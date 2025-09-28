Venezuela

Denuncian que el presidente del Metro de Maracaibo, un militar designado por el régimen de Maduro, dirige la empresa como un cuartel

El general Miguel Ramírez González es señalado de imponer prácticas autoritarias, desconocer derechos laborales y cometer irregularidades administrativas durante su gestión

Sebastiana Barráez

Por Sebastiana Barráez

Guardar
El general de División Miguel
El general de División Miguel Ramírez González, presidente de la empresa Metro de Maracaibo

Como en muchos casos donde el régimen venezolano ha enviado militares a ocupar cargos en la administración pública, se repiten las denuncias de abuso de poder, atropello a los trabajadores y uso de las empresas como si fueran cuarteles sin derechos civiles. Así ocurre con el general de División Miguel Ramírez González, presidente de la empresa Metro de Maracaibo, a quien el politólogo Rafael Olmos señala por desconocer los derechos laborales y usar el poder al estilo militar.

“Denuncio ante el país y el mundo el abuso de poder, el terror laboral, el fascismo y el nepotismo que estamos sufriendo los trabajadores del Metro de Maracaibo, desde que nefastamente llegaron el general Miguel Ramírez González y su clan familiar a nuestra amada empresa, la cual arruinaron”.

Agrega Olmos que el oficial venía de la Corporación Zulia (Corpozulia), “donde dejaron la misma huella” dice en alusión a Ramírez y su familia. Señala a la presidencia del Metro de “múltiples irregularidades administrativas, algunas de ellas como el robo de nuestros aguinaldos en los años 2023 y 2024”, pero no hay actuación de ningún organismo ni siquiera del Ministerio del Trabajo.

El politólogo Rafael Ángel Olmos Quintero, con más de 20 años en la Administración Pública y 13 en la empresa Metro de Maracaibo, agradece publicar su denuncia “única arma que tenemos los trabajadores públicos a riesgo de nuestra libertad y vida, ante despidos masivos, acoso laboral en su máxima expresión, salarios miserables y pésima calidad de vida, porque es lo que estamos sufriendo los trabajadores del Metro de Maracaibo y del país”.

El ministro de Transporte, general
El ministro de Transporte, general Ramón Celestino Velázquez Araguayán, es también presidente del Metro de Caracas

“Acudí a Inpsasel (Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales) desde el 2023, Denuncié los acosos laborales más graves de los cuales estaba siendo objeto, sabiendo no solo que era una batalla De David contra Goliat es decir que me encontraba en minusvalía y en peligro de mi vida”.

Estaba consciente que no sería una lucha fácil porque había analizado la actuación del alto oficial que dirige el Metro de Maracaibo. “Sabía que actuaría desconociendo el estado de Derecho y los poderes públicos, como en efecto ocurrió”.

Violenta todo

Desde hace tres años, el GD Miguel Ramírez González sustituye en la presidencia del Metro de Maracaibo al ingeniero Alex Alaya, quien ocupaba el cargo desde el 2019. El ministro del Transporte Terrestre, el general Ramón Celestino Velázquez Araguayán nombra al otro general, Miguel Ramírez González, como presidente del Metro Maracaibo, con la resolución N° 042, del 19 de agosto 2022.

La caótica situación laboral en
La caótica situación laboral en Venezuela va acompañada de la represión y denegación de justicia

El general Ramírez González “Obstruyó el proceso de investigación al prohibir la entrada a esos funcionarios y también prohibió la entrada al Inspector del Trabajo, doctor Ender Hernández, quien acudió a ejecutar un caso de una demanda y Ramírez llamó una comisión de la Guardia Nacional (GNB) para meterlo preso si se atrevía a volver”.

Olmos recurre al titular del Ministerio Público para solicitarle su inmediata intervención y poner fin a la serie de irregularidades y abusos del general Ramírez “Haciéndole pagar con cárcel su descarado desacato al imperio de las leyes y la justicia”.

Olmos considera que es mejor
Olmos considera que es mejor civilizar a los militares que militarizar a los civiles

Ante la orden del alto oficial de prohibirle a Olmos la entrada a la empresa, se vio precisado a acudir ante la Inspectoría del Trabajo, donde denunció “El atropello y criminal proceder” en su contra.

“Esperaba que actuarán ajustados a derecho, pero lamentablemente una ‘mano peluda’ se encargó de remover a los jefes de estas instituciones Y hoy, luego de varios meses, el caso se encuentra paralizado”.

“Debido al irrespeto a los procedimientos de su tramitación y ejecución” Rafael Olmos le ha escrito, haciéndole llegar la denuncia, “a los ministros de Transporte y del Trabajo e incluso he llamado al número personal de uno de ellos y se hacen los ciegos y sordos, pues no toman las decisiones de rigor”.

