregorio Hernández.

Según la organización Foro Penal, en Venezuela hay 866 presos políticos. De acuerdo con el reporte difundido por la ONG hasta el 20 de octubre de 2025, la mayoría de quienes permanecen privados de libertad por motivos políticos son adultos y civiles, aunque también se cuentan 173 militares y cuatro adolescentes entre 14 y 17 años.

El informe detalla que solo 156 de los detenidos enfrentan una condena judicial, mientras que los restantes 710 continúan encarcelados sin sentencia.

El documento de la ONG venezolana subraya que en la semana previa, comprendida entre el 13 y el 20 de octubre, se registraron 21 nuevas detenciones de carácter político y no se produjo ninguna excarcelación. Además, precisa que 38 personas están en paradero desconocido y que 97 detenidos poseen nacionalidad extranjera.

El Foro Penal advierte que muchas familias desconocen el estado y la ubicación real de sus parientes privados de libertad.