El politólogo Rafael Ángel Olmos
El politólogo Rafael Ángel Olmos Quintero denuncia al general de división que violenta los derechos de los trabajoderes del Metro Maracaibo

Califica su caso como un hecho “Flagrante de violación de Derechos Humanos, Constitucionales y laborales, tipificados por la Corte Penal Internacional (CPI) en el Estatuto de Roma”.

Asevera Olmos Quintero que la “paralización, bloqueo o veto” de su caso “lesiona no solo nuestros sagrados derechos al trabajo y a la jubilación, sino que impide que acudamos a los tribunales laborales para hacerlos respetar”.

Finaliza con frases. “¡Basta de fascismo! ¡Basta de nepotismo! ¡Basta de impunidad! ¡Basta de negación de derecho! ¡Basta de negación de justicia!” y agrega que en lugar de militarizar a los civiles “hay que civilizar a los militares”.

Temas Relacionados

Abuso de poder Metro de Maracaibo Miguel Ramírez González Rafael Olmos Ministerio del Trabajo Inpsasel Venezuela Maracaibo Derechos laborales Guardia NacionalÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El régimen de Venezuela realizó nuevos ejercicios militares en los estados costeros en medio de las tensiones con EEUU

Las maniobras se desarrollaron en las últimas horas en los estados Falcón (noroeste) y Sucre (noreste), y coincidieron con un simulacro nacional ordenado por la dictadura para enfrentar desastres naturales y un eventual conflicto bélico

El régimen de Venezuela realizó

El régimen de Maduro ejecutó un Simulacro Nacional ante un posible conflicto armado en Venezuela

En medio de la tensión con Estados Unidos por su despliegue militar en el Caribe, la jornada involucró a civiles, fuerzas armadas y la Milicia Bolivariana para “asegurar la preparación del pueblo”

El régimen de Maduro ejecutó

El dictador Nicolás Maduro aseguró que las Fuerzas Armadas tienen “orden de combate” ante el despliegue militar de EEUU en el Caribe

En la misma alocución, el líder del régimen venezolano obligó a la población a responder ante cualquier tipo de ofensiva, afirmando que “frente a una amenaza pequeña, mediana, grande, local, regional o nacional, es obligación de cualquier persona, investida o no de autoridad, defender la patria”

El dictador Nicolás Maduro aseguró

La hija de Edmundo González Urrutia reiteró que desconoce el paradero de su esposo, detenido hace 262 días por el régimen chavista

“Más de 8 meses: sin llamada telefónica, sin fe de vida, sin saber dónde lo tienen, sin saber cómo está”, remarcó Mariana González a través de su perfil en la red social X

La hija de Edmundo González

El régimen de Maduro activó más ejercicios militares y civiles ante la “amenaza” de Estados Unidos

El ministro de Defensa Vladimir Padrino López advirtió que las fuerzas armadas llevan a cabo despliegues constantes para garantizar independencia y paz, preparando al país para responder ante cualquier intento de agresión externa

El régimen de Maduro activó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jota Pe Hernández se despachó

Jota Pe Hernández se despachó contra políticos de la izquierda: “Renuncien a la visa de EE. UU.”

Caos de tránsito en la autopista General Paz por un brutal choque y vuelco

Senamhi en Piura: pronóstico de altas temperaturas, ráfagas de viento y radiación extrema este domingo 28 de septiembre

Marcha de la Generación Z del sábado en Lima dejó 18 heridos, entre ellos un periodista y un brigadista, según la CNDDHH

El truco para que las tostadas queden más crujientes con solo un ingrediente

INFOBAE AMÉRICA
El papa León XIV proclamará

El papa León XIV proclamará “Doctor de la Iglesia” al cardenal inglés John Henry Newman

Una acróbata española muere tras caer de un trapecio en un circo alemán

El Ayuntamiento de Barcelona cuelga pancartas contra el Gobierno israelí y en apoyo a la flotilla

Sánchez pide mucha precaución ante las fuertes lluvias previstas y seguir las indicaciones de Protección Civil

Isabel Fernández, subcampeona del mundo de tiro con arco paralímpico

ENTRETENIMIENTO

Clint Eastwood y John Wayne:

Clint Eastwood y John Wayne: cómo “Harry, el Sucio” los enfrentó y transformó el cine de acción para siempre

El papel de una prueba de ADN en el reencuentro de Billy Idol con un hijo desconocido tras más de 30 años de silencio

“Manual de supervivencia escolar de Ned”: así luce el elenco a 18 años del final de la querida serie de Nickelodeon

El podcast que destapa las consecuencias negativas de America’s Next Top Model

Chad Powers: Mariscal de campo encabeza la lista de estrenos que llegan a streaming en la primera semana de octubre